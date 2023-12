BONK va a rotoli? La meme coin di Solana crolla del 13% nelle ultime 24 ore

Il mondo delle criptovalute è spesso caratterizzato da repentini cambiamenti di direzione, e l'ultima vittima di questa volatilità sembra essere BONK, la crypto meme di Solana. Dopo un rally impressionante la scorsa settimana, la moneta virtuale ha subito un brusco crollo nelle ultime 24 ore, meno 14% nel momento in cui scriviamo, lasciando gli investitori a chiedersi se BONK stia andando a rotoli.

Durante il suo picco la scorsa settimana, BONK ha raggiunto un nuovo massimo storico di 0,00003416 dollari nella giornata di venerdì. Tuttavia, i venti della volatilità hanno soffiato nella direzione opposta questa settimana, facendo precipitare il prezzo a un attuale 0,00001776 dollari secondo i dati di CoinMarketCap.

Nonostante questa flessione, BONK può ancora vantare un aumento del 75% nell'ultima settimana e un impressionante 309% nei precedenti 30 giorni. La criptovaluta meme, tuttavia, ha dimostrato in passato di essere soggetta a rapide oscillazioni, e questo declino potrebbe essere solo un altro capitolo nella sua altalenante storia.

Il mercato delle criptovalute è noto per la sua imprevedibilità, e BONK non è certo l'eccezione. Tuttavia, mentre la meme coin di Solana ritraccia su livelli più bassi, nuove presale in fase di lancio continuano a correre. Ecco quali sono le più promettenti.

Meme Kombat

Meme Kombat ($MK) si presenta come una promettente novità nel mondo delle criptovalute, attirando l'attenzione degli investitori con la sua combinazione unica di intrattenimento e finanza digitale. La moneta meme ha già raccolto oltre 3,9 milioni di dollari nella fase di prevendita, evidenziando un notevole interesse da parte degli investitori.

Ciò che rende Meme Kombat così unico, è la sua fusione di concetti play-to-earn, staking e GambleFi. Il progetto mira a lanciare una piattaforma di gioco e scommesse Web3, dove personaggi meme popolari si scontrano in battaglie simulate dall'intelligenza artificiale. Questo approccio innovativo offre un tocco di imprevedibilità e intrattenimento al mondo delle criptovalute.

Con una ponderata distribuzione dei token durante la prevendita, Meme Kombat promuove la decentralizzazione e l'ecosistema guidato dalla community. Gli investitori del token $MK possono sfruttare un impressionante APY del 228% nel momento in cui scriviamo, attraverso il meccanismo di staking, un fattore che non solo incentiva la partecipazione al progetto, ma contribuisce anche a regolare l'offerta del token.

In un panorama crypto in evoluzione, Meme Kombat emerge come un progetto da seguire, unendo in modo unico l'aspetto ludico con l'opportunità di investimento, promettendo di definire il futuro delle meme coin.

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix rivoluziona l'industria del mining delle criptovalute, offrendo una soluzione innovativa e accessibile agli investitori al dettaglio. La sua criptovaluta nativa, $BTCMTX, è stata notata dalle balene delle criptovalute per la sua promettente prevendita e la sua utilità.

Questa piattaforma di cloud mining semplifica drasticamente il processo di estrazione di Bitcoin, eliminando le barriere legate ai costi elevati e alle competenze tecniche richieste. Una figura di rilievo, anche amministratore del canale Crypto Whale Pumps su Telegram, ha recentemente investito in modo cospicuo in questo token durante la sua prevendita.

Bitcoin Minetrix permette agli investitori di mettere in stake i loro token per guadagnare crediti di mining, utilizzabili per ottenere rendimenti passivi in Bitcoin. La piattaforma offre un'alta trasparenza nel suo approccio tokenizzato al cloud mining, consentendo agli utenti di gestire facilmente il processo attraverso una dashboard per lo “stake-to-mine”. Con oltre 5,5 milioni di dollari raccolti nella sua ICO, Bitcoin Minetrix si distingue per la sua proposta di valore unica nel settore del mining di criptovalute.