GBTC, deflussi record di Bitcoin - CEO di Blockguard consiglia calma agli investitori

Il fondo d'investimento Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ha visto un notevole deflusso di bitcoin. Attualmente, sono stati prelevati dal fondo oltre 14.000 bitcoin, per un valore leggermente superiore a $556 milioni, in seguito alle attività di trading di lunedì.

GBTC registra l'uscita di $556 milioni mentre Bitcoin è al minimo da 2 mesi

Le cifre più recenti indicano una significativa diminuzione delle detenzioni nell'ETF bitcoin spot di Grayscale, scese da 566.973,40 BTC venerdì a 552.681,22 BTC attualmente. Questa riduzione evidenzia che l'ultimo deflusso dal fondo è il più consistente fino ad oggi, con 14.292,18 BTC, equivalenti a $556 milioni, che sono usciti dal trust. Dal 12 gennaio 2024, le riserve di GBTC sono diminuite da 617.079,99 BTC al livello attuale, con una perdita di circa 64.398,77 BTC, ora valutati poco più di $2,5 miliardi. La notizia ha anche causato una discesa del prezzo del bitcoin al di sotto di $39.000.

Il 22 gennaio, gli scambi di Bitcoin negli ETF spot hanno raggiunto i $2,09 miliardi, con GBTC che ha contribuito per $1,08 miliardi a questa cifra. I dati più recenti mostrano un aumento notevole nelle detenzioni dell'ETF spot di bitcoin IBIT di Blackrock, che attualmente detiene 39.925,37 BTC al 22 gennaio 2024. Allo stesso modo, l'ETF spot bitcoin Wise Origin di Fidelity, noto come FBTC, possiede ora 30.169,54 BTC.

I deflussi da Grayscale e la diminuzione del valore di Bitcoin stanno generando un ampio dibattito sui social media. Il prezzo di Bitcoin è scivolato sotto la soglia dei $39.000. Simon Peters, stratega di mercato di Etoro, ha commentato lunedì mattina che una parte dei deflussi di GBTC potrebbe essere attribuita agli investitori che si spostano verso opzioni con "commissioni più basse". L'analista di mercato di xs.com, Antonio Ernesto Di Giacomo ha indicato che i deflussi dei miner di Bitcoin stanno contribuendo al ribasso.

Il CEO di Blockguard, Anthony Bevan, ha sottolineato che gli investitori al dettaglio dovrebbero mantenere la calma durante questa correzione. "Gli investitori al dettaglio devono sapere che i grandi attori del mercato cercheranno sempre di manipolare i prezzi, questo viene fatto per ottenere prezzi più bassi per poi ricomprare", ha spiegato Bevan. "L'importante è rimanere calmi e, quando possibile, fare degli investimenti pianificati nella propria posizione".

Bevan ha anche evidenziato che prevedere la durata di questa fase ribassista è difficile. "Tuttavia, secondo me, vedremo un forte calo per liquidare le posizioni lunghe, seguito da un rimbalzo e una leggera ripresa per trovare un nuovo range; una volta che troveremo un nuovo range, avremo una migliore idea di dove il mercato potrebbe andare dopo", ha aggiunto il dirigente di Blockguard. Nelle ultime 24 ore, le metriche di coinglass.com mostrano che sono stati liquidati $91,92 milioni in posizioni lunghe di Bitcoin.