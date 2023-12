Bitcoin: nuovo ATH prima dell’halving? Occhio anche a quest'altra criptovaluta

Gli esperti prevedono un futuro promettente per Bitcoin nel 2024, con la possibilità di raggiungere un nuovo massimo storico (ATH) prima del tanto atteso evento di halving.

Attualmente, la criptovaluta si trova in una situazione stabile, con un valore di circa 38.600 dollari, superata la resistenza di 36.500 dollari. L'investitore @BitQuant, dichiarandosi "banchiere e Bitcoiner", anticipa un aumento del valore nel breve termine.

Attese per un nuovo rally grazie all'ETF spot su Bitcoin nel 2024

La comunità dei trader è in attesa dell'ETF spot su Bitcoin nel 2024, un potenziale catalizzatore per una nuova fase rialzista. A differenza degli attuali ETF futures, l'ETF spot investirebbe direttamente nel Bitcoin fisico, interagendo con il vero mercato. Se approvato, potrebbe attrarre l'interesse degli investitori istituzionali, portando a un'ingente afflusso di capitali.

Inoltre, la politica monetaria rappresenta una variabile chiave per il Bitcoin. Storicamente legato alla liquidità, il valore del Bitcoin è influenzato dal bilancio della Federal Reserve. L'aumento della liquidità, derivante dagli acquisti di attività come obbligazioni governative, può riversarsi sul Bitcoin indicando un potenziale aumento del suo valore. Il Dot Plot della Fed suggerisce una svolta nel 2024, indicando un cambiamento di direzione nella politica monetaria.

Prospettive del rally pre-halving e l’accumulo delle balene

Il rally pre-halving è un evento noto, caratterizzato da un aumento del valore del Bitcoin prima dell'evento di riduzione della ricompensa per il mining. Gli investitori sono soliti accumulare Bitcoin nei mesi precedenti, anticipando un aumento di valore. Sebbene il rally possa iniziare dopo la riduzione a metà delle ricompense per i minatori, ci sono previsioni ottimistiche per un nuovo ATH già nel 2024.

Le grandi mani del mercato, rappresentate dalle balene Bitcoin e dagli investitori istituzionali, stanno attualmente accumulando BTC. Questo comportamento, storico per il suo impatto positivo sul mercato, riduce l'offerta disponibile e aumenta la pressione d'acquisto. L'accumulo indica una fiducia continua in Bitcoin come asset con un notevole potenziale di crescita.

Bitcoin ETF Token, un’altra criptovaluta che potrebbe beneficiare del rally del Bitcoin

Bitcoin ETF Token (BTCETF) sta guadagnando attenzione nel mondo delle criptovalute, con una prevendita suddivisa in dieci fasi e una tokenomica più unica che rara. Innanzitutto, c’è da dire che acquistare il token BTCETF durante la prevendita offre diversi vantaggi, tra cui un punto di ingresso favorevole. I prezzi durante la prevendita sono generalmente inferiori rispetto a quelli post-lancio, offrendo agli investitori la possibilità di guadagni elevati man mano che il token si afferma.

Tokenomica deflazionistica e incentivi per lo staking

La tokenomica di BTCETF è caratterizzata da un modello deflazionistico, con una diminuzione programmata dell'offerta totale nel tempo attraverso il burn del token. Questa caratteristica aumenta la scarsità dello stesso, spingendo verso l'alto il suo valore nel tempo e offrendo agli investitori la prospettiva di apprezzamenti importanti.

BTCETF offre anche ricompense per lo staking, incoraggiando l’investimento a lungo termine dei token e stabilizzando il prezzo. Questo meccanismo non solo premia gli investitori, ma crea anche un flusso di reddito passivo per coloro che decidono di partecipare allo staking.

Il lancio strategico di BTCETF include una tassa sulle vendite, finalizzata a ridurre la pressione sulla vendita post-lancio. Questo approccio mira a mantenere la stabilità dei prezzi e a creare un equilibrio nella dinamica tra domanda e offerta, potenzialmente portando a un aumento graduale e sostenuto del valore del token.

Il possibile via libera della SEC per un ETF spot su Bitcoin potrebbe essere una svolta nel mercato delle criptovalute, attirando investimenti significativi. BTCETF è posizionato strategicamente per beneficiare di questo sviluppo, offrendo un'opportunità eccitante per coloro che desiderano capitalizzare sull'espansione dell'industria degli ETF cripto.

Conclusioni

Bitcoin ETF Token emerge come una criptovaluta nuova e promettente, in particolare in vista del lancio del primo ETF spot su Bitcoin. Il progetto si distingue per la sua tokenomica ben sviluppata, incentivi per gli investitori e collegamento unico tra milestone e token burn.

La prevendita ha già attratto un forte interesse, raccogliendo oltre 2 milioni di dollari in poche settimane, mentre il prezzo attuale di $BTCETF è di 0,006 dollari per token. Gli investitori sono invitati a monitorare da vicino lo sviluppo di BTCETF, considerando le opportunità offerte dalla prevendita e le prospettive di crescita nel contesto di un mercato crittografico in continua evoluzione.