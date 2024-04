Come comprare Slothana (SLOTH) - Una guida semplice e dettagliata

Guida all’acquisto di Slothana ($SLOTH): compra la meme coin Slothana e preparati per il boom dei prezzi subito dopo la fine della prevendita!

Slothana ($SLOTH) è una nuova ed entusiasmante meme coin che si trova in fase di prevendita. Come suggerisce il nome, questa meme coin combina Sloth (un Bradipo) e Solana, rendendo omaggio alla meme coin a tema bradipo Slerf e alla blockchain Solana.

La nostra guida su come comprare Slothana ti spiegherà tutto ciò che devi fare per partecipare a questa prevendita, tra cui procurarti un portafoglio Solana e versare SOL nel portafoglio della prevendita.

Cos'è Slothana?

Slothana ($SLOTH) è una nuova criptovaluta su Solana che segue il trend delle prevendite, in cui gli utenti inviano SOL a un certo portafoglio e ricevono nuovi token in cambio, con un airdrop nel loro portafoglio.

Questo è il percorso seguito dalla popolare meme coin Slerf. Sfortunatamente, il promotore di Slerf ha bruciato per sbaglio oltre 10 milioni di dollari di SOL, che sono serviti come strumento di marketing, attirando un volume di scambi di 2,7 miliardi di dollari in un giorno.

Fortunatamente, il team che si occupa di Slothana non è alle prime armi. Si dice che sia lo stesso team dietro Smog a costruire Slothana. Smog rimane una delle popolari meme coin di Solana che ha avuto un'impennata di oltre il 12.000% rispetto al prezzo di lancio.

Con Slothana non ci sono complicate tokenomiche, ma solo puro potenziale meme e speculazione sul prezzo. Questo la rende ideale per i trader di meme coin alla ricerca della prossima grande novità. Segui Slothana su X per scoprire le ultime informazioni sulla prevendita.

3 motivi per comprare Slothana

Ti stai chiedendo se ha senso comprare Slothana? Ecco quali sono gli aspetti da considerare:

• Opportunità di investimento precoce - Slothana è in fase di prevendita, il che significa che puoi acquistare ai prezzi potenzialmente più bassi prima che il token venga quotato sui principali exchange.

• Meme Coin - Le meme coin sono la meta di questo primo ciclo rialzista, con alcune monete che hanno registrato un'impennata di oltre il 10.000% nel giro di poche settimane e un valore di mercato superiore a 1 miliardo di dollari. Questo offre un'opportunità senza precedenti di guadagni massicci in un breve periodo di tempo.

• Lancio su Solana - Solana è una blockchain popolare per i trader di meme coin grazie alle transazioni veloci e alle basse commissioni di transazione. Per fare trading su Ethereum, potresti pagare fino a 50 dollari per una singola transazione, mentre su Solana ti costerà meno di 0,01 dollari.

Come comprare i token di Slothana ($SLOTH): guida passo dopo passo

Acquistare i token di Slothana tramite la prevendita è semplice. Ecco come fare:

Passo 1: scaricare un portafoglio Solana

Slothana è una meme coin basata su Solana, il che significa che è necessario un portafoglio compatibile per partecipare alla prevendita. Ci sono molti portafogli tra cui scegliere, noi consigliamo Phantom, che è il "MetaMask" di Solana.

Visita il sito web dell'applicazione Phantom Wallet e scarica l'applicazione. Si trova come estensione del browser o applicazione per dispositivi mobili. I browser supportati sono Chrome, Brave, Edge e Firefox.

Passo 2: finanziare il portafoglio crittografico

Hai bisogno di Solana (SOL) per comprare i token Slothana. Visita un exchange come Binance, Kraken o Coinbase. Compra SOL sul mercato spot, perché le commissioni sono più basse, oppure usa una carta per l’acquisto immediato.

Visita il tuo conto e seleziona il prelievo. Usa l'indirizzo del portafoglio Phantom che hai creato e seleziona la rete Solana.

Passo 3: invia SOL al portafoglio della prevendita

A differenza delle prevendite di token in cui devi collegare il tuo portafoglio per acquistare i token, con Slothana devi solo inviare SOL ad un portafoglio designato.

Tocca l'estensione del portafoglio Phantom e seleziona "Invia".

Nel campo "Indirizzo Solana del destinatario" copia e incolla il seguente indirizzo: EnSawje2vQSQKtGbPYdXEuYKm2sHgeLKJTqCmrDErKEA

Seleziona la quantità di SOL che desideri inviare. Ogni SOL ti dà 10.000 $SLOTH, ma puoi inviare qualsiasi importo e riceverai l'equivalente quantità di $SLOTH nel tuo portafoglio al termine della prevendita.

Fase 4: ricevi i token Slothana

Una volta inviato SOL all'indirizzo di prevendita, non dovrai fare altro che aspettare la fine della prevendita. Una volta terminata, i tuoi token $SLOTH verranno inviati al portafoglio da cui hai inviato SOL.

Conclusioni

La nostra guida su come comprare Slothana mostra come acquistare il token in quattro semplici passi, dalla creazione di un portafoglio Solana, all'acquisto di SOL fino all'invio del token all'indirizzo di prevendita. Una volta terminata la prevendita, riceverai l'importo di SOL acquistato nel tuo portafoglio in modalità airdrop.

