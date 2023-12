5 nuove criptovalute da tenere d’occhio a Natale 2023

Grazie all'impetuoso slancio del mercato delle criptovalute negli ultimi giorni, viene rivolta sempre più attenzione alle nuove e promettenti proposte. In un contesto in cui progetti più recenti stanno guadagnando rapidamente terreno, è essenziale rimanere informati sulle opportunità che potrebbero fornire guadagni interessanti. Ecco le 5 nuove criptovalute da tenere d’occhio questa settimana.

Bitcoin ETF Token

Bitcoin ETF Token si erge come un'entusiasmante novità nel panorama delle criptovalute. È particolarmente interessante in vista dell’imminente approvazione della SEC degli ETF spot su Bitcoin. Presentandosi con una presale deflazionistica Stake-to-Earn, il token offre un meccanismo di burning unico, che distruggerà il 25% dell'offerta totale attraverso cinque importanti traguardi raggiunti nel tempo dagli ETF su Bitcoin.

Questa strategia mira a creare scarsità, potenziando il prezzo del token $BTCETF con il passare del tempo. Con una tassa di burn sulle transazioni che diminuisce progressivamente e un attraente APY del 62% al momento in cui scriviamo attraverso lo staking, il progetto promuove il coinvolgimento a lungo termine.

La presale ha già raccolto oltre 4,6 milioni di dollari in un mese, sottolineando un notevole interesse da parte della community.

Meme Kombat

Meme Kombat si presenta come un'inedita combinazione di GambleFi e meme coin, puntando a catturare l'attenzione nei mercati attualmente in ascesa. La sua proposta offre un triplice vantaggio agli operatori di criptovalute. Innanzitutto, la creazione di un'arena di battaglia in cui è possibile effettuare scommesse su incontri generati dall'intelligenza artificiale tra meme coin utilizzando $MK, il token nativo della piattaforma, e promuovendo così sia il guadagno che l'utilità dello stesso.

In secondo luogo, il meccanismo di staking, con un APY del 239%, non solo aumenta la richiesta del token $MK, ma rimuove anche token dalla circolazione, generando scarsità e aumento del suo valore.

Infine, sfruttando l'appeal virale delle meme coin, Meme Kombat si propone di attirare una parte significativa di investitori in questo vasto mercato, scommettendo sul successo delle sue caratteristiche uniche e sulla sua presale che ha già raccolto oltre 3,7 milioni di dollari.

TG Casino

TG Casino emerge come una proposta all'avanguardia nel settore dei casinò crypto, distaccandosi dalla massa grazie al suo lancio su Telegram, rappresentando così un'applicazione in rapida crescita nel mondo delle criptovalute.

Questa scelta strategica offre vantaggi importanti come la crittografia end-to-end, un'interfaccia utente fluida e l'accesso a oltre un miliardo di utenti. Ciò contribuisce a posizionare TG Casino come uno dei pochi casinò su Telegram con licenza, superando audit KYC e smart contract.

La presale ha già raccolto oltre 4,3 milioni di dollari e con un hard cap di 5 milioni di dollari, evidenzia un interesse significativo da parte della community.

Tuttavia, ciò che distingue ulteriormente TG Casino sono i vantaggi del token $TGC, che offre cashback, accesso a giochi esclusivi, staking con APY del 149,5%, rakeback bonus fino al 200%, e un meccanismo di buyback che potrebbe posizionarlo come una criptovaluta di lungo termine di rilievo.

Coq Inu

Coq Inu si presenta come una nuova e promettente aggiunta nel panorama delle criptovalute, attingendo alla crescente popolarità delle meme coin. Lanciato recentemente su Avalanche, il progetto ha rapidamente raggiunto una notevole capitalizzazione di mercato di 85 milioni di dollari.

Nonostante la sua semplice presentazione sul sito, definita come "La Meme Coin della Chad Chain", Coq Inu ha generato un aumento del 174% dal suo debutto su CoinMarketCap il 12 dicembre.

La principale spinta dietro l'hype di Coq Inu risiede nel fatto che al momento non è quotato su alcuno degli exchange centralizzati di prima categoria, alimentando le aspettative di un potenziale impatto simile a quello di progetti simili.

1000SATS

1000SATS emerge come una criptovaluta dal notevole slancio, presentando un approccio distintivo come token BRC-20 sulla rete Bitcoin. Lanciato il 12 dicembre, il progetto ha registrato un aumento del 20%, attestandosi con una significativa capitalizzazione di mercato di 1,58 miliardi di dollari, posizionandosi come il più grande token BRC-20.

Tale innovazione ha catturato l'attenzione degli operatori di criptovalute, evidenziando la preferenza per Bitcoin rispetto agli NFT su Ethereum, grazie alla maggiore sicurezza. Nonostante la nota di CoinMarketCap sull'anonimato del team, 1000SATS continua a suscitare interesse come un progetto BRC-20 con ampio potenziale di crescita.