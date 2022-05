Dopo le vendite che hanno colpito i principali indici di Borsa a livello globale nella prima seduta di contrattazioni della settimana e portato l’S&P 500 a chiudere sotto i 4.000 punti per la prima volta da marzo 2021, si è assistito a un rimbalzo delle quotazioni. Il Presidente della Fed di New York, John Williams, ha dichiarato che per l’istituto centrale americano sarà difficile riuscire a portare l’inflazione entro il target del 2% senza che ciò abbia ricadute troppo negative per l’economia. Tuttavia, Williams ritiene questo ostacolo “non insormontabile”. Intanto per Fitch, la guerra tra Russia e Ucraina rende più probabile il rialzo dei tassi di interesse anche da parte della BCE, a dispetto dei rischi per la crescita. L’agenzia di rating ritiene che l’Eurotower incrementerà il tasso di rifinanziamento allo 0,5% e quello sui depositi allo 0% entro fine anno (due aumenti da 25 punti base per ognuno). Queste previsioni seguono le recenti dichiarazioni di Robert Holzmann, Presidente della Banca Centrale austriaca, il quale ha detto che la BCE dovrebbe incrementare il costo del denaro per due o tre volte nel corso del 2022, varando aumenti da 25 punti base. Sul fronte del conflitto tra Mosca e Kiev, il Ministro Per gli Affari Europei francese ha affermato che nel corso di questa settimana l’UE potrebbe raggiungere un accordo in merito al blocco delle importazioni di petrolio russo. Intanto per oggi le attenzioni degli investitori sono rivolte ai dati dell’inflazione statunitense di aprile. Il consensus vede una misurazione all’8,1%, in rallentamento sul mese precedente in cui si era attestata all’8,5%.

Focus sui dati macro USA

Nella giornata odierna gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati sui dati macroeconomici in arrivo dagli Stati Uniti. In particolare sono attesi i dati dell’inflazione USA di aprile, nel primo pomeriggio. Durante la mattina gli investitori monitoreranno invece i vari discorsi dei componenti della BCE (Vasle, Knot, Centeno, Buch, Muller, Schnabel e della presidente Christine Lagarde). Segnaliamo inoltre il dato delle scorte di petrolio greggio e l’asta di Treasury a 10 anni per gli Stati Uniti.