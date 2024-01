Cathie Wood: “Ecco il mio portafoglio. BTC arriverà a 1 milione di dollari”

Secondo Cathie Wood, CEO di ARK Investment, 1 Bitcoin potrebbe valere 1 milione di dollari un giorno, anche se non nell’immediato.

Cathie Wood in una recente intervista ha parlato dei tassi di interesse e dell'intelligenza artificiale (AI), affermando di essere più ottimista che mai nei confronti di Bitcoin spiegando che BTC potrebbe raggiungere 1 milione di dollari per unità. Il confronto con l’oro non riguarda solo il valore, ha affermato Wood, ma il ruolo fondamentale che Bitcoin potrebbe svolgere come alternativa privata e decentralizzata alle valute tradizionali.

Secondo Wood, Bitcoin svolgerà un ruolo cruciale nei mercati emergenti come copertura contro politiche monetarie e fiscali instabili per individui e istituzioni.

"La maggior parte dei mercati emergenti utilizzerà qualcosa come Bitcoin come polizza assicurativa", ha spiegato, sottolineando l'ampio spettro di applicabilità di Bitcoin.

Wood ha anche dichiarato che Bitcoin rappresenta una nuova era nella finanza: il primo sistema monetario globale, digitale e decentralizzato. Si tratta di uno sviluppo rivoluzionario, soprattutto dopo la fine della convertibilità oro/dollaro operata da Nixon nel 1971. Le sue conclusioni, ha affermato, si basano sulla scarsità, sulla sicurezza e sulla crescente accettazione di Bitcoin all'interno della comunità degli investitori.

"Quindi il valore della scarsità, man mano che le istituzioni spingono, aumenterà il prezzo, anche in maniera notevole", ha detto, aggiungendo che la strada verso un milione di dollari richiede solo un po' più di fiducia. “In questo momento siamo nella fascia tra i 40.000 e i 43.000 dollari. Non ci vorrà molto con le istituzioni che inseriscono dal 2% al 5% di Bitcoin nella loro asset allocation, ci arriveremo facilmente."

Con un’adozione diffusa, che secondo lei potrebbe essere raggiunta se le istituzioni incorporassero un po’ di BTC nei loro portafogli direttamente o tramite ETF, la reputazione di Bitcoin come investimento rischioso svanirebbe poiché le sue caratteristiche positive apportano benefici.

Se le criptovalute si rivelassero una nuova classe di asset, ne ridurrebbe la correlazione con altri asset alternativi, il che potrebbe aumentare la loro attrattiva tra gli investitori, ha affermato Wood.

"Le istituzioni sanno che se esiste una nuova asset class, la correlazione dei rendimenti con le altre classi di asset scenderà al di sotto e ciò che in genere significa è che il rendimento per unità di rischio quando si incorpora Bitcoin nei propri portafogli aumenterà, e gli investitori istituzionali sanno che non possono perdere questo tipo di opportunità”.

Il punto di vista di Cathie sull'intelligenza artificiale

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, Cathie Wood ha espresso forte fiducia nella continua crescita e importanza dell'intelligenza artificiale, sottolineando i rapidi progressi in questo campo. In particolare, il riferimento di Wood a Tesla come importante progetto di intelligenza artificiale mette in luce l’intersezione tra tecnologia e industria.

“La robotica, lo stoccaggio dell’energia e l’intelligenza artificiale convergono in piattaforme autonome e creano un modello di business completamente nuovo”, ha affermato. Wood ha anche confessato di aver venduto azioni Nvidia per acquistare Tesla (e alcuni Coinbase) perché ritiene che alcuni titoli AI siano sopravvalutati mentre Tesla ha un potenziale sempre maggiore di aumento di valore.

Wood ammette di dare maggiore importanza al software che all'hardware. Ha sottolineato un cambiamento fondamentale, sottolineando che le future spese globali nel settore del software probabilmente faranno impallidire quelle nell’hardware, con un rapporto stimato da 10 a 20 volte superiore speso per il software.

La rivelazione finale di Cathie Wood

Infine, Cathie Wood ha perfino rivelato la composizione del suo portafoglio:

"Coinbase, Tesla, Roku UiPath, Zoom, Block e CRISPR Therapy sono i primi sette titoli in portafoglio. Gli altri tre nella top 10 sono i software Roblox, Twilio e Unity."