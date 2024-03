Le 6 criptovalute di tendenza oggi su CoinMarketCap

Le criptovalute di maggior tendenza su CoinMarketCap si rivelano fondamentali per gli investitori e le loro decisioni di investimento. In questo articolo daremo un’occhiata ai token digitali che stanno guadagnando terreno e le principali prevendite attualmente in corso, offrendo una prospettiva chiara sulle opportunità del mercato crypto.

BOOK OF MEME (BOME)

Book of Meme è attualmente la meme coin di maggior tendenza del momento, con un aumento del 1379% negli ultimi 30 giorni. Questo progetto sperimentale cerca di ridefinire la cultura web3 amalgamando meme, soluzioni di archiviazione decentralizzata e trading ed il gaming. L'obiettivo è immortalare la cultura dei meme in un compendio digitale, il BOOK OF MEME, su blockchain. La criptovaluta $BOME su Solana e Arweave, con IPFS come archiviazione principale e future espansioni verso Bitcoin come archivio immutabile per sempre, mira a promuovere una nuova dimensione dei social media decentralizzati e a rendere i meme inarrestabili.

Gorilla (GORILLA)

Gorilla (GORILLA) ha registrato un importante aumento del 20% nelle ultime 24 ore, portando il suo guadagno complessivo al 95% nell'ultimo mese. Questo token si distingue per la sua combinazione di appello virale e utilità sostanziale, offrendo un'opportunità di investimento che va oltre alle tradizionali meme coin. Con caratteristiche come Gorilla Pad, Gorilla Swap e la collezione di NFT #MGUC, Gorilla si posiziona come una scelta promettente per gli investitori che cercano crescita a lungo termine nel mondo delle criptovalute.

Solana (SOL)

Solana ha registrato un aumento del 11% nelle ultime 24 ore, portando il suo guadagno totale all'80% nell'ultimo mese. Come progetto open source altamente funzionale, Solana si basa sulla tecnologia blockchain per fornire soluzioni decentralizzate per le finanze (DeFi). La sua innovativa combinazione di consensi PoH e PoS permette una scalabilità migliore e tempi di elaborazione brevi. Grazie a un crescente interesse da parte dei trader sia individuali che istituzionali, Solana mira a rendere le finanze decentralizzate accessibili su vasta scala, anche se alcuni osservatori notano problematiche come le interruzioni di rete e l'inequità nella tokenomica.

Pepe (PEPE)

Pepe, una meme coin deflazionistica lanciata su Ethereum, ha registrato un aumento del 5% nelle ultime 24 ore, portando il suo guadagno totale al 550% nell'ultimo mese. Omaggio al meme di internet Pepe the Frog di Matt Furie, il progetto mira a consolidarsi tra le principali criptovalute basate sui meme. La sua politica senza tasse e la mancanza di utilità la distinguono, mantenendo la sua essenza come meme coin. Il notevole aumento di PEPE nel 2023 ha attirato una forte comunità e ha catalizzato una stagione di "meme coin", con la speranza di ulteriori successi durante il prossimo ciclo rialzista che inizierà con l’halving del BTC.

Meme Ai (MEMEAI)

Meme Ai ha registrato un notevole aumento del 83% nelle ultime 24 ore, portando il suo guadagno totale al 1088% nell'ultimo mese. Oltre a essere un generatore di meme, MEME AI COIN rappresenta un'intersezione unica tra tecnologia e comicità, con algoritmi che imparano e giocano con le peculiarità umane. Ispirato al riconoscimento di Elon Musk sull'importanza dei meme, il progetto offre un generatore di meme basato sull'IA e un marketplace di NFT, permettendo agli utenti di divertirsi mentre sfruttano appieno il potere dei meme. In un mondo dove l'IA non solo impara dagli umani ma ride con noi, Meme Ai offre un'avventura unica.

Render (RNDR)

Render (RNDR) ha registrato un aumento del 21% nelle ultime 24 ore, portando il suo guadagno totale al 149% nell'ultimo mese. Creato da OTOY, Inc., RNDR è una rete distribuita di rendering GPU basata su Ethereum, che collega artisti e studi con partner di mining disposti a noleggiare le proprie capacità GPU. Utilizzando un sistema proof-of-work manuale e automatico, RNDR garantisce che tutto il lavoro artistico sia reso con successo prima del rilascio del pagamento. Con un team globale e un advisory board di leader del settore, RNDR si posiziona come ponte tra le comunità cripto e gli studi di produzione di Hollywood.

Le migliori prevendite del momento

5th Scape (5SCAPE)

5th Scape (5SCAPE) ha superato 1,5 milioni di dollari in fase di prevendita, con un aumento significativo nelle ultime 24/48 ore. Fondata sull'integrazione di criptovalute, blockchain e realtà virtuale, l'ecosistema di 5th Scape mira a rivoluzionare il settore dei giochi AR/VR. Il token 5SCAPE agisce come valuta universale, offrendo sconti esclusivi e opportunità di staking per i suoi investitori. Con giochi in sviluppo come Cage Conquest e una roadmap ben strutturata, 5th Scape si posiziona come un protagonista di spicco nel panorama tecnologico emergente, con un'enfasi sulla partecipazione attiva della comunità e sulla trasparenza.

Dogecoin20 (DOGE20)

Dogecoin20 (DOGE20) ha superato 1,9 milioni di dollari in prevendita, evidenziando un notevole interesse da parte degli investitori. Fondato sull'etica del "Fai il bene ogni giorno", DOGE20 unisce il fascino delle meme coin a una visione di sostenibilità e innovazione. Utilizzando lo staking on-chain e la tecnologia Ethereum proof-of-stake, il progetto offre rendimenti elevati e una vera utilità oltre alla semplice speculazione. La roadmap ben strutturata e la tokenomica trasparente delineano un percorso promettente, con una comunità attiva e un crescente supporto da parte degli investitori.

