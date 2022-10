FXDD lancia quello che potrebbe essere un prodotto rivoluzionario sulla piattaforma MT5, colmando l'abisso che è sempre esistito tra il mercato OTC ed i Futures ed Azioni on-Exchange.

FXDD ora ti permette di tradare on-Exchange Futures ed Azioni quotate negli Stati Uniti, ETF e FX, tutto su un'unica piattaforma e da un unico conto.

Il business dei broker forex esiste da decenni e, mentre i broker globali differiscono per dimensioni, esperienza, luogo e marketing, le loro offerte di prodotti sono rimaste sostanzialmente le stesse.

Alcuni hanno ampliato le loro linee di prodotti includendo singole azioni, criptovalute e più recentemente NDF, oltre ai tradizionali prodotti OTC FX e CFD, ma le somiglianze sono notevoli.

Tuttavia, esiste un mondo nel trading con una storia molto più lunga e ricca. Si tratta del trading su Futures, Azioni e prodotti derivati, quotati negli Stati Uniti su Exchanges regolamentati come il CME e il New York Stock Exchanges.

Il problema per i trader retail ed istituzionali è sempre stato quello della gestione e del tempo, in quanto il trading su più asset richiede il mantenimento di conti separati e diverse piattaforme di trading per accedere ad entrambi i mondi.

La richiesta di una vera piattaforma multi-asset quindi è sempre esistita. Il problema era come combinare le due cose.

Come molti prodotti, le piattaforme esclusivamente FX che offrono un singolo prodotto affrontano cicli di vita limitati e potrebbero ritrovarsi molto presto in via di estinzione.

Con centinaia di broker Forex tra cui scegliere, i clienti vogliono più di un semplice trading FX con leva. Oggi la nuova generazione di trader chiede diversificazione, una tecnologia snella, l'accesso agli asset di tendenza e la libertà economica.

I Millennials e la Generazione Z costituiscono ora la maggioranza dei trader e le loro esigenze sono diverse. Sono anche astuti e considerano attentamente le opzioni di brokeraggio a loro disposizione.

In sostanza, la tendenza verso il trading multi-asset è diventata sempre più evidente. FXDD ha fatto un passo da gigante in questa direzione, introducendo l'accesso agli Exchanges Europei , di New York di Chicago Stock e ai Futures, fianco a fianco con il tradizionale mercato FX OTC.

Grazie alla capacità della piattaforma MT5 di Metaquotes di ospitare più classi di asset, FXDD ha introdotto la sua innovativa soluzione multi-asset su una piattaforma ormai nota a milioni di trader. Il trader diventa così anche il costruttore del portafoglio grazie all’accesso a tutti i prodotti da un'unica piattaforma e da un unico conto.

Inoltre l’applicazione MT5 per cellulare fornisce un ulteriore vantaggio per coloro che sono in movimento.



FXDD è un broker internazionale fondato nel 2002 con l'obiettivo di fornire ai suoi clienti, provenienti da ogni parte del mondo, le migliori condizioni di trading e di supporto al cliente, grazie ad un lungo ed impressionante background di alto livello a Wall Street.

Crediamo che la nostra offerta multi-asset fornisca la soluzione ideale per combinare il trading on-exchange con quello off-exchange.

Scoprite il vero trading multi-asset, diversificate il vostro portafoglio e riscoprite l'emozione dei mercati.

Per ulteriori informazioni, contattateci a sales@fxdd.com.mt.



FXDD è regolamentata dalla Malta Financial Services Authority (MFSA) (No. IS/48817) in Malta in termini di Investment Services Act.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 75% dei conti degli investitori retail perdono denaro quando negoziano CFD con Triton Capital Markets Ltd. Dovresti considerare se hai capito come fu