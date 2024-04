Dopo il successo di Ethena, ecco altri due airdrop da tenere d'occhio

Buone notizie trader! Oggi sono in arrivo due succosi airdrop. Si tratta di quelli di Wormhole (W) e Smog (SMOG), due criptovalute che potrebbero offrire ai loro investitori guadagni molto interessanti. Continuate a leggere per saperne di più.

Wormhole: l'airdrop è previsto per le 13:30

Wormhole, che consente agli utenti di trasferire criptovalute e altri asset tra diverse blockchain, sta per liberare il suo token nativo W. L'airdrop, previsto per le 13:30, prevede la distribuzione di 678.823.000 token, pari al 6,78% dell'offerta totale, a quasi 400.000 portafogli selezionati dopo uno snapshot del 6 febbraio.

117 milioni di questi token saranno assegnati ai membri della community Wormhole su Discord, con criteri basati sul possesso di determinati NFT, come Bad Kids, DeGods, Mad Lads e y00ts.

Il token W, un token ERC-20 e SPL, sarà immediatamente listato sui principali cex, come Binance, e su diversi exchange decentralizzati, ed è già scambiato in pre-market tra 1,4 e 1,8 dollari.

Wormhole è stato creato per stabilire canali di comunicazione sicuri tra le principali blockchain, da Ethereum a Solana, fino a Near, Aptos, Sui e Cosmos. Con l'integrazione della ZKP (zero knowledge proof), la piattaforma ha recentemente implementato soluzioni "light client" per trasferimenti più sicuri. In futuro, si prevede il lancio di Gateway, una blockchain all'interno dell'ecosistema Cosmos.

Il token sarà utilizzato principalmente per la governance, con l'obiettivo di una decentralizzazione che si pensa possa gradualmente estendersi a sempre più possessori di W. Dopo un ultimo finanziamento di 225 milioni di dollari, Wormhole è stata recentemente valutata 2,5 miliardi di dollari.

SMOG: in arrivo il più grande airdrop su Solana

Smog, la meme coin basata su Solana, si sta preparando per il lancio del suo airdrop, creando fermento tra i trader con il suo approccio di marketing incentrato sull'airdrop. Inizialmente, Smog era disponibile solo per l'acquisto con Solana attraverso il DEX Jupiter e Birdeye.

Tuttavia, gli sviluppatori hanno ampliato la portata del token introducendo SMOG su Ethereum attraverso PortalBridge. L'airdrop di Smog è previsto per oggi 4 aprile, con un totale di 1 milione di token SMOG che verranno distribuiti ai titolari dei token.

Il team di sviluppo ha recentemente rivisto i dettagli dell'airdrop, dividendolo in due stagioni. I trader che desiderano partecipare all'airdrop di Smog devono acquistare il token sul sito ufficiale utilizzando ETH, USDT o una carta di credito. In questo modo avranno diritto a un bonus OTC del 10%.

Dopo aver acquistato i token, gli operatori devono registrarsi sulla piattaforma Zealy, dove troveranno un elenco di attività da completare. Ogni attività completata fa guadagnare ai trader punti XP (esperienza), fondamentali per scalare la classifica e aumentare le possibilità di essere selezionati per l’airdrop.

La prima attività richiede ai trader di inviare il proprio indirizzo del portafoglio SOL al team di sviluppo, poiché l'airdrop sarà distribuito sulla blockchain di Solana. Le altre attività variano in base alla difficoltà: le più semplici prevedono la registrazione sui canali social di Smog o semplicemente una visita al sito web ufficiale.

Il 3 aprile, gli sviluppatori hanno raccolto i dati della classifica Zealy, dando il via alla distribuzione dei token tramite airdrop per un periodo di 8 settimane. Una volta conclusa la Stagione 1, Smog avvierà la seconda fase dell'airdrop, che si concentrerà sull'attività sulla catena dei singoli possessori di token. Di conseguenza, acquistare, scambiare o possedere il token SMOG potrà portare a ricompense maggiori.

I possessori dei token dovranno inoltre continuare a completare le attività su Zealy per aumentare le loro possibilità di essere selezionati. Le classifiche di Zealy verranno azzerate, consentendo a tutti i possessori di SMOG di ripartire da zero.

La tokenomica del progetto prevede un'offerta totale di 1,4 miliardi di dollari. Di questi, il 50% sarà destinato alle campagne di marketing, il 35% agli airdrop, il 10% alla liquidità per gli exchange e il 5% ai DEX.

Oltre alle ricompense dell'airdrop, i possessori di SMOG possono scegliere di fare staking, guadagnando ulteriori token con un APY del 42%. Lo staking permette anche di guadagnare punti XP per l'airdrop.

Dopo il lancio del primo airdrop, il team di Smog intende organizzarne altri per continuare ad attirare i trader verso il progetto. L'obiettivo finale è quello di attirare almeno 100.000 possessori di token e diventare la meme coin più importante su Solana. Al momento, la meme coin è valutata 0,20 dollari con un market cap quasi di 300 milioni di dollari.

