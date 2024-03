Boom delle crypto AI mentre la crypto VR 5th Scape raggiunge 1,5M di dollari in prevendita

L'indice dei token AI ha registrato un'impennata del 16% nelle ultime 24 ore, spingendo il valore totale del mercato oltre i 26 miliardi di dollari. Questa impennata arriva poco prima della conferenza annuale GTC di Nvidia, scatenando l'attesa del mercato e la prevendita del nuovo progetto 5th Scape che nel frattempo supera il milione e mezzo in prevendita.

Nvidia e la GTC 24 guidano il boom del settore

Secondo un report di domenica 18 marzo, il settore dei token legati all’intelligenza artificiale IA ha registrato un aumento significativo del volume di scambi, superando i 3,5 miliardi di dollari. L'inizio della conferenza annuale GTC 24, guidata dal CEO di Nvidia Corporation Jensen Huang, è previsto per oggi lunedì 18 marzo.

La conferenza è tradizionalmente una piattaforma per la presentazione di importanti prodotti. Nel 2022, Nvidia ha lanciato l'architettura grafica Hopper e l'unità di elaborazione grafica H100, che sono diventate scelte popolari per le aziende che lavorano con modelli di IA.

È altresì diffusa l'aspettativa che Nvidia annuncerà i successori di Hopper e H100 alla conferenza di quest'anno. Questa aspettativa ha probabilmente contribuito alla recente impennata dei token AI. Nvidia ha anche recentemente rivelato una partnership strategica con Google, con l'obiettivo di incorporare la tecnologia Gemma AI di Google nella suite di prodotti di Nvidia.

Il mercato dei token legati all'IA ha registrato un aumento significativo in vista della conferenza, con un incremento dei prezzi di oltre il 16,8% nell'arco di 24 ore. RNDR, TAO e FET sono tra i principali protagonisti, con aumenti rispettivamente del 17,4%, 7,5% e 14%. Con la conferenza di Nvidia all'orizzonte, si prevede che questi token beneficeranno ulteriormente dello slancio del settore.

Il mondo delle criptovalute ha registrato un periodo di correzione relativamente breve, con tutte le principali criptovalute per capitalizzazione di mercato che sono tornate in verde. Il ciclo IA, ovvero il ciclo delle criptovalute direttamente o indirettamente legate al mondo dell'intelligenza artificiale, è tornato a dominare.

Questa ripresa delle criptovalute legate all'IA, unita all'attesa per la conferenza GTC di Nvidia, sottolinea la crescente influenza e il potenziale dell'IA nel mercato delle criptovalute. Potenziale slancio di cui 5th Scape sta già beneficiando con la sua prevendita in corso.

5th Scape: il token IA che potrebbe rivoluzionare il settore

5th Scape è un nuovo progetto che promette di rivoluzionare il mondo dell'AR e del VR, offrendo un ecosistema coinvolgente e decentralizzato per gli appassionati di giochi e tecnologia. Con una raccolta fondi iniziale che ha già superato il milione e mezzo di dollari, il progetto si distingue per la sua ambizione nel collegare menti creative nel campo dell'AR e del VR, promuovendo l'accessibilità e la compatibilità con l'hardware esistente come Meta Quest 3 ed Oculus Rift.

Una delle caratteristiche più interessanti di 5th Scape è la sua attenzione alla tokenomica, che offre vantaggi ai possessori del token $5SCAPE, inclusi sconti, diritto di voto e possibilità di staking. Questo approccio mirato alla comunità è fondamentale per il successo a lungo termine del progetto, in quanto incoraggia l'interazione e l'adozione da parte degli utenti.

La realtà virtuale (VR) è un settore tecnologico in rapida crescita, e 5th Scape si posiziona in modo unico offrendo esperienze coinvolgenti attraverso una serie di giochi 3D di alta qualità. Con un'enfasi sul coinvolgimento della comunità, il progetto mira a creare un ambiente in cui gli utenti possano non solo partecipare attivamente, ma anche contribuire allo sviluppo e alla crescita dell'ecosistema.

La prevendita del token 5SCAPE offre agli investitori un'opportunità unica per entrare in un settore emergente e promettente, con prezzi progressivamente crescenti durante le 12 fasi della prevendita. Questo modello di vendita graduale non solo genera interesse e partecipazione, ma anche un sostegno finanziario significativo per lo sviluppo del progetto.

Per acquistare i token 5SCAPE durante la fase di prevendita, gli investitori devono creare un portafoglio crypto compatibile con Ethereum e seguire le istruzioni fornite sul sito web di 5th Scape. È consigliabile rimanere aggiornati sul progetto attraverso i canali social Telegram e X (ex Twitter) e monitorare il valore di mercato del token per prendere decisioni informate sugli investimenti.

In definitiva, 5th Scape si presenta come un'iniziativa promettente nel campo dell'AR e del VR, con un team dedicato, un ecosistema coinvolgente e un forte potenziale di crescita. Con il supporto della comunità e una visione chiara per il futuro, il progetto potrebbe effettivamente rivoluzionare l'industria del divertimento digitale.

