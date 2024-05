Come comprare Sealana (SEAL) – Guida per principianti

Se siete alla ricerca della prossima meme coin che potrebbe garantire un rendimento esplosivo, date un’occhiata a Sealana ($SEAL). Basata su una foca cicciotta ossessionata dalle criptovalute, Sealana ha appena lanciato la sua prevendita.

La prevendita, che ha già superato i 250 mila dollari, è l’occasione migliore per acquistare il token $SEAL al prezzo più basso, prima del suo arrivo sugli exchange. Ma prima di scoprire come comprare il token $SEAL, vediamo di cosa si tratta.

VAI AL SITO UFFICIALE DI SEALANA

Che cos’è Sealana?

Sealana è una nuova meme coin basata sullo standard Solana Program Library (SPL). Come dogwifhat, Bonk e BOOK OF MEME, Sealana si unisce all’ecosistema Solana. Tuttavia, a differenza di questi progetti, Sealana è una meme coin nuova di zecca, appena nata.

Infatti, Sealana ha appena lanciato la sua campagna di prevendita. Ciò consente agli investitori di acquistare il suo token nativo, $SEAL, prima della quotazione sugli exchange.

A differenza di molte meme coin, Sealana non ha optato per il tema del cane. Si basa invece su una foca paffuta. È una storia più unica che rara, in cui la foca Sealana è ossessionata dal trovare le migliori meme coin di Solana prima che esplodano.

Il processo di prevendita di Sealana è molto semplice, anche per i principianti. A differenza di molte prevendite, non è richiesto di entrare in una whitelist, completare attività o fornire informazioni personali. Non è nemmeno necessario collegare un portafoglio al sito web di Sealana.

Gli investitori devono semplicemente trasferire SOL all’indirizzo del portafoglio della prevendita. Si tratta di un processo rapido, sicuro e a prova di principianti. Quindi, continuate a leggere per scoprire come fare.

Come comprare Sealana ($SEAL)

Siete pronti a comprare i token Sealana ai prezzi della prevendita? Allora non vi resta che seguire questa guida passo-passo.

Fase 1: Configurare un portafoglio compatibile con Solana

Abbiamo detto che Sealana è una meme coin basata su Solana. Ciò significa che il primo passo è quello di procurarsi un portafoglio crypto sicuro che supporti la rete Solana.

I principianti troveranno in Trust Wallet un’ottima opzione. Si tratta di un’applicazione per portafogli autocustoditi che supporta oltre 100 blockchain, tra cui Solana.

Scaricate l’applicazione per iOS o Android dal sito web di Trust Wallet. In questo modo ci si assicura di scaricare la versione ufficiale e aggiornata. Aprire l’app e creare un nuovo portafoglio. Dovrete scegliere un PIN e scrivere la passphrase di backup.

Infine, Trust Wallet vi chiederà di inserire nuovamente la passphrase, assicurandovi che sia stata scritta correttamente.

Fase 2: Acquistare SOL

Ora che avete installato Trust Wallet, dovete aggiungere un po’ di monete Solana (SOL). Se non avete ancora SOL, avete due possibilità:

Acquistare SOL da un exchange: L’opzione più conveniente è quella di acquistare SOL da un crypto exchange regolamentato. Acquistare SOL da Trust Wallet: La seconda opzione è quella di acquistare Solana sull’app Trust Wallet. Sono accettate carte di debito/credito e altri metodi di pagamento convenienti. Una volta acquistate, le monete SOL verranno aggiunte al vostro portafoglio. Tuttavia, questa è l’opzione più costosa: si prevede di pagare il 3-5%.

Fase 3: Aggiungere SOL al portafoglio

Se avete acquistato SOL da Trust Wallet, potete saltare questo passaggio. Se invece avete utilizzato un exchange, dovrete trasferire le monete SOL al Trust Wallet.

Per prima cosa, richiedete un prelievo all’exchange. Selezionate Solana come valuta di prelievo e impostate l’importo al 100%. Avrete anche bisogno dell’indirizzo del portafoglio ricevente.

È possibile ottenerlo da Trust Wallet facendo clic su:

Solana > Ricevi > Copia

Potete quindi incollare l’indirizzo del portafoglio e confermare il prelievo con il vostro exchange. A seconda dell’exchange, le monete SOL dovrebbero arrivare in pochi minuti.

Fase 4: Trasferire SOL all’indirizzo del portafoglio Sealana

Ora dovreste avere SOL nel vostro account Trust Wallet. Ora dovrete trasferire le monete SOL all’indirizzo di prevendita di Sealana. Si tratta di un trasferimento standard da portafoglio a portafoglio.

Nel Trust Wallet, cliccare su “Solana”. Quindi cliccare su “Invia”.

Trust Wallet richiede l’indirizzo di destinazione; lo trovate sul sito ufficiale di Sealana. Basta fare copia/incolla.

Selezionare il numero di monete SOL da trasferire e confermare. Il trasferimento dovrebbe avvenire in meno di un minuto.

Fase 5: attendere l’airdrop di $SEAL

Dopo aver completato il trasferimento, non c’è altro da fare. Grazie alla politica di lancio equa di Sealana, gli investitori riceveranno i loro token $SEAL dopo la prevendita, nello stesso momento in cui essa giungerà al termine.

I token saranno trasferiti allo stesso indirizzo del portafoglio utilizzato per il trasferimento di SOL. Ciò significa che appariranno di conseguenza nel vostro account Trust Wallet.

Sealana non ha fornito una data di conclusione della prevendita. Consigliamo di seguire Sealana su X per non perdervi nemmeno un aggiornamento.

VAI ALLA PREVENDITA DI SEALANA