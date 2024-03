BTC vola verso un nuovo ATH e Green Bitcoin supera 1,5 milioni di dollari in prevendita

Il Bitcoin continua a sorprendere i mercati finanziari, dirigendosi verso un nuovo ATH (All-Time High), mentre l'interesse per le criptovalute ecologiche è in costante crescita. In questo contesto, Green Bitcoin (GBTC) emerge come un progetto innovativo, il cui successo in prevendita ha fatto sì che il progetto superasse la soglia del milione e mezzo di dollari. Grazie anche al rally del Bitcoin e al sostegno della community per la sostenibilità, GBTC promette di rivoluzionare il settore cripto.

SCOPRI DI PIÙ SU GREEN BITCOIN

Bitcoin (BTC), la più grande valuta digitale al mondo, ha registrato un aumento del 23,5% negli ultimi sette giorni e ora punta al suo massimo storico di 69.000 dollari, raggiunto per l'ultima volta nel novembre 2021.

Secondo i dati di CoinMarketCap, il prezzo del BTC nel momento in cui scriviamo si attesta a 65.400 dollari circa, e il volume di scambio dell'asset digitale è aumentato del 51,87% nelle ultime 24 ore. Inoltre, la capitalizzazione di mercato di Bitcoin è di 1200 miliardi di dollari.

È importante notare che il Bitcoin è a poco più del 5% di distanza dal suo massimo storico, e negli ultimi 30 giorni è aumentato del 52%, seguito da un aumento del 192% nell'ultimo anno, secondo CoinGecko.

È da sottolineare che l'approvazione degli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin negli Stati Uniti ha giocato un ruolo importante nel guidare i prezzi della principale criptovaluta. Il volume dei nove nuovi ETF spot su BTC approvati ha raggiunto un massimo storico di 7,69 miliardi di dollari il 28 febbraio mentre il Bitcoin superava i 56.000 dollari.

L'iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock è stato il leader del settore per quanto riguarda gli afflussi e ha superato i 10 miliardi di dollari di asset under management (AUM). Su base anno-anno, ciò rappresenta un aumento del 35,2%. Al secondo posto, l'ETF WiseOrigin Bitcoin di Fidelity ha registrato un AUM di 6,55 miliardi di dollari.

Commentando questo recente rally del Bitcoin, Ben Armstrong, un influente personaggio nello spazio delle risorse digitali, ha previsto che l'attuale fase rialzista si concluderà il Primo Aprile 2025. D'altra parte, il leggendario trader Peter Brandt ha previsto che la fine dell'attuale fase rialzista arriverà in agosto o settembre 2025.

Il BTC si trascina dietro la prevendita del Green Bitcoin

Green Bitcoin (GBTC) rappresenta una nuova e promettente iniziativa nel panorama delle criptovalute, fondata sull'idea di coniugare la popolarità e l'eredità di Bitcoin con una solida consapevolezza ambientale. Questo progetto si propone di offrire una soluzione ecologica al problema dell'elevato consumo energetico associato al mining di Bitcoin, sfruttando il più efficiente meccanismo Proof of Stake (PoS) anziché il tradizionale Proof of Work (PoW).

Una delle caratteristiche più distintive di Green Bitcoin è il suo innovativo sistema di "Gamified Green Staking". Questo modello non solo offre ai partecipanti la possibilità di generare rendite passive attraverso lo staking dei loro token, ma introduce anche un elemento di gioco che premia coloro che sono in grado di fare previsioni accurate sul prezzo di Bitcoin all'interno di una "zona verde" designata. Questo non solo favorisce un maggiore coinvolgimento degli utenti, ma promuove anche una maggiore consapevolezza ambientale all'interno della community.

Il progetto Green Bitcoin si impegna attivamente per promuovere la responsabilità ambientale attraverso l'utilizzo di tecnologie eco-sostenibili. Utilizzando il meccanismo PoS anziché il PoW, Green Bitcoin riduce significativamente il consumo energetico associato alle operazioni di mining, offrendo così un'alternativa più sostenibile all'estrazione di Bitcoin.

Inoltre, Green Bitcoin si distingue per l'ampio programma di ricompense e incentivi offerti ai partecipanti. Con un pool di ricompense iniziale di 5,8 milioni di token GBTC, il progetto premia coloro che partecipano attivamente allo staking e sono in grado di prevedere con precisione i movimenti di prezzo DEL Bitcoin. Questo sistema non solo stimola l'attività degli utenti, ma contribuisce anche a garantire la stabilità e la sicurezza della rete Green Bitcoin nel lungo termine.

La presale di Green Bitcoin ha già riscosso un notevole successo, con oltre 1,5 milioni di dollari raccolti fino ad oggi. Questo dimostra un forte interesse da parte degli investitori nel progetto e nell'idea di un'alternativa ecologica a Bitcoin. L'allocazione del 40% dei token per la presale offre agli investitori un'opportunità unica per partecipare al progetto fin dalle fasi iniziali e di beneficiare di un prezzo scontato.

Con un'impronta ecologica ridotta e un modello economico sostenibile, Green Bitcoin si presenta come una potenziale innovazione nel settore delle criptovalute, unendo la tecnologia all'avanguardia con una visione responsabile per il futuro del pianeta.

VAI ALLA PREVENDITA DI GREEN BITCOIN