Contratti futures Bitcoin: quale posizione hanno gli hedge fund?

I contratti Futures Bitcoin hanno suscitato posizioni contrastanti tra gli hedge fund e gli investitori istituzionali: ciò è dovuto a seguito del delinearsi di uno scenario all’insegna dell’incertezza. Secondo i dati pubblicati dal Chicago Mercantile Exchange (CME), gli investitori istituzionali preferiscono i contratti Futures Bitcoin di medio-lungo periodo, mentre gli hedge funds preferiscono i contratti short.

I dati CME rivelano che gli investitori istituzionali hanno un'aspettativa più rialzista sul prezzo del Bitcoin (BTC) nel lungo termine e il continuo investimento nel primo asset digitale conferma il trend rialzista. Gli hedge fund sono noti per generare entrate attraverso diversi strumenti, tra cui una scommessa sui derivati crittografici senza il timore di rischi. La posizione “short” degli hedge fund è stata vista anche come un mezzo per fornire liquidità agli investitori istituzionali che preferiscono i contratti futures bitcoin “long”.

I futures Bitcoin e l'aumento degli investimenti istituzionali sono correlati

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un crescente interesse degli investitori istituzionali nei confronti del Bitcoin, la prima valuta digitale prediletta. MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR) ha annunciato di avere intenzione di investire 250 milioni di dollari in bitcoin e in altre attività a seguito delle attuali incertezze inflazionistiche che interessano il dollaro statunitense.

"Cerchiamo di investire fino ad altri 250 milioni di dollari nei prossimi 12 mesi in uno o più investimenti alternativi o attività che possono includere azioni, obbligazioni, materie prime come l'oro, attività digitali come Bitcoin o altri tipi di attività",

sottolinea il Presidente di MicroStrategy Michael J. Saylor in una nota.

Come riporta Coinspeaker i servizi finanziari con sede a San Francisco e la società di pagamento mobile Square Inc (NYSE: SQ) hanno investito circa 50 milioni di dollari per acquistare 4.709 Bitcoin (BTC) all'inizio del mese di ottobre. La somma investita rappresenta circa l'1% del suo patrimonio totale alla fine del secondo trimestre 2020.

Come investire in Contratti Futures Bitcoin

Nei mercati finanziari, un contratto future è un contratto/accordo legale standardizzato per vendere o acquistare un determinato asset a un prezzo predeterminato. I contratti future sono prodotti derivati e sono negoziati su Exchange. Ci sono vari contratti futures, ma il contratto futures Bitcoin è il più scambiato.

Se un investitore ipotizza che il prezzo di Bitcoin aumenterà in futuro, lo stesso sottoscrive un contratto per acquistare Bitcoin ad un certo prezzo predeterminato. Ciò significa che l'acquirente può ottenere i Bitcoin dal venditore solo quando viene raggiunto il prezzo concordato predeterminato.

D'altra parte, se l'investitore ipotizza che il prezzo del Bitcoin scenderà in futuro, lo stesso sottoscrive un contratto futures per vendere Bitcoin ad un certo prezzo predeterminato con un acquirente Bitcoin. Ciò significa che il venditore può vendere i Bitcoin solo all'acquirente quando viene raggiunto il prezzo concordato predeterminato.