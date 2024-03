Bitcoin a 138 mila dollari nelle prossime settimane? Lo pensa l’esperto Anthony Pompliano

Nelle prossime settimane, il prezzo di Bitcoin potrebbe registrare una notevole ascesa fino a raggiungere i 138.000$, secondo le proiezioni dell'esperto Anthony Pompliano. Pompliano, fondatore di Pomp Investments, ha evidenziato che in passato il prezzo del Bitcoin è raddoppiato tre volte su quattro dopo aver superato un massimo storico.

Tale previsione coincide con l'entusiasmo crescente intorno all'imminente halving e alla presunta rivoluzione nel settore del mining con l'avvento di Bitcoin Minetrix. Questa nuova criptovaluta propone un modello innovativo chiamato stake-to-mine, che consente agli investitori di ottenere ricompense in BTC senza l'uso di costosi hardware per il mining.

VAI ALLA PREVENDITA DI BITCOIN MINETRIX

La previsione di Anthony Pompliano

Secondo l'analista di mercato Anthony Pompliano, il prezzo di Bitcoin potrebbe raggiungere la straordinaria cifra di 138.000$ nei prossimi 18 giorni, se la storia si ripeterà. Questa previsione si basa sul fatto che Bitcoin ha raddoppiato il suo valore tre volte su quattro dopo aver superato un massimo storico.

Pompliano ha spiegato che una volta superato il massimo storico, ci si trova nella fase di scoperta del prezzo, in cui il mercato cerca di determinare il valore effettivo di Bitcoin. Questo processo di scoperta potrebbe portare il Bitcoin a raggiungere il livello di 138.000$ entro la timeline di 18 giorni.

Tuttavia, durante un'apparizione alla CNBC, Pompliano ha sottolineato che le performance passate non sono indicative dei risultati futuri e che non sta affermando con certezza che il Bitcoin raggiungerà i 140.000$. Ciò nonostante, Pompliano ha sottolineato che, con l'avvicinarsi dell'halving di Bitcoin e la significativa domanda istituzionale per Bitcoin, è difficile non prevedere un ulteriore aumento del prezzo.

Oltre all'halving di Bitcoin, che ridurrà l'offerta di Bitcoin del 50%, il mercato potrebbe beneficiare della crescente domanda per nuovi ETF (fondi negoziati in borsa) legati a Bitcoin e dall'indebitamento globale in aumento. Inoltre, il coinvolgimento di grandi asset manager come BlackRock e l'acquisto di Bitcoin da parte di 11 ETF legati ad esso, potrebbero contribuire a sostenere ulteriormente il prezzo di Bitcoin.

In conclusione, nonostante un leggero calo del prezzo dopo aver superato la soglia dei 69.000$, il prezzo del Bitcoin si attesta attualmente intorno ai 67.300$. Tuttavia, con le prospettive positive e la crescente attenzione da parte degli investitori istituzionali, il futuro del prezzo di Bitcoin rimane allettante, con altri protagonisti che potrebbero beneficiare della sua ascesa, proprio come Bitcoin Minetrix.

L’halving del Bitcoin potrebbe favorire anche Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix è un innovativo progetto nel settore delle criptovalute che sta attirando sempre più attenzione nella comunità crypto. La piattaforma offre un nuovo approccio al mining di Bitcoin attraverso un modello chiamato stake-to-mine, che consente agli investitori di guadagnare ricompense in BTC semplicemente investendo nel token nativo del progetto, $BTCMTX.

Ciò elimina la necessità di acquistare costosi hardware per il mining e di possedere competenze tecniche avanzate, rendendo l'attività di mining di Bitcoin accessibile a una vasta gamma di utenti. Questo è particolarmente significativo dato che il mining di Bitcoin tradizionale richiede un notevole investimento in termini di risorse e infrastrutture.

Il modello di mining di Bitcoin Minetrix permette agli investitori di "affittare" potenza di mining attraverso la partecipazione al pool di staking. In cambio, gli investitori ricevono una quota delle ricompense di mining generate dalla rete di mining cloud di Bitcoin Minetrix. Questo offre una modalità più semplice e accessibile per ottenere esposizione alle criptovalute, soprattutto per coloro che sono nuovi nel settore.

La presale di Bitcoin Minetrix ha suscitato un notevole interesse, con quasi 12 milioni di dollari di finanziamenti raccolti. Inoltre, il modello di mining di Bitcoin Minetrix ha attirato l'attenzione sui social media, con un crescente seguito e una forte attenzione sui suoi canali ufficiali X e Telegram.

In conclusione, Bitcoin Minetrix sta emergendo come un'interessante alternativa nel settore del mining di Bitcoin, offrendo un approccio innovativo e accessibile che potrebbe cambiare il panorama del mining di criptovalute.

Grazie a un'interfaccia user-friendly e un modello di mining che non richiede hardware specifico, Bitcoin Minetrix potrebbe attirare un'ampia base di investitori e contribuire a rendere il mining di Bitcoin più inclusivo e accessibile a tutti.

ACCEDI AL SITO UFFICIALE DI BITCOIN MINETRIX