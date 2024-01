Wall Street sui massimi storici, prende il via la settimana della BCE e PIL USA

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. Positive le Borse USA, con Wall Street che ha registrato nuovi record. Questa settimana l’evento più atteso dagli operatori sarà la prima riunione di politica monetaria dell’anno della BCE, in agenda giovedì. La scorsa settimana, in occasione del World Economic Forum, sono state diverse le indicazioni dei membri dell’istituto di Francoforte. La presidente Lagarde ha lanciato un avvertimento ai mercati, invitandoli a non scommettere su tagli del costo del denaro a breve.

Inoltre, dai verbali dell’ultimo meeting è emerso un generale consenso tra i componenti del board sull’attuale restrittività della politica monetaria. Il Consiglio direttivo ha considerato fondamentale il mantenimento di questa posizione per poter raggiungere il target d’inflazione. Lato Fed, la scorsa settimana Raphael Bostic, presidente della Fed di Atlanta, ha detto di aspettarsi che la Banca centrale inizi a tagliare i tassi nel terzo trimestre, affermando che l’inflazione sta tornando verso l’obiettivo.

Bostic ha affermato che l’obiettivo da raggiungere è calibrare la politica in modo da non essere così restrittivi da limitare la crescita pur agendo come un baluardo contro prezzi persistentemente elevati. Nel caso vi fossero ulteriori sorprese al ribasso dei dati sull’inflazione, si sentirebbe a suo agio a sostenere una normalizzazione della politica monetaria prima del terzo trimestre. I commenti hanno gettato le basi per il prossimo meeting della Fed, in agenda il 30-31 gennaio, in cui si prevede che i tassi vengano mantenuti ai livelli attuali.

I MARKET MOVER

Giornata scarna di dati macroeconomici di rilievo. Gli operatori saranno concentrati sul Leading Index del Conference Board per gli Stati Uniti (dicembre).