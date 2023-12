La Cina effettua la prima transazione transfrontaliera tramite CBDC (e-CNY)

La Cina ha recentemente raggiunto un traguardo importante nel settore finanziario internazionale, effettuando la sua prima transazione transfrontaliera di metalli preziosi utilizzando la sua valuta digitale, l'e-yuan (CBDC).

Questo evento segna un passo importante nel percorso della Cina verso il consolidamento del ruolo dello yuan digitale nel panorama del commercio globale.

Lo yuan digitale entra nei flussi commerciali internazionali

Il 20 dicembre, la succursale di Shanghai della Banca di Cina ha completato una transazione storica trasferendo 100 milioni di yuan (equivalenti a 14 milioni di dollari) in e-yuan per l'acquisto di oro attraverso la Borsa Internazionale di Shanghai. Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti nel processo di integrazione dello yuan digitale nei flussi commerciali internazionali.

La transazione assume un ruolo chiave nella strategia cinese volta a promuovere l'adozione globale dello yuan digitale. La Bank of China ha enfatizzato il contributo fondamentale di questo saldo nel potenziare le capacità di commercio internazionale di Shanghai, sottolineando così l'impegno della Cina nel promuovere la propria valuta digitale a livello mondiale.

La Bank of China di Shanghai emerge come un protagonista cruciale nei test e nell'implementazione pratica dello yuan digitale. Infatti, ha già condotto diverse transazioni, inclusi accordi per l'importazione di minerale di ferro, collaborando attivamente con istituti bancari internazionali come Standard Chartered per accelerare lo sviluppo dello yuan digitale.

Xi Jinping soddisfatto dei progressi tecnologici del paese

Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato ripetutamente l'importanza delle valute digitali nel contesto del commercio globale, e questo passo della Cina riflette il suo impegno a essere un leader nella rivoluzione delle valute digitali.

Non solo la Cina ha raggiunto questo traguardo, ma ha anche attirato l'attenzione di altre nazioni. Banche straniere stanno partecipando attivamente ai test dello yuan digitale cinese, dimostrando un crescente interesse e accettazione a livello internazionale.

Questa transazione segna un ulteriore successo per la Cina, che ha recentemente firmato un accordo di 400 milioni di dollari con gli Emirati Arabi Uniti per espandere ulteriormente l'uso globale dello yuan digitale.

La Cina ha anche completato con successo la sua prima transazione petrolifera utilizzando lo yuan digitale, confermando la crescente influenza della valuta digitale cinese nei settori chiave dell'economia mondiale.

Inoltre, altri paesi stanno prendendo in considerazione l'adozione dello yuan digitale per facilitare le transazioni internazionali. Singapore ha annunciato piani per consentire ai turisti cinesi di utilizzare lo yuan digitale durante le loro visite, evidenziando un crescente riconoscimento e utilizzo dello yuan digitale a livello internazionale.

Quali altre nazioni stanno testando le CBDC?

In un contesto in cui le valute digitali stanno guadagnando sempre più rilevanza, la Cina non è l'unica nazione a sperimentare le potenzialità delle CBDC (Central Bank Digital Currency).

A livello globale, diverse nazioni stanno attivamente testando o esplorando l'implementazione di monete digitali emesse dalle rispettive banche centrali. In Europa, ad esempio, c'è un crescente interesse per l'euro digitale. La Banca Centrale Europea ha avviato studi e consultazioni sulla fattibilità e sull'implementazione di un euro digitale, esplorando le implicazioni e valutando l'adozione di questa innovazione nell'area dell'euro.

Questi sviluppi riflettono un cambiamento significativo nel panorama finanziario globale, con molte nazioni che esplorano le opportunità offerte dalle valute digitali al fine di migliorare l'efficienza delle transazioni, promuovere l'inclusione finanziaria e adattarsi ai cambiamenti tecnologici in corso.

La Cina, con il suo recente successo nella transazione transfrontaliera con l'e-yuan, si inserisce in questa tendenza globale di esplorazione e sperimentazione delle CBDC, aprendo la strada a un futuro finanziario sempre più digitalizzato a livello mondiale.

Per concludere

In conclusione, la Cina ha compiuto un passo storico nel mondo delle transazioni finanziarie internazionali con la sua prima transazione transfrontaliera di metalli preziosi tramite CBDC.

Questo evento non solo rafforza la posizione della Cina come pioniere nella corsa alle valute digitali, ma apre anche nuove prospettive per l'adozione globale dello yuan digitale nel panorama del commercio internazionale.