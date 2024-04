BTC sempre in calo prima dell’halving, Bitcoin Minetrix può fare meglio?

L'imminente evento di halving per il Bitcoin è stato preceduto da un prevedibile calo del suo valore, mentre la prevendita di Bitcoin Minetrix macina numeri da record.

A circa 18 giorni dall'evento di halving, il Bitcoin sta registrando un calo prevedibile. È sceso sotto i 65.000 dollari, segnando un calo del 12% rispetto al suo massimo storico e quasi un calo del 10% dall'inizio di aprile.

In controtendenza invece la prevendita di Bitcoin Minetrix, che ha superato la soglia dei 12 milioni di dollari e si avvicina a grandi passi verso il suo hard cap. In questo articolo spiegheremo di cosa si tratta e quali sono le sue prospettive dopo il lancio.

La storia si ripete?

L’andamento di questi giorni del Bitcoin rispecchia quello di marzo, quando la principale criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato ha raggiunto il suo picco e si è prontamente ritirata verso i 60.000 dollari circa, registrando un calo del 17%.

I dati storici rivelano cali analoghi o maggiori che hanno preceduto i precedenti eventi di halving. Ad esempio, prima del primo halving del novembre 2012, il Bitcoin ha subito un calo del 40% in agosto e del 23% in ottobre dello stesso anno.

Avvicinandosi al secondo halving nel luglio 2016, il Bitcoin ha registrato un calo del 22% a giugno, seguito da un calo del 18% ad agosto dopo l'halving.

Sebbene questa volatilità possa preoccupare alcuni investitori, è in linea con le fluttuazioni caratteristiche osservate durante i periodi di halving.

Come evidenziato in un report di Ailtra del 2 aprile 2024, l'attuale comportamento del Bitcoin rispecchia i suoi modelli storici. È noto che la criptovaluta subisce un calo di valore prima degli eventi di halving, una tendenza osservata fin dalla sua nascita.

Questo schema è significativo perché fornisce agli investitori un modello prevedibile del comportamento del Bitcoin, consentendo loro di prendere decisioni informate sulle loro strategie di investimento. Tuttavia, in totale controtendenza con queste fluttuazioni è Bitcoin Minetrix, ecco di che cosa si tratta.

Bitcoin Minetrix: il mining alla portata di tutti

Bitcoin Minetrix, l'ICO del momento, sta rapidamente emergendo come una forza rivoluzionaria nel panorama delle criptovalute. Con oltre 12 milioni di dollari raccolti in prevendita, questa nuova piattaforma promette di ridefinire il modo in cui gli investitori partecipano al mining di Bitcoin e generano reddito passivo.

Una delle caratteristiche più distintive di Bitcoin Minetrix è il suo approccio unico al mining e alla distribuzione dei profitti. Attraverso l'acquisto e il deposito di token $BTCMTX nella piattaforma, gli utenti possono accedere a un servizio di staking che offre crediti utilizzabili per finanziare il cloud mining. Questo innovativo modello permette agli investitori di generare reddito in Bitcoin senza dover gestire direttamente l'hardware o affrontare le complessità tipiche del settore.

Ma quali sono gli elementi chiave che rendono Bitcoin Minetrix così promettente per il futuro?

In primo luogo, la semplicità d'uso. Grazie alla sua intuitiva interfaccia e alla gestione automatizzata dei processi, Bitcoin Minetrix elimina le complicazioni associate al mining tradizionale, consentendo agli investitori di concentrarsi sul generare profitti senza preoccuparsi della complessità tecnica.

Inoltre, Bitcoin Minetrix offre una maggiore sicurezza rispetto alle forme tradizionali di cloud mining. Con il capitale sempre al sicuro nel sistema di staking, gli investitori possono evitare il rischio di frodi o di perdite dovute a problemi tecnici, garantendo una maggiore tranquillità e fiducia nel processo di investimento.

Un altro punto di forza di Bitcoin Minetrix è la sua stretta correlazione con il Bitcoin. Poiché la domanda di Bitcoin continua a crescere, alimentata da sviluppi come l'introduzione degli ETF su BTC e l’imminente halving, ci si aspetta che anche la domanda di Bitcoin Minetrix aumenti. Questa correlazione diretta con la criptovaluta principale offre agli investitori un'opportunità unica per beneficiare dell'ascesa del Bitcoin.

Infine, il modello di produzione basato sullo staking contribuisce a limitare l'offerta di token $BTCMTX, aumentando il loro valore potenziale nel tempo. Questa scarsità di offerta, combinata con l'aumento della domanda e del valore del Bitcoin sottostante, potrebbe portare a una significativa crescita del prezzo dei token $BTCMTX nel lungo periodo.

In conclusione, Bitcoin Minetrix rappresenta un'innovativa soluzione nel mondo delle criptovalute, poiché offre agli investitori un modo semplice, sicuro e redditizio per partecipare al mining di Bitcoin e generare reddito passivo.

Con una visione chiara e un modello di business solido, Bitcoin Minetrix si posiziona come una delle ICO più promettenti del momento, destinata a rivoluzionare il modo in cui le persone investono e partecipano all'economia delle criptovalute.

