Bitcoin precipita sotto i $42.000 a fronte di una liquidazione del mercato di $470 milioni

Bitcoin in questo momento perde il 5%, con l'asset digitale che ha toccato un minimo di 41.500 dollari dopo essere salito sopra i 45.000 dollari. Nelle ultime 24 ore, il mercato ha subito una liquidazione significativa, pari a circa 470 milioni di dollari, che ha contribuito alla traiettoria discendente dell'asset digitale. In un’ora sono stati liquidati 320 milioni di dollari.

Il solo Bitcoin ha rappresentato 100 milioni di dollari del totale liquidato, dimostrando la sua sostanziale influenza all’interno del più ampio mercato degli asset digitali. In particolare, le posizioni long hanno contribuito alla maggior parte delle liquidazioni, per un totale di circa 433 milioni di dollari.

Ciò suggerisce che un sentimento rialzista era prevalente tra i trader, che inaspettatamente si sono trovati a sopportare il peso di un’improvvisa recessione.

Secondo Matrixport Bitcoin potrebbe recedere a $ 36-38.000 se la SEC nega l'ETF Spot

Il crollo di Bitcoin è dipeso dal report della società di servizi finanziari crypto Matrixport secondo cui la SEC probabilmente rifiuterà le richieste per l'ETF spot Bitcoin a gennaio.

Sebbene diverse aziende che hanno richiesto un ETF spot su BTC abbiano recentemente aggiornato le loro richieste, Matrixport ritiene che "non riusciranno a soddisfare un requisito critico che deve essere soddisfatto prima che la SEC approvi".

Questi requisiti potrebbero essere soddisfatti entro il secondo trimestre del 2024, ma Matrixport prevede che nessuna proposta verrà approvata questo mese.

Se l'autorità di regolamentazione dei titoli respingesse le richieste, il mercato potrebbe assistere a "liquidazioni a cascata poiché prevediamo che la maggior parte dei 5,1 miliardi di dollari in futures Bitcoin perpetui long verranno liquidati", ha osservato Matrixport nel rapporto. Di conseguenza, il prezzo di Bitcoin potrebbe subire un forte calo del 20% e ritirarsi nell'intervallo $ 36.000 - $ 38.000.

Tuttavia, anche se la SEC non approverà l'ETF spot quest'anno, Matrixport prevede che Bitcoin (BTC) concluderà il 2024 a un valore superiore rispetto al punto di partenza, poiché gli anni delle elezioni statunitensi e l’halving hanno tradizionalmente aumentato il valore della criptovaluta.

Bitcoin rimane guidato dalla narrativa

L'ultimo calo del prezzo di Bitcoin evidenzia quanto profondo possa essere l'impatto che un cambiamento nella narrativa può avere sulle tendenze del mercato.

Negli ultimi tre mesi, BTC ha registrato un aumento di quasi il 70%. Anche se l’allentamento delle condizioni macroeconomiche e le speranze di una svolta accomodante da parte della Federal Reserve hanno avuto un impatto positivo, la maggior parte di questi guadagni è attribuita alla crescente convinzione che il primo ETF spot sarà presto autorizzato.

Allo stesso modo, anche il rapporto ribassista di Matrixport ha avuto un impatto immediato, sebbene negativo. Secondo il fondatore di Reflexivity Research Will Clemente, il report di Matrixport ha causato la perdita di oltre 1 miliardo di dollari di open interest (OI) per i contratti futures Bitcoin in un singolo movimento della candela. L'investitore di criptovalute Scott Melker ha affermato che il mercato ha assistito a liquidazioni di 500 milioni di dollari in meno di un'ora, per una durata del 95%.

Una cosa simile è accaduta l'anno scorso dopo che Bitcoin è salito da circa $ 28.000 a $ 30.000 dopo che su X (ex Twitter) è emersa una falsa notizia di un'approvazione spot di ETF.