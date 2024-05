Come comprare WienerAI (WAI) nel 2024

L’IA è considerata una delle migliori industrie in cui investire in questo momento, grazie a molti progetti di intelligenza artificiale che stanno aprendo la strada al futuro della tecnologia. Per gli investitori in criptovalute, questo significa acquistare token che supportano i migliori progetti di blockchain IA in arrivo. Una delle criptovalute IA più recenti che ha attirato l’attenzione degli investitori è WienerAI. Qui spiegheremo come acquistare WienerAI in prevendita, non prima però di capire di cosa si tratta.

Che cos’è WienerAI?

WienerAI è una meme coin adorabile che fonde la cultura dei meme con la potenza dell’intelligenza artificiale. La crescita del token seguirà un percorso simile a quello di altre meme coin di successo, che prevede la creazione di un’ampia community di follower attraverso campagne di marketing e social media.

Sebbene si tratti di una meme coin, WienerAI offre utilità come lo staking e funzioni avanzate per l’aggiornamento dell’intelligenza artificiale che la distinguono dalle altre “shitcoin”.

Il modo migliore per capire WienerAI è dare un’occhiata alla storia che sta dietro questo token: WienerAI è stato creato da uno scienziato nell’anno 2132. Lo scienziato si proponeva di creare la più grande intelligenza artificiale del mondo che avrebbe distrutto la divisione tra cani e IA. Tuttavia, durante l’assemblaggio del DNA sintetico, lo scienziato fece cadere un po’ di hotdog nella miscela. Questo ha portato alla creazione di WienerAI, la più potente IA per “cani salsiccia” dell’universo!

Come comprare $WAI – Guida completa

Il modo migliore per ridurre al minimo i rischi quando si investe nella prevendita di una criptovaluta è quello di seguire una guida completa che illustri ogni fase del processo. Nella sezione che segue, spiegheremo esattamente come acquistare WienerAI in fase di prevendita.

Fase 1: ricerca del progetto

Prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento, è sempre necessario dedicare del tempo alla ricerca meticolosa del progetto in cui si desidera investire.

Per WienerAI, ciò significa leggere attentamente il whitepaper del progetto, seguire i canali social, X e Telegram, e impegnarsi con la community. Durante la ricerca, verificate che il progetto abbia un sufficiente sostegno da parte degli investitori, una copertura mediatica positiva e una buona tokenomica.

Fase 2: creare un portafoglio Ethereum

Dopo aver studiato a fondo il progetto, dovrete creare un portafoglio Ethereum per acquistare WienerAI in prevendita. Se avete già un portafoglio Ethereum, potete passare alla fase successiva.

In caso contrario, vi consigliamo di utilizzare MetaMask, che può essere scaricato sia su desktop che su mobile. È sufficiente scaricare l’estensione per il browser del portafoglio MetaMask e fare clic su “crea nuovo portafoglio” per iniziare la configurazione del portafoglio.

Assicuratevi di annotare la vostra passphrase e le chiavi private durante il processo di configurazione. Senza queste informazioni non sarà possibile accedere al portafoglio.

Fase 3: finanziare il portafoglio con Ethereum

Se avete scelto di utilizzare il portafoglio MetaMask, potrete acquistare i token ETH direttamente attraverso il portafoglio. Munite il vostro portafoglio di una quantità di ETH sufficiente a coprire il costo dell’acquisto di WAI e le commissioni di rete.

Se si utilizza un portafoglio alternativo, potrebbe essere necessario acquistare ETH da un exchange di criptovalute esterno e inviare manualmente i token all’indirizzo del portafoglio.

Quando inviate i token a un indirizzo, controllate più volte di aver inserito correttamente l’indirizzo del portafoglio. Le transazioni su blockchain non possono essere annullate, il che significa che non potrete recuperare i vostri token se li inviate all’indirizzo sbagliato.

Fase 4: collegare il proprio portafoglio alla prevendita di WienerAI

Andate sul sito ufficiale della prevendita e collegate il vostro portafoglio cliccando su “connect wallet“. Per completare questo processo basteranno pochi minuti.

Si consiglia di utilizzare sempre una rete Wi-Fi privata per collegare il proprio portafoglio di criptovalute a una prevendita.

Fase 5: scambiare ETH per WAI

Una volta collegato il vostro portafoglio alla prevendita, potrete utilizzare i fondi del vostro portafoglio per acquistare WAI.

Inserite la quantità di token che desiderate acquistare nella dashboard. Quindi, verificate i dettagli della transazione prima di confermare l’acquisto.

Potete verificare che l’acquisto sia andato a buon fine accedendo alla dashboard di “staking” e visualizzando il vostro saldo di staking disponibile.

Tuttavia, i token WAI non appariranno nel vostro portafoglio di criptovalute fino a dopo la prevendita.

Fase 6: staking dei token per ottenere ricompense passive

Anche se non sarete in grado di ricevere i vostri token fino alla fine della prevendita, sarà possibile iniziare a mettere in staking i vostri WAI prima della fine dell’evento. Prima lo si fa, più alte saranno le ricompense.

