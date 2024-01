Guadagnare crypto giocando: i progetti P2E di Sponge V2, Decentraland e Floki nel 2024

L'evoluzione di Internet verso il Web 3.0 o il "Metaverso" sta offrendo agli utenti l'opportunità di fare soldi giocando ai videogiochi. Questa opportunità mira a trasformare Internet in una realtà alternativa che ruota attorno alle interazioni ludiche, alla decentralizzazione e alle prospettive economiche.

A guidare l'economia del Web 3.0 ci sono Sponge V2, Decentraland e Floki, che presentano esperienze Play-to-Earn (P2E). Gli utenti partecipano a queste esperienze per guadagnare criptovalute che possono essere spese nei mercati blockchain.

Floki: l'obiettivo è quello di elevare la frenesia dei meme coin

Floki (FLOKI) è nato nel 2021 in seguito all'adozione da parte di Elon Musk di un cucciolo di Shiba Inu di nome Floki. Questo adorabile cucciolo è ora il volto della moneta meme FLOKI. Tra la pletora di monete meme a tema canino, FLOKI si distingue come uno dei pionieri progettati per un'ampia adozione.

Soprannominata "La moneta del popolo", FLOKI impiega un meccanismo Proof-of-Stake, che garantisce transazioni più veloci e costi ridotti rispetto a Dogecoin. FLOKI ha presentato quattro progetti di punta che mirano a costruire un intero ecosistema, promuovendo sia l'intrattenimento che l'empowerment della community. Due di questi progetti riguardano la creazione di un metaverso di giochi NFT chiamato Valhalla e la creazione di un marketplace NFT.

Valhalla è un gioco play-to-earn (P2E) alimentato dal token FLOKI. I giocatori si affrontano in battaglie su un'isola ambientata nell'epoca vichinga medievale.

I token FLOKI accumulati possono essere utilizzati all'interno del marketplace NFT, che offre una varietà di oggetti da acquistare, tra cui beni per personalizzare il proprio avatar digitale.

Decentraland: collegare l'economia del mondo reale al Metaverso

Coloro che non sono interessati alle leggende vichinghe o ai meme di Doge, Decentraland offre un'opzione interessante che funziona con il meccanismo PoS e si basa sulla blockchain di Ethereum. Si tratta di una piattaforma di realtà virtuale che consente agli utenti di creare, trarre profitto e interagire con diversi contenuti.

La caratteristica principale di Decentraland consiste nel permettere agli utenti di acquistare appezzamenti di terreno virtuali utilizzando MANA, il token che alimenta la piattaforma di Decentraland. Una volta acquisiti, questi appezzamenti possono essere sviluppati e scambiati. Se da un lato FLOKI punta sull'azione fantasy nel suo gioco, MANA si concentra su un aspetto più realistico, incentrato sul concetto di proprietà immobiliare all'interno del metaverso.

Sponge V2: il ritorno della dinamica Play-to-Earn

Sponge ha registrato un'impennata del 4.000% dalla sua nascita nel maggio 2023. Tornato ora come token v2, con previsioni molto positive, SPONGE mira a stabilire nuovi parametri di riferimento abbracciando il potenziale del Play-to-Earn (P2E).

In un mercato di monete meme dominato da token a tema canino, SPONGE si distingue come un'alternativa, attualmente valutata il 70% in più rispetto a PEPE, un'altra moneta meme non-Doge che ha guadagnato trazione dopo il lancio nell'aprile 2023.

Ciò che differenzia SPONGE è il suo sviluppo. A differenza di molte monete alternative che iniziano con una fase di prevendita, SPONGE ha evitato completamente questa fase, optando per un lancio diretto su Uniswap. Questa mossa strategica, unita alla solida infrastruttura di Uniswap, ha spinto SPONGE oltre il 320% in 12 ore, affermando il suo valore immediato sul mercato.

Scambiato costantemente al di sopra dei 0,0003 dollari, SPONGE vanta una comunità consistente, con oltre 11.000 possessori di token e un seguito social che supera le 30.000 persone. In particolare, il volume di scambi di SPONGE supera i 135.000 dollari, con oltre 1,6 milioni di dollari di SPONGE in stake per passare al nuovo token v2, a testimonianza della forte partecipazione e attesa della comunità.

L'introduzione del token v2 da parte di SPONGE mira principalmente a sfruttare il suo potenziale P2E, rispecchiando iniziative simili viste in Decentraland e Floki. Ma se Decentraland si concentra sui beni immobili virtuali e Floki presenta un gioco P2E incentrato sul fantasy, SPONGE intende immergere i giocatori nel mondo di Bikini Bottom.

Questo nuovo gioco, alimentato dai token SPONGE v2, consente ai giocatori di gareggiare nei panni di Spongebob e dei suoi amici, promuovendo un ecosistema P2E simile al metaverso di Valhalla (Floki).

SPONGE opera come moneta basata su Ethereum e utilizza il meccanismo PoS, dedicando oltre il 51% della sua fornitura allo staking e alle ricompense P2E.

Unisce in modo creativo la cultura dei meme con l'innovazione delle criptovalute, cercando di catturare l'attenzione di un pubblico eterogeneo che cerca esperienze P2E coinvolgenti nello spazio delle criptovalute.

Andare oltre l'essere una semplice “meme coin”

Grazie alla crescente importanza del concetto di metaverso, diverse criptovalute si stanno battendo per raggiungere il successo, con l'obiettivo di imprimere la propria creatività all'interno di questo spazio digitale emergente. La natura imprevedibile delle monete meme è evidente, con DOGE e PEPE che cercano di raggiungere i loro picchi precedenti.

Sponge V2 cerca di posizionarsi come potenziale leader tra le meme coin, immaginando un percorso nel metaverso che potrebbe servire gli interessi della sua comunità.

L'obiettivo di Sponge V2, come illustrato nel suo Whitepaper, è quello di creare un angolo interattivo e coinvolgente all'interno del metaverso, offrendo opportunità economiche in contrasto con gli spazi convenzionali e centralizzati. L'obiettivo è quello di attirare gli utenti fornendo un'esperienza più piacevole e diversificata rispetto a quei settori banali, privi di meme e con carenze tecniche.

Per acquistare Sponge V2, gli utenti possono visitare il sito ufficiale e acquistare il token tramite: ETH, USDT o carta di credito.

> Vai sul sito di Sponge V2 <