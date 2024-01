Bitcoin crolla sotto i $42.000: liquidate molte posizioni lunghe su vari exchange

La criptovaluta di punta ha visto liquidazioni per un totale di $20,52 milioni nelle ultime 24 ore, e la stragrande maggioranza, pari all'85%, riguardava posizioni lunghe, ammontando a circa $17,48 milioni.

Bitcoin (BTC) è scivolato sotto i $42.000 per la seconda volta nel weekend, non riuscendo a superare la soglia di $43.100 in un contesto di volumi di scambio tranquilli dopo l'entusiasmo suscitato dagli ETF alla fine della scorsa settimana.

In questo momento BTC, pur essendo in perdita nelle ultime 24h e negli ultimi 7 giorni, è risalito sopra quota 42.000 dollari sui principali exchange. Nonostante il prezzo sia ancora sopra il livello di supporto chiave di $40.250, si osserva una crescente pressione prima dell'apertura dei mercati asiatici.

Nelle ultime 24 ore, la principale criptovaluta ha registrato liquidazioni per un totale di $23,68 milioni, di cui circa l'85% corrisponde a posizioni lunghe, pari a $20,11 milioni, secondo i dati di CoinGlass.

Le liquidazioni hanno interessato principalmente i trader su piattaforme di rilievo, con Binance e OKX che hanno rispettivamente subito liquidazioni di $7,51 milioni e $5,26 milioni.

Sell the news

L'approvazione e il lancio degli ETF su Bitcoin inizialmente hanno spinto al rialzo il prezzo della criptovaluta, facendolole toccare circa $49.000. Tuttavia, dopo l'entusiasmo iniziale, si è verificato un evidente ribasso, in parte a causa delle reazioni di mercato tipiche degli eventi "sell the news".

Questo tipo di comportamento di mercato si verifica spesso quando c'è una crescente aspettativa per un evento (come il lancio degli ETF), seguita da una rapida vendita dopo che l'evento si è effettivamente verificato.

Dal punto di vista dell'analisi tecnica, Bitcoin ha mostrato segnali di nervosismo degli acquirenti e di crescente pressione. Gli analisti che hanno osservato indicatori come la Media Mobile Esponenziale (EMA) hanno notato che Bitcoin stava negoziando a livelli chiave di resistenza, indicando una potenziale correzione del prezzo.

Questi segnali tecnici spesso possono diventare una sorta di profezia che si autoavvera, poiché i trader e gli investitori reagiscono di conseguenza.

Gli emittenti degli ETF comprano durante il ribasso

Nel frattempo, si è appreso che gli emittenti degli ETF hanno acquistato 23.000 BTC durante il ribasso, con BlackRock che ne detiene 11.500. Non è ancora chiaro se l'interesse per questi prodotti continuerà a crescere o se la calma del fine settimana è solo un preludio ai prossimi giorni.

Gli esperti ritengono che se queste istituzioni continuano ad accumulare Bitcoin a tassi simili, potrebbe verificarsi una carenza di offerta nei prossimi mesi, con possibili ripercussioni sull'innalzamento del prezzo a nuovi massimi.

Tuttavia, il mercato rimane cauto riguardo agli outflow dall'ETF GBTC di Grayscale, i cui detentori sono stati in perdita dal 2022 e probabilmente stanno cercando un'opportunità per vendere e recuperare le perdite.

Al momento della pubblicazione, il mercato globale delle criptovalute è valutato a $1,65 trilioni, con un volume delle ultime 24 ore di $48,87 miliardi. La dominance di Bitcoin è attualmente al 49,71%.