BTC si allontana da 70.000, mentre Bitcoin Minetrix si avvicina a 13 milioni in presale

Il Bitcoin sta scendendo nettamente sotto il livello chiave dei $70.000. Nel momento in cui scriviamo, la regina delle criptovalute è quotata a $66.620. Questo calo potrebbe essere dovuto alla paura di perdere i guadagni accumulati prima o dopo l’halving, previsto per il 20 aprile.

Parallelamente all'evoluzione del Bitcoin, Bitcoin Minetrix emerge come un'alternativa promettente. Questa piattaforma di mining cloud tokenizzata si è assicurata oltre 13 milioni di dollari di finanziamenti in fase di prevendita, attirando l'attenzione come un temibile concorrente nel panorama delle criptovalute.

Con il calo del Bitcoin e l'emergere di progetti innovativi come Bitcoin Minetrix, il mercato delle criptovalute continua a evolversi, offrendo agli investitori e agli appassionati l'opportunità di esplorare nuove strade di crescita e innovazione.

BTC sotto i $70.000, qual è il prossimo livello di supporto?

Il prezzo del Bitcoin ha registrato un calo significativo, partendo dalla zona di resistenza a $70.000 e scendendo oltre il 5%, superando il supporto chiave a $67.500. Questo declino è stato accompagnato da una perdita di slancio ribassista dalla zona di resistenza principale, con il prezzo che ora è al di sotto dei $66.700 e della media mobile semplice a 100 ore.

Sul grafico orario della coppia BTC/USD, si è formata una linea di tendenza ribassista con una resistenza vicino a $66.400. Se questa tendenza dovesse persistere, è possibile che il prezzo del Bitcoin possa estendere ulteriormente il suo calo verso la zona di supporto a $64.000 nel breve termine.

Nonostante un tentativo di recupero, il prezzo del Bitcoin ha lottato per rimanere sopra la resistenza critica di $70.000 e ha reagito al ribasso dopo aver rotto il supporto a $69.200. Questo ha portato il prezzo a scendere al di sotto dei $67.000, testando il livello di $66.000 con un angolo ribassista.

Anche se è stato formato un minimo vicino a $65.992, il prezzo sta ora cercando di recuperare terreno, ma rimane al di sotto della resistenza chiave a $68.500. Se il prezzo del Bitcoin dovesse superare questa resistenza, potrebbe esserci spazio per un nuovo aumento verso la zona di resistenza a $70.000.

Tuttavia, se il Bitcoin non riuscisse a superare la resistenza a $68.000, potrebbe continuare a scendere, con un primo supporto immediato fissato a $66.000, seguito da $65.000. Ulteriori perdite potrebbero portare il prezzo verso la zona di supporto a $64.000 e anche oltre, verso $62.500 nel breve termine.

Gli indicatori tecnici mostrano un MACD orario che guadagna slancio nella zona ribassista e un RSI orario che si posiziona al di sotto del livello 50, indicando la presenza di pressioni ribassiste nel mercato del Bitcoin. Tuttavia, Bitcoin Minetrix è in netta controtendenza, grazie a una prevendita che continua a generare FOMO.

BTCMTX è un’alternativa migliore di BTC?

Bitcoin Minetrix (BTCMTX) è un progetto in rapida crescita che sta catturando l'attenzione degli investitori grazie alla sua presale di successo, che ha già raccolto oltre 13 milioni di dollari. È il primo progetto al mondo a combinare lo staking di criptovalute con il mining di Bitcoin, consentendo a investitori di partecipare con un investimento minimo di 10 dollari.

Attraverso il metodo "stake to mine", i token bloccati generano crediti di mining cloud BTC, trasformando l'investimento in potenza di mining e hashrate, con ricompense BTC distribuite agli stakers. Questo approccio unico sta rivoluzionando il settore del mining cloud, rendendolo più sicuro e trasparente, con la possibilità di bloccare o sbloccare i propri token a seconda delle proprie preferenze.

La presale, suddivisa in 39 fasi, offre agli investitori la possibilità di partecipare a un progetto promettente con un investimento iniziale relativamente basso e un notevole potenziale di crescita sia attraverso il mining che lo staking dei token.

Con un obiettivo minimo di $15,6 milioni e un massimo di $32 milioni, Bitcoin Minetrix si presenta come un progetto solido con ampie opportunità di crescita nel mondo delle criptovalute.

Come comprare Bitcoin Minetrix

Gli investitori interessati devono prima creare (se non ne sono già in possesso) un wallet compatibile con lo standard ERC-20, come MetaMask o Trust Wallet, quindi possono acquistare ETH, BNB o USDT per partecipare alla presale sul sito di BTC Minetrix.

Durante la presale, è possibile fare lo staking dei token per ottenere ulteriori ricompense. Una volta conclusa la presale, i token possono essere richiesti tramite il sito web per essere conservati in sicurezza fino all'evento di generazione dei token (TGE).

Attualmente, il valore di mercato di BTCMTX è di $0.0144, con investitori che continuano a mostrare interesse nel progetto, prevedendo profitti promettenti nel prossimo futuro.

