Asset RWA - Strategie vincenti per massimizzare i rendimenti

Come gli asset RWA stanno influenzando gli investimenti nel settore finanziario.

Dopo il ruolo fondamentale avuto approvazione degli ETF di bitcoin, BlackRock torna da protagonista nello scenario delle criptovalute lanciandosi con forza verso la tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA). Si stima che questa azione possa riguardare un mercato da 16 miliardi di dollari entro il 2030, con una crescita senza precedenti.

Cos’è la tokenizzazione degli RWA?

La tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA) è “un processo che converte la proprietà di beni tangibili in token digitali sulla blockchain”.

Ad esempio si possono frazionare asset come immobili, materie prime, opere d’arte, in token negoziabili. Questo procedimento immette continuamente liquidità nel mercato e supera le barriere geografiche per gli investitori.

Quello dei RWA è un settore in forte sviluppo che ha ricevuto un'ulteriore spinta con il lancio da parte di BlackRock del BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund sulla blockchain Ethereum. Il fondo token di BlackRock mira a garantire sia il capitale che la liquidità. E’ supportato da contanti e buoni del tesoro statunitensi. Mettere sul mercato della blockchain dei beni reali, di lusso o no, diventa una proposta allettante per tanti investitori.

Blackrock ha anche fatto investimenti nella società di tokenizzazione degli asset Securitize. La piattaforma fungerà da supporto per il trasferimento dei fondi da tokenizzare.

I vantaggi di mantenere la proprietà degli oggetti del mondo reale sulla blockchain sono molti. Innanzitutto riduce i costi rimuovendo gli intermediari . È un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che in maniera rapida e sicura permette l’attività di trading. Crea più liquidità ed è più democratico.

Nel caso della valuta fiat, le stablecoin sono la forma più ovvia di tokenizzazione degli asset del mondo reale. Token come Tether o USDC sono dollari tokenizzati. Ogni token rappresenta un dollaro effettivo che l'azienda ha in riserva e consente accordi più rapidi e diretti tra le parti.

Sulla scia dell’ondata di successo alimentata da BlackRock altri progetti token stanno beneficiando dell’hype intorno a questo argomento. Ne vedremo brevemente alcune per coglierne le peculiarità principali

$TOKEN

TokenFi offre agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno per creare un token o tokenizzare Real World Assets (RWA) in una semplice piattaforma all-in-one senza necessità di un codice.

TOKEN è un progetto che ha superato la capitalizzazione di 200 milioni di dollari. Finora ha overperformato il settore delle RWA e una nuova interfaccia TokenFi Launchpad verrà lanciata il 28 marzo. Il token fornisce un'autenticazione senza password, biometrica e multifattoriale. È stato creato con la convinzione che la conoscenza condivisa possa migliorare la preparazione alla sicurezza informatica e la consapevolezza dei rischi informatici e dei loro impatti.

$ONDO

Ondo sta costruendo la prossima generazione di infrastrutture finanziarie per migliorare l'efficienza del mercato, la trasparenza e l'accessibilità. I fondi scelti da $ONDO investono esclusivamente in fondi multimiliardari, altamente liquidi e negoziati in borsa gestiti dai principali gestori obbligazionari del mondo.

OUSG offrirà presto sottoscrizioni e rimborsi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno tramite USDC e trasferirà il suo sostegno prevalentemente nel nuovo fondo BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund.

Il CEO del progetto Nathan Lallman ha dichiarato a CoinDesk che la piattaforma #RWA @OndoFinance prevede di spostare 95 milioni di dollari di asset nel fondo tokenizzato di BlackRock per sostenere il suo token $OUSG , con l'obiettivo di aumentare i tempi di riscatto.

5th Scape

5th Scape cerca di integrare Realtà virtuale (VR) e Realtà aumentata(AR), attraverso visori VR, sedie da gioco e auricolari cercando di dare una dimensione globale e una collaborazione fattiva. Il token è già giunto alla terza fase della sua prevendita, ma ha già raccolto oltre 2 milioni e 900 mila dollari.

La fase di prevendita offre numerosi vantaggi agli investitori, oltre ai premi e alle anticipazioni sulle nuove tecnologie sviluppate, sui nuovi giochi e altri. Il prezzo del singolo token attualmente è di $0,00248, con il valore di quotazione già stabilito a $0,01. Acquistare il token in prevendita darebbe anche la possibilità di garantirsi un prezzo d’acquisto più basso, nonché darebbe la possibilità di guadagnare mettendo in staking i token, contribuendo alla sua stabilità.

La piattaforma oltre ad offrire giochi all’avanguardia punta in futuro a sviluppare la tecnologia VR per l’educazione, la medicina, il cinema, lo sviluppo dei dispositivi VR.

