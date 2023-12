Google aggiornerà la policy per i "Crypto Trust" prima che gli ETF vengano approvati

Google, uno dei giganti dell'industria tecnologica, ha annunciato un importante aggiornamento della sua politica pubblicitaria sulle criptovalute, aprendo la strada a una nuova era di pubblicità per i "Crypto Trust" sulla sua piattaforma. Questa mossa strategica è programmata per entrare in vigore il 29 gennaio del prossimo anno, anticipando l'attesa approvazione degli Exchange-Traded Funds (ETF) su Bitcoin.

Pubblicità sì, ma del tutto regolamentata!

La novità più rilevante di questa modifica è l'autorizzazione per gli inserzionisti di offrire annunci negli Stati Uniti per i "Cryptocurrency Coin Trusts," una categoria di prodotti finanziari che consente agli investitori di scambiare azioni in trust che possiedono ampi pool di valuta digitale. Google ha definito questi trust come fondi chiusi che investono esclusivamente in criptovalute, come ad esempio il Bitcoin.

L'azienda di Mountain View ha specificato che questa categoria di annunci sarà disponibile per gli inserzionisti solo se avranno completato il processo di certificazione di Google e se si saranno registrati volontariamente presso la Securities and Exchange Commission (SEC) presentando il modulo 10-12g. Questa procedura si basa sulla volontà di Google di garantire che gli inserzionisti rispettino le leggi locali nelle aree in cui mirano i loro annunci.

Questa iniziativa di Google sembra essere particolarmente strategica, poiché coincide con l'attesa decisione della SEC su ben 13 proposte di ETF spot su Bitcoin. La finestra temporale prevista dagli analisti degli ETF colloca la decisione della SEC in un periodo compreso tra la fine del 2023 e l’inizio di gennaio, con alcune voci che suggeriscono che le numerose discussioni tra l'agenzia di regolamentazione e i richiedenti degli ETF siano un segnale positivo verso l'approvazione.

Tra le aziende che ambiscono a lanciare i propri fondi ETF su Bitcoin, ci sono nomi importanti come BlackRock, Ark, Fidelity e Franklin Templeton. L'entrata di BlackRock in questa competizione è vista come un punto di svolta, poiché la società ha un record quasi impeccabile nel lancio dei suoi fondi.

Cosa attualmente è autorizzato e cosa non lo è

La decisione di Google di consentire pubblicità per i "Crypto Trust" potrebbe suggerire che, in caso di approvazione da parte della SEC degli ETF spot su Bitcoin, la pubblicità per questi prodotti sarà anch'essa autorizzata. Questo avvicina ulteriormente il settore delle criptovalute al mainstream finanziario, offrendo agli investitori e agli appassionati la possibilità di accedere a informazioni cruciali attraverso la piattaforma di ricerca più utilizzata al mondo.

Attualmente, la politica pubblicitaria di Google consente già annunci per giochi basati su token non fungibili (NFT), aziende che accettano criptovalute e provider autorizzati di exchange e portafogli crypto. D'altra parte, la pubblicità di offerte iniziali di monete (ICO), annunci di gioco d'azzardo e giochi di scommesse con NFT è vietata.

È importante sottolineare che Google ha chiarito che i "Crypto Trust" non sono da considerarsi ETF e sono accessibili solo a società di investimento, investitori accreditati o individui ad alto reddito, non essendo aperti al pubblico più ampio. Questa distinzione è stata fatta per evitare confusioni e garantire che gli investitori siano consapevoli delle caratteristiche specifiche di questa categoria di prodotti finanziari.

L'annuncio dell'aggiornamento della policy da parte di Google è stato accolto con interesse e fermento, poiché segna un passo importante verso l'accettazione e l'integrazione delle criptovalute nel panorama finanziario globale.

Gli appassionati del settore e gli investitori ora guardano con attenzione all'evolversi della situazione, in attesa delle decisioni della SEC e dei possibili impatti sull'ecosistema delle criptovalute e degli ETF spot su Bitcoin. Con queste nuove direttive, Google dimostra di essere in sintonia con le evoluzioni del mercato finanziario e di essere pronta a giocare un ruolo chiave nel plasmare il futuro delle criptovalute e della loro adozione su larga scala.