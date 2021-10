Continua la positività sui principali indici di Borsa a livello globale, spinti ancora dai conti sopra le attese di numerose società dell’S&P 500. Tra i diversi temi da monitorare vi sono le discussioni sui piani di spesa in territorio statunitense. Le ultime indiscrezioni di stampa evidenziano come il Presidente Joe Biden potrebbe essere disposto a dare qualche concessione ai Repubblicani per sbloccare i fondi per finanziare i piani da 3.000 miliardi di dollari. Restando in territorio USA, è da segnalare che la carenza di forza lavoro potrebbe persistere: nella pubblicazione dei risultati del 3° trimestre del 2021, numerose aziende hanno messo in luce come i maggiori costi del lavoro persisteranno per diverso tempo. Diversi esperti evidenziano come il vero impatto di questa penuria di lavoratori si vedrà quando l’economia americana riaprirà completamente. Diversi i temi da seguire anche per quello che riguarda l’Unione Europea. Pablo Hernandez de Cos, Presidente della Bank of Spain, ha dichiarato che nel caso in cui il cambiamento climatico non verrà mitigato, si potrebbe assistere ad importanti rischi per le banche esposte. Oltre a questo, il componente del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha affermato che le politiche di transizione energetica influenzeranno probabilmente la volatilità dell’inflazione a livello globale. Da segnalare anche che il Governo tedesco ha abbassato le stime di crescita per la Germania dal 3,5% al 2,6%. Intanto per oggi gli investitori monitoreranno le scorte di petrolio greggio dell’ultima settimana e le trimestrali di Boeing, Coca Cola e McDonald’s, mentre per l’Italia attenzione ai conti di Mediobanca, Italgas e Telecom Italia.

I MARKET MOVER

Nella giornata odierna gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati prevalentemente su alcuni dati macroeconomici in arrivo dagli Stati Uniti. Il primo dato atteso dagli investitori è in agenda alle 14:30: gli operatori monitoreranno la misurazione degli ordini di beni durevoli (settembre preliminare) e i dati elaborati dall'Energy Information Administration sulle scorte e la produzione di greggio. Segnaliamo inoltre l’asta di Treasury a 2 e 5 anni.