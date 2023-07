Bitcoin & Co.: 2 criptovalute pronte a una corsa al rialzo

Ecco due criptovalute che sono destinate ad accrescere il loro valore non per la speculazione ma grazie ai loro fondamentali.

Vuoi una criptovaluta in grado di battere il mercato nei prossimi anni? Allora non devi guardare oltre The Sandbox ( SAND ) e Cardano ( ADA -0.47% ).

Due criptovalute da comprare sui fondamentali

Questo è quanto scrive Will Ebiefung sulle pagine di The Motley Fool: entrambe le valute digitali sembrano pronte per il successo a lungo termine, poiché costruiscono posizioni di leadership nel metaverso basato su blockchain e nello sviluppo di applicazioni decentralizzate.

The Sandbox

Con uno sbalorditivo rialzo del 110% negli ultimi 30 giorni, The Sandbox ha già avviato la sua corsa al rialzo.

E mentre le valutazioni della criptovaluta sono notoriamente volatili, il token incentrato sul metaverso di questo progetto può mantenere un tasso di crescita stellare grazie al suo vantaggio di primo motore e ai potenziali casi d'uso come pietra angolare di un mondo virtuale decentralizzato.

Il metaverso è una potenziale iterazione di Internet di prossima generazione che supporterà le realtà virtuali interconnesse.

E potrebbe trasformare settori come i giochi e i social media rendendoli più coinvolgenti.

The Sandbox mira ad affrontare questa opportunità creando una piattaforma basata su blockchain in cui i giocatori possono "costruire, possedere e monetizzare" esperienze di gioco, in modo simile alla società di videogiochi Roblox quotata in Borsa.

The Sandbox consente inoltre agli utenti di acquistare immobili virtuali noti come "LAND" nel suo metaverso. La proprietà viene registrata tramite token non fungibili (NFT), che sono record digitali archiviati sulla blockchain.

Mentre i progetti blockchain dovrebbero essere visti con sano scetticismo, The Sandbox sta facendo progressi impressionanti.

Il 29 novembre, la piattaforma ha lanciato la versione Alpha del suo mondo virtuale, che offre 18 esperienze di gioco e durerà fino al 19 dicembre.

Il suo sviluppatore Pixowl, ha anche un'esperienza nel mondo reale nello sviluppo di giochi mobili per Android e Apple IOS e questo contribuisce ad accrescere la sua credibilità.

Cardano

Con una capitalizzazione di mercato di 51 miliardi di dollari, Cardano è la sesta criptovaluta più grande che esista, e per una buona ragione.

Mira a competere con Ethereum per attirare programmi autonomi creati dagli utenti chiamati applicazioni decentralizzate (dApp) e vanta una velocità e una scalabilità migliori rispetto al suo rivale più grande.

Le Dapp aumentano notevolmente il potenziale della tecnologia blockchain al di fuori della semplice memorizzazione e trasmissione di valore.

Consentono casi d'uso che vanno dagli scambi di criptovaluta decentralizzati alle piattaforme finanziarie che permettono agli investitori di prendere in prestito e di prestare le loro partecipazioni in criptovaluta.

Le DApp di Cardano utilizzano il token nativo (ADA) della rete per interagire e pagare le commissioni sulla sua rete, quindi avranno un impatto diretto sulla domanda dell'asset e sulla sua valutazione.

Cardano ha abilitato i contratti intelligenti (programmi autoeseguibili utilizzati per creare dApp) attraverso il suo aggiornamento Alonzo a settembre.

E potrebbero volerci diversi anni prima che la piattaforma vanti un ecosistema dApp ben sviluppato come il suo rivale più grande, Ethereum, che ospita oltre 3.000 progetti. Ma Cardano mira a colmare il divario offrendo funzionalità superiori.