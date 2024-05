Come acquistare il token Mega Dice – Guida passo dopo passo

Mega Dice è un casinò crypto basato su Telegram che ha recentemente lanciato una prevendita del suo token nativo – $DICE. Questo progetto ha raccolto oltre 590.000 dollari grazie alla sua natura multiutility e alle ricompense incentrate sulla community.

Se volete scoprire dove e come acquistare il token Mega Dice durante la sua prevendita, continuate a leggere. Inoltre, scopriremo anche i principali fattori che rendono questo token un investimento redditizio.

VAI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN DICE

Cos’è il token Mega Dice?

$DICE è il token nativo del casinò Mega Dice. Si tratta anche di un token gameFi, il che significa che può essere utilizzato per giocare ai giochi del casinò e guadagnare premi. Inoltre, il token $DICE è costruito su Solana. In quanto tale, consente transazioni più veloci e offre commissioni più basse rispetto ai suoi simili basati su ETH.

Oltre a servire come valuta di gioco, il token $DICE permette ai suoi possessori di accedere a giochi esclusivi e di guadagnare ricompense per lo staking. Inoltre, gli investitori potranno scambiare il token con altre monete cripto o fiat.

Per aumentarne la scalabilità, gli sviluppatori utilizzano un sistema di buy-back: una parte dei profitti del casinò sarà utilizzata per riacquistare i token $DICE dagli exchange pubblici.

La prevendita in corso

Mega Dice ha iniziato la prevendita del suo token nativo a metà aprile. Finora, questo progetto è riuscito a raccogliere oltre 590.000 dollari. La prevendita si svolgerà in diverse fasi, durante le quali il prezzo del token $DICE aumenterà gradualmente. La prevendita terminerà quando il progetto raggiungerà il suo hard cap predeterminato di 10 milioni di dollari. Il soft cap è invece di 5 milioni di dollari.

Durante la prevendita, gli investitori potranno acquistare i token di Mega Dice a un prezzo scontato, che al momento in cui scriviamo è di 0,069 dollari. Il 35% dell’offerta totale sarà destinato alla prevendita. Inoltre, i primi investitori saranno ricompensati con token $DICE bonus.

Come acquistare il token Mega Dice ($DICE): Guida per i principianti

Ecco come acquistare il token $DICE durante la prevendita in quattro semplici fasi:

Fase 1: creare un portafoglio crypto

Per acquistare il token è necessario disporre di un portafoglio cripto. $DICE è disponibile sia su Solana che su Ethereum, ma noi consigliamo l’opzione Solana perché prevede commissioni di transazione più basse rispetto a Ethereum.

Il portafoglio Solana più popolare è Phantom. Si può visitare il sito web di Phantom Wallet e selezionare “Download” e scegliere il browser. I browser supportati sono Chrome, Brave, Edge e Firefox.

Create un nuovo account e salvate la vostra frase, nota anche come chiave privata. Non fotografatela e non scrivetela mai sul computer. Utilizzate invece carta e penna. La frase vi servirà per ripristinare l’accesso al portafoglio in caso di incidente al vostro computer.

Nota: potete usare il portafoglio MetaMask se preferite usare Ethereum e comprare $DICE con ETH. Seguite la stessa procedura di Phantom per installare il portafoglio MetaMask.

Fase 2: acquistare SOL

Visitate un exchange di criptovalute affidabile e acquistate Solana (SOL). Utilizzate una carta di credito/debito per un acquisto rapido o il bonifico bancario se lo preferite (anche se sarà più lento). In genere, gli acquisti effettuati con la carta costano un po’ di più in termini di commissioni, ma sono più veloci.

Sebbene il bonifico bancario possa farvi risparmiare inizialmente sulle commissioni, potrebbe avere un costo opportunità associato a un potenziale aumento del prezzo delle monete SOL e dei token $DICE.

Una volta ottenuto il SOL, visitate il profilo del vostro account e selezionate “Prelievo”. Utilizzate l’indirizzo Phantom che avete creato come destinatario del SOL e selezionate Solana come rete nel caso in cui non sia stata selezionata automaticamente.

Ripetete la stessa procedura con ETH se state usando MetaMask per acquistare $DICE.

Fase 3: collegare il portafoglio alla pagina di prevendita dei token di Mega Dice

Visitate la pagina della prevendita dei token di Mega Dice e selezionate “Connect Wallet“. Scegliete Phantom tra le opzioni e approvate la richiesta di connessione nella finestra pop-up di Phantom.

Selezionate l’importo di SOL che desiderate spendere e il sito lo convertirà automaticamente in token $DICE.

Fase 4: acquistare i token $DICE

Selezionate “Buy Now” e approvate la transazione che appare sul vostro portafoglio Phantom. Ora è tutto pronto. Reclamate i vostri token $DICE una volta terminata la prevendita.

ACCEDI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN $DICE