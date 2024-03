Anche lo scettico Bill Ackman, CEO di Pershing Square Capital Management, valuta BTC

Ackman, noto per aver sempre evitato il coinvolgimento nel mondo delle criptovalute, ha recentemente mostrato un reale interesse nel settore. Il fondatore e CEO di Pershing Square Capital Management ha sorpreso molti con la sua riflessione sul potenziale di Bitcoin, suggerendo scenari estremi di crescita e crisi economica.

Questo spostamento di atteggiamento segna una svolta significativa per Ackman, il quale, nonostante le precedenti riserve, potrebbe ora considerare seriamente l'opportunità di investire nel mondo delle criptovalute. Un settore che, dall’approvazione degli ETF negli USA, ha registrato un rally clamoroso, trascinandosi dietro anche criptovalute ancora in fase di lancio come Bitcoin Minetrix.

SCOPRI DI PIÙ SU BITCOIN MINETRIX

Il motivo dietro al cambio di rotta di Ackman

Bill Ackman, fondatore e CEO di Pershing Square Capital Management, ha recentemente attirato l'attenzione del mondo finanziario con il suo interesse al Bitcoin (BTC). Ackman, noto per il suo coinvolgimento nell'ambito degli hedge fund e degli investimenti tradizionali, ha sorpreso molti sabato scorso quando ha rivolto parte della sua attenzione alla criptovaluta di punta.

In un post apparentemente scherzoso su una piattaforma di social media, Ackman ha suggerito un scenario audace in cui il prezzo del Bitcoin potrebbe raggiungere livelli inimmaginabili. Questa speculazione ha catturato l'immaginazione di molti, dato che in passato ha sempre mantenuto la distanza dalle criptovalute.

Ackman ha descritto una catena di eventi in cui l'aumento del prezzo del Bitcoin porterebbe a una maggiore attività di mining e, di conseguenza, a un aumento del consumo energetico. Questo, secondo Ackman, potrebbe innescare un ciclo di inflazione, deprezzamento del dollaro e aumento della domanda di Bitcoin.

Ackman non ha esitato a parlare dei rischi di questo scenario

Ha sottolineato che il ciclo potrebbe funzionare anche al contrario, portando a una spirale negativa con la caduta dei prezzi del Bitcoin, aumento dei costi energetici e collasso dell'economia. Questo atteggiamento equilibrato ha sollevato l'attenzione di molti nel settore delle criptovalute, tra cui Michael Saylor, fondatore e presidente esecutivo di MicroStrategy, che si è offerto di discutere direttamente con Ackman sul tema.

La riflessione di Ackman sul Bitcoin rappresenta una significativa deviazione dalle sue precedenti posizioni. Mentre in passato aveva mantenuto una certa distanza dalle criptovalute, Ackman ha ammesso di essere stato un piccolo investitore in alcuni progetti e fondi di venture capital legati alle criptovalute nel 2022. Ha descritto questi investimenti come parte del suo impegno personale per imparare, piuttosto che come parte di una strategia d'investimento accuratamente ponderata.

La presa in considerazione del Bitcoin da parte di Ackman potrebbe indicare un cambiamento di atteggiamento all'interno della comunità finanziaria tradizionale nei confronti delle criptovalute. La sua voce autorevole potrebbe influenzare altri investitori istituzionali ad avvicinarsi al settore delle criptovalute, portando a un ulteriore riconoscimento e adozione delle criptovalute nel panorama finanziario globale.

Intanto, Bitcoin Minetrix vuole rivoluzionare il mining

Con una prevendita che ha superato i 12 milioni di dollari, Bitcoin Minetrix sta rapidamente emergendo come una promettente opportunità nel panorama del mining di criptovalute. Il progetto si distingue per il suo innovativo modello Stake-to-Mine, che consente agli utenti di guadagnare Bitcoin bloccando i token $BTCMTX. Questo meccanismo rivoluzionario elimina la necessità di costose attrezzature di mining e democratizza l'accesso al mining di Bitcoin per tutti gli investitori.

Il modello Stake-to-Mine opera sulla blockchain di Ethereum, offrendo agli utenti un'interfaccia utente intuitiva per partecipare al mining di Bitcoin. Bloccando i token $BTCMTX nel pool di staking, gli utenti possono minare direttamente Bitcoin, con la possibilità di ottenere rendimenti annuali fino al 58%. Questo sistema non solo incentiva la partecipazione degli utenti, ma offre anche un incentivo tangibile per investire a lungo termine i token $BTCMTX.

La tokenomica e la roadmap di Bitcoin Minetrix sono ben strutturate per garantire un ambiente favorevole agli investitori e agli stakeholder. Con il 42,5% dei fondi destinati direttamente alle operazioni di mining e il 35% dell'allocazione dei token dedicata agli sforzi di marketing, il progetto si impegna a garantire una crescita sostenibile e una redditività a lungo termine.

La roadmap del progetto prevede una fase di fundraising attraverso una pre-vendita di token e successiva quotazione sugli exchange, seguita dalla costruzione della struttura per il mining di Bitcoin e dal lancio della piattaforma per gli utenti. Infine, Bitcoin Minetrix mira a ottenere un'ampia adozione attraverso sforzi di marketing mirati e una significativa crescita della capitalizzazione di mercato del token.

Conclusioni

In conclusione, Bitcoin Minetrix offre agli investitori un'opportunità unica per partecipare al mining di Bitcoin in modo semplice ed efficiente. Con un modello innovativo, una solida tokenomica e una roadmap ben definita, il progetto promette di rimanere al passo con l'evoluzione del settore delle criptovalute e di offrire rendimenti interessanti nel lungo termine.

VAI ALLA PREVENDITA DI BITCOIN MINETRIX