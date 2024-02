Wall Street al test dei dati sul mercato del lavoro degli Stati Uniti

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. In quest’ultima seduta di contrattazioni della settimana, gli operatori saranno concentrati sui dati del mercato del lavoro degli Stati Uniti di gennaio. Le buste paga non agricole sono attese in crescita di 180.000 unità, il tasso di disoccupazione è atteso in rialzo al 3,8% dal 3,7%, mentre i salari orari medi sono visti stabili al 4,1% a/a. Dal report sull’occupazione elaborato da ADP questa settimana, il settore privato ha visto un incremento di 107.000 posti di lavoro, aumento inferiore rispetto ai 145.000 posti attesi e alle 158.000 unità del mese precedente (riviste da 164.000).

I dati saranno attentamente monitorati dagli investitori e dai funzionari della Fed, dopo che la Banca centrale ha segnalato che i tagli dei tassi di interesse sono previsti, ma non imminenti. Secondo il CME FedWatch Tool, la prima riduzione del costo del denaro, di 25 punti base, è attesa a maggio. Rimanendo in tema di Banche centrali, la Bank of England ha mantenuto i tassi di interesse stabili al 5,25%. Il Comitato di politica monetaria della BoE ha votato 6 a 3 a favore dell’attuale livello dei tassi, con due dissidenti che hanno favorito per un aumento di 25 punti base e una votazione per un taglio della medesima entità.

Lato Eurozona, l’inflazione è aumentata del 2,8% a/a a gennaio (2,9% a dicembre), in linea con le attese, mentre il dato core ha segnato un +3,3% a/a contro le stime di un rallentamento al 3,2% (dato precedente al 3,4%). Il tasso di disoccupazione nella zona euro si è confermato stabile al 6,4%.

I MARKET MOVER

In quest’ultima seduta di contrattazioni della settimana gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati prevalentemente sugli Stati Uniti. Per gli USA oggi verranno comunicati i dati sul mercato del lavoro relativi a gennaio. Focus quindi sulle buste paga non agricole (Non Farm Payrolls), tasso di disoccupazione e salario orario medio. Altri dati di rilievo da monitorare sempre per gli USA saranno quelli della fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan (gennaio) e gli ordini di fabbrica (dicembre).