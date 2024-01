Il governo USA detiene 207.189 BTC ($ 8,3 miliardi), erano 69.640 un anno fa

Secondo il Seised Bitcoin Sales Tracker del governo statunitense, ad oggi il Tesoro possiede la considerevole somma di 207.189 Bitcoin, attualmente valutati circa 8,3 miliardi di dollari. Ciò lo rende uno dei più grandi patrimoni di Bitcoin di proprietà statale al mondo.

Il governo degli Stati Uniti è tra i più importanti detentori di Bitcoin al mondo. Tuttavia, come sottolinea il Wall Street Journal, a differenza di altri investitori in criptovalute, il governo degli Stati Uniti rimane indifferente alle fluttuazioni del valore del Bitcoin.

Questo distacco sembra vantaggioso, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi del mercato. Un significativo rialzo dei prezzi ha aumentato il valore delle partecipazioni del governo da 5 miliardi di dollari a ben 8,3 miliardi di dollari in meno di tre mesi.

Un’analisi retrospettiva di Digital Assets evidenzia un trend interessante. L'anno scorso, il governo degli Stati Uniti deteneva 69.640 bitcoin. All’epoca, ciò costituiva il 94% delle partecipazioni in Bitcoin dei governi nel mondo.

Fa impressione, quindi, che le partecipazioni in Bitcoin del governo degli Stati Uniti siano aumentate enormemente fino a 207.189 BTC, raggiungendo un valore di circa 8,3 miliardi di dollari, in particolare con l'avvicinarsi della scadenza per l’approvazione dell'ETF Spot di BlackRock. Nel 2023, gli Exchange Traded Fund (ETF) obbligazionari hanno accumulato la cifra record di 300 miliardi di dollari di asset in gestione.

Entrando in un’era di crescita finanziaria senza precedenti, i riflettori sono ora puntati su BlackRock, il più grande gestore patrimoniale del mondo. BlackRock prevede un’enorme espansione del mercato degli ETF obbligazionari, prevedendo un valore pari a 6 trilioni di dollari entro il 2030, un aumento significativo rispetto al valore attuale di poco più di 2 trilioni di dollari. Suggerita da fonti autorevoli tra cui Reuters su Yahoo Finance, questa crescita è spinta dal fascino dei rendimenti più alti degli ultimi decenni, a sottolineare un cambiamento fondamentale nella gestione patrimoniale e nelle tendenze degli investimenti.