Crypto News: chi sale, chi scende nelle 24h e le migliori prevendite del momento

Il mondo delle criptovalute è sempre in movimento, con i mercati che oscillano tra alti e bassi in modo così dinamico da far girare la testa a chiunque.

In questo articolo, esploreremo le recenti tendenze nel mercato delle criptovalute, focalizzandoci su chi sta guadagnando, chi sta perdendo e le migliori prevendite del momento.

Un'analisi approfondita delle ultime 24 ore ci fornirà una visione dettagliata di come alcune delle principali criptovalute si stiano evolvendo.

Chi guadagna di più

Stacks STX (+14% nelle ultime 24 ore)

Cominciamo con uno sguardo positivo alle performance di Stacks (STX). Questa criptovaluta ha registrato un aumento del 14% nelle ultime 24 ore, dimostrando una notevole resilienza in un mercato spesso volatile. Stacks è noto per la sua piattaforma di contratti intelligenti su Bitcoin, offrendo un approccio unico all'ecosistema delle criptovalute.

Axelar AXL (+8,25% nelle ultime 24 ore)

Axelar (AXL) è un'altra criptovaluta che sta facendo parlare di sé. Con un aumento del 8,25% nelle ultime 24 ore, Axelar sta guadagnando consensi per la sua visione decentralizzata delle reti blockchain. La sua tecnologia mira a migliorare l'interoperabilità tra diverse blockchain, rendendolo un progetto da tenere d'occhio.

Maker MKR (+4,5% nelle ultime 24 ore)

Maker (MKR) completa la lista delle criptovalute che stanno guadagnando terreno. Con un aumento del 4,5% nelle ultime 24 ore, Maker continua a consolidare la sua posizione nel settore delle stablecoin. La sua stabilità e la gestione decentralizzata lo rendono un'opzione attraente per gli investitori.

Chi perde di più

Astar ASTR (-10,5% nelle ultime 24 ore)

Passando a coloro che hanno visto una diminuzione delle loro valutazioni, Astar (ASTR) è tra le criptovalute che hanno perso il 10,5% nelle ultime 24 ore. Astar, con il suo focus sulla scalabilità delle applicazioni decentralizzate (dApps), sta affrontando sfide, ma è importante considerare che il mercato delle criptovalute è noto per la sua volatilità.

Mina MINA (-10,5% nelle ultime 24 ore)

Mina (MINA) è un'altra criptovaluta che ha registrato un calo del 10,5% nelle ultime 24 ore. La sua promessa di ridurre la dimensione della blockchain senza compromettere la sicurezza è intrigante, ma gli investitori stanno osservando da vicino come si evolve in un contesto di mercato in continua evoluzione.

THORChain RUNE (-7,8% nelle ultime 24 ore)

THORChain (RUNE) completa la lista di coloro che hanno registrato le maggiori perdite nelle ultime 24 ore, con un calo del 7,8%. Nonostante le sfide recenti, THORChain rimane un progetto interessante nel settore della finanza decentralizzata (DeFi) e potrebbe ancora rivitalizzarsi.

Le migliori prevendite del momento

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix rappresenta una soluzione rivoluzionaria per il mining di Bitcoin basata sulla blockchain di Ethereum. In grado di risolvere le complessità e i costi iniziali associati al tradizionale mining di Bitcoin, questa piattaforma offre agli utenti la possibilità di guadagnare ricompense passive in BTC con estrema facilità e senza la necessità di competenze tecniche avanzate.

La prevendita di Bitcoin Minetrix che ha già superato i 7,8 milioni di dollari, attira gli investitori offrendo una modalità di mining sicura e decentralizzata, sfruttando i token $BTCMTX che al momento possono essere acquistati al prezzo di 0,0127 dollari.

Gli investitori possono bloccare i loro token nel contratto di staking della piattaforma, ricevendo in cambio crediti di mining convertibili in Bitcoin. Questa soluzione, oltre a essere accessibile ai principianti tramite MetaMask e portafogli Ethereum, promette di aumentare la potenza di hashing di Bitcoin in modo sostenibile, contribuendo così alla sua sicurezza e riducendo l'impatto ambientale.

Meme Kombat

Meme Kombat è un coinvolgente gioco basato web3 Play-to-Earn, che si distingue non solo per il suo gameplay epico, ma anche come una delle principali "meme coin" in prevendita, che ha superato già la soglia dei 6,3 milioni di dollari.

La piattaforma offre scommesse su battaglie con un'enfasi su IA e trasparenza, implementando modalità come giocatore contro giocatore a complessi scontri giocatore vs computer.

Con il lancio iniziale della stagione 1, caratterizzata da 11 popolari personaggi meme, gli utenti possono scommettere su chi vincerà le battaglie. La stagione 2 seguirà con nuovi personaggi e modalità di gioco.

Alimentato dal token $MK, attualmente venduto al prezzo di 0,279 dollari, Meme Kombat offre un modo coinvolgente e trasparente per scommettere e divertirsi, con generose ricompense per lo staking che superano la media di mercato (149%), posizionando il progetto come una prospettiva attraente nel crescente mondo del gaming blockchain.