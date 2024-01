Goldman Sachs "partecipante autorizzato" per gli ETF su Bitcoin di BlackRock e Grayscale

Secondo quanto riferito, Goldman Sachs è in trattative avanzate per diventare un partecipante autorizzato agli ETF spot su Bitcoin di BlackRock e Grayscale.

Un nuovo sviluppo sta attirando l'attenzione degli investitori e degli osservatori del mondo finanziario. Goldman Sachs, uno dei giganti di Wall Street, è attualmente in trattative avanzate per assumere un ruolo chiave come "partecipante autorizzato" (PA) negli Exchange-Traded Funds (ETF) su Bitcoin proposti da BlackRock e Grayscale.

Il ruolo di partecipante autorizzato è cruciale nell'industria degli ETF. Si tratta di un intermediario che ha il diritto di creare e riscattare direttamente azioni dell'ETF, garantendo che il valore dell'ETF rimanga allineato con i suoi asset sottostanti. In sostanza, il partecipante autorizzato gioca un ruolo fondamentale nel garantire il corretto funzionamento degli ETF, creando e riscattando azioni in risposta alla domanda del mercato.

Trattative avanzate con BlackRock e Grayscale

Secondo le fonti, Goldman Sachs è coinvolto in trattative avanzate con BlackRock e Grayscale per ottenere il ruolo di partecipante autorizzato nei loro progetti di ETF su Bitcoin. Se le trattative andranno a buon fine e la Securities and Exchange Commission (SEC) approverà gli ETF, Goldman Sachs sarà autorizzato a creare e riscattare azioni direttamente, fornendo un servizio essenziale per gli investitori interessati a questi prodotti finanziari innovativi.

L’iniziativa di Goldman Sachs riflette la crescente accettazione istituzionale delle criptovalute, in particolare del Bitcoin, da parte delle istituzioni finanziarie tradizionali. La partecipazione di un colosso come Goldman Sachs potrebbe aprire la strada per una maggiore adozione e integrazione del Bitcoin nei portafogli istituzionali, contribuendo a conferire maggiore legittimità a questa classe di attività emergente.

Inoltre, in un momento in cui altri richiedenti degli ETF hanno già nominato partecipanti autorizzati, BlackRock ha recentemente designato JP Morgan e Jane Street in questa importante funzione nel suo ETF su Bitcoin. Allo stesso modo, Cantor Fitzgerald è stato menzionato come partecipante autorizzato in altre richieste, con Jane Street che svolge lo stesso ruolo per vari emittenti. Secondo quanto riferito, si prevede che ogni ETF su Bitcoin avrà alla fine tra cinque e dieci partecipanti autorizzati.

Un passo importante per l’adozione mainstream

L'interesse crescente delle istituzioni finanziarie tradizionali negli ETF su Bitcoin è un segnale del cambiamento in atto nei mercati finanziari globali. La possibilità di avere un partecipante autorizzato come Goldman Sachs potrebbe fungere da catalizzatore per una maggiore adozione mainstream del Bitcoin, specialmente tra gli investitori istituzionali che potrebbero ora considerare questi prodotti finanziari come parte integrante di un portafoglio diversificato.

Se tutto questo avrà un seguito positivo e la SEC dovesse approvare le richieste entro il 10 gennaio, non solo il Bitcoin, ma tutto il mercato delle criptovalute ne potrebbe trarre vantaggio. Tra questi, Bitcoin Minetrix, un clone di Bitcoin che opera sulla blockchain di Ethereum ed è pronto per il lancio ufficiale, potrebbe vedere il suo valore schizzare alle stelle.

Bitcoin Minetrix: rivoluzionario progetto nel settore del cloud mining

Bitcoin Minetrix sta rapidamente emergendo come un progetto innovativo nel panorama delle criptovalute. Il suo rivoluzionario modello "Stake-to-Mine" per BTC mira a rendere il mining di Bitcoin accessibile a chiunque, eliminando le barriere di ingresso legate a costosi hardware e conoscenze tecniche avanzate. Gli utenti possono fare stake dei loro token BTCMTX per ottenere accesso a risorse di cloud computing che effettuano il mining di BTC in loro vece, offrendo così una soluzione all'avanguardia.

Il progetto si distingue per il suo impegno a democratizzare il mining di BTC, consentendo agli appassionati di criptovalute di partecipare in modo semplice e accessibile. Attraverso questa innovativa metodologia, gli utenti non solo guadagnano staking rewards stimati all'86% all'anno, ma ottengono anche una parte dei rendimenti del mining, creando così una doppia fonte di reddito.

Il successo della prevendita di Bitcoin Minetrix, con oltre 7,4 milioni di dollari raccolti in investimenti iniziali, riflette l'entusiasmo degli investitori nei confronti di questo progetto. Attualmente, i token BTCMTX sono disponibili a un prezzo accessibile di 0,0126 dollari durante la fase di presale, offrendo agli investitori l'opportunità di partecipare prima del listing ufficiale sul mercato aperto.

Con una crescente community su piattaforme social, come dimostrato dai più di 10.600 membri nel gruppo Telegram e oltre 15.600 follower su Twitter, Bitcoin Minetrix sembra destinato a giocare un ruolo significativo nel panorama delle criptovalute, promettendo un 2024 pieno di potenzialità.