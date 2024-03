Green Bitcoin raccoglie 2 milioni di dollari in prevendita

Trainata dal rally del Bitcoin che ha raggiunto un nuovo ATH in questi giorni, la versione “green” supera il traguardo dei 2 milioni di dollari in prevendita. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trainata dal rally del Bitcoin che ha raggiunto un nuovo ATH in questi giorni, la versione "green" del Bitcoin sta guadagnando terreno nel mercato delle criptovalute. Con una prevendita che ha superato i 2 milioni di dollari, Green Bitcoin si distingue come una promettente alternativa ecologica della versione base.

Questo nuovo progetto si basa su un modello di staking eco-friendly e coinvolge una community attiva. Se da un lato il fervore per le meme coin continua a dominare il settore, l'attenzione ora sembra spostarsi verso criptovalute come Green Bitcoin, che promettono sostenibilità e innovazione. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa new entry nel mondo delle criptovalute.

VAI ALLA PREVENDITA DI GREEN BITCOIN

Il fenomeno delle meme coin e l’alternativa ecologica

Le meme coin stanno diventando un fenomeno sempre più grande nel mondo delle criptovalute. Esse si sono trasformate in un punto focale d’interesse speculativo, fornendo guadagni a doppia cifra e superando le criptovalute tradizionali.

DOGE, SHIB, PEPE e PEEN hanno catturato l'attenzione dei trader di tutto il mondo, portando i token del settore ad altezze senza precedenti. Mentre il Bitcoin (BTC) ha raggiunto il suo nuovo massimo storico sopra i 69.000 dollari, anche le monete meme sono avanzate, indicando una dinamica di mercato unica alimentata dalla liquidità speculativa.

Questo aumento di popolarità può essere attribuito a diversi fattori, tra cui il loro appeal per gli investitori al dettaglio, capitalizzazioni di mercato e community altamente coinvolte. Mentre le monete meme si uniscono al rialzo del BTC, alcuni esperti vedono la potenziale nascita di una bolla delle criptovalute.

In mezzo alla frenesia delle monete meme, Green Bitcoin ($GBTC) si distingue come una criptovaluta centrata sull'utilità, con un focus sulla sostenibilità e il coinvolgimento della community. Approvato da figure influenti, $GBTC ha attirato l'attenzione per il suo focus ecologico e il modello di staking unico.

Green Bitcoin e il suo modello di staking eco-friendly

Green Bitcoin si distingue per il suo modello di staking eco-friendly, che utilizza il meccanismo di consenso Proof of Stake (PoS) per ridurre drasticamente il consumo di energia.

A differenza dei tradizionali metodi di mining di Bitcoin, che consumano enormi quantità di energia, la rete PoS di Green Bitcoin utilizza solo 35Wh, superando altre reti come BTC, BTC Cash e BTC SV.

Questo approccio sostenibile risponde alla crescente preoccupazione per l'impatto ambientale delle criptovalute e si allinea con la domanda di soluzioni eco-friendly nell'industria.

Rendimento percentuale annuo (APY) e potenziale di crescita

Il rendimento percentuale annuo (APY) di Green Bitcoin rappresenta un fattore chiave per gli investitori, riflettendo il potenziale di crescita e di guadagno. Attualmente, Green Bitcoin vanta un APY per lo staking del 716%, un dato impressionante che indica significativo potenziale di crescita per il progetto.

Questo APY elevato attira gli investitori alla ricerca di opportunità redditizie con lo staking nel mercato delle criptovalute. Grazie a un modello di staking eco-friendly e coinvolgente, Green Bitcoin offre agli investitori la possibilità di ottenere rendimenti consistenti e di partecipare alla crescita esponenziale della piattaforma nel tempo.

Gamified Green Staking

Il "Gamified Green Staking" è un concetto innovativo introdotto da Green Bitcoin che unisce la generazione di reddito passivo con il coinvolgimento della community in modo divertente e coinvolgente.

Questo approccio trasforma il processo di staking in un'esperienza interattiva, consentendo ai partecipanti di bloccare i loro token GBTC e prevedere i movimenti di prezzo del Bitcoin per guadagnare premi aggiuntivi.

Attraverso questo sistema, gli utenti sono incentivati non solo a mantenere i loro token in stake, ma anche a partecipare attivamente alle previsioni di mercato, promuovendo una comunità coinvolta e informata. Il Gamified Green Staking rende il processo di staking non solo redditizio, ma anche divertente e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Gratificazione della community e roadmap incentrata sulla crescita

Green Bitcoin si impegna attivamente a gratificare la sua community attraverso varie iniziative volte a promuovere il coinvolgimento e la partecipazione. La piattaforma assegna un cospicuo pool di premi alla community: 5,8 milioni di token GBTC per incentivare le attività di staking e coinvolgere gli utenti.

Con premi distribuiti su due anni e ulteriori incentivi per i membri attivi della community, Green Bitcoin promuove un ecosistema collaborativo e inclusivo incentrato sulla crescita sostenibile.

Inoltre, la tabella di marcia di Green Bitcoin delineata con iniziative strategiche mira a stabilire una solida base per la crescita sostenibile, che comprende non solo il lancio della presale, ma anche l’espansione su exchange di primo livello e l'implementazione di nuove funzionalità per migliorare il coinvolgimento della community.

PARTECIPA ALLA PREVENDITA DI GREEN BITCOIN