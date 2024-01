Hackerato il profilo X della SEC, questo ritarderà la sua decisione su ETF Spot?

Il mondo delle criptovalute è stato scosso da un evento inaspettato che ha gettato nello scompiglio l'intera industria nelle ultime ore. La Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorità di regolamentazione finanziaria degli Stati Uniti, ha visto il proprio account ufficiale su Twitter, noto come X, cadere vittima di un attacco informatico. Questo incidente ha avuto conseguenze notevoli, soprattutto perché è avvenuto proprio mentre si attendeva una decisione cruciale sull'approvazione degli ETF spot su Bitcoin.

L’impatto immediato sui mercati crypto

Le conseguenze di questa violazione hanno avuto un impatto immediato sui mercati delle criptovalute, con il Bitcoin, che aveva recentemente toccato il record di 47.000 dollari, che ha subito un brusco calo verso quota 45.900 dollari. Gli investitori sono rimasti senza parole, e molti si chiedono se questa situazione segni l'inizio di una fase ribassista più ampia per il mercato delle criptovalute.

Un evento del genere, senza dubbio, solleva domande su come un attacco informatico all'account Twitter della SEC abbia potuto influenzare così drasticamente i mercati finanziari. Alcuni esperti ritengono che questo incidente potrebbe essere la ragione di un possibile ritardo nella tanto attesa decisione sull'approvazione dell'ETF Bitcoin spot.

La risposta della Securities and Exchange Commission

Un portavoce della SEC ha dichiarato che stanno indagando sull'attacco e sulla possibile connessione tra l'hack dell'account e la decisione sugli ETF. Tuttavia, la situazione è tutt'altro che chiara, e la SEC deve ancora fornire una risposta ufficiale su come l'incidente influenzerà la tempistica della loro decisione.

La community crypto è divisa su questa questione. Mentre alcuni ritengono che l'attacco all'account Twitter della SEC sia una giustificazione valida per ritardare la decisione sugli ETF, altri vedono questo come un pretesto per evitare l'approvazione degli ETF spot su Bitcoin. Un noto esponente del settore, Mr. Huber, ha pubblicato un tweet accusando la SEC di cercare di sfruttare l'attacco per raggiungere i propri obiettivi anziché seguire le leggi esistenti.

Huber sostiene che la SEC sta prendendo provvedimenti legali contro individui e aziende per soddisfare i propri interessi piuttosto che rispettare le norme già in vigore. Secondo lui, l'attacco all'account Twitter della SEC è solo un pretesto per ritardare la decisione sugli ETF spot su Bitcoin, e che la SEC non sarebbe stata influenzata in modo tale da compromettere la sua capacità di prendere una decisione tempestiva.

X conferma l’attacco all’account della SEC

L'indagine interna condotta dal team di X (ex Twitter) ha confermato che l'account della SEC è stato hackerato e che la causa potrebbe essere una sostituzione della SIM. Inoltre, è stato rivelato che l'account della SEC non era dotato di una doppia protezione (2FA), il che ha reso più agevole l'accesso non autorizzato.

La situazione ha attirato l'attenzione dei legislatori, con il rappresentante Darrell Issa, capo della commissione per la vigilanza e la riforma del governo della Camera, che ha richiesto a Gary Gensler, presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), di divulgare tutte le sue email personali inviate al personale dell'agenzia per scopi ufficiali.

Questa richiesta segue un rapporto interno che ha rivelato che Gensler comunicava spesso con il personale attraverso un account email personale durante il collasso del broker futures MF Global. Alcuni sospettano che Gensler stia cercando di violare le leggi federali sulla trasparenza proteggendo tali email dalla visione pubblica.

Nonostante l'incertezza che circonda l'attacco informatico e le sue implicazioni sulla decisione della SEC sugli ETF, alcuni analisti rimangono ottimisti. James Seyffart, analista di Bloomberg, ha dichiarato che il falso tweet della SEC, e non è la prima volta che girano fake news del genere, non cambierà nulla e che si aspetta comunque l'approvazione dell'ETF su Bitcoin e l'inizio potenziale delle negoziazioni per la giornata di giovedì.

Conclusioni

In conclusione, l'attacco informatico all'account Twitter della SEC ha gettato luce su questioni di sicurezza e trasparenza. Mentre la community crypto resta in attesa di ulteriori sviluppi, persiste incertezza sulla decisione della SEC riguardante gli ETF spot su Bitcoin e sul possibile impatto a lungo termine di questa violazione sulla fiducia degli investitori nel settore delle criptovalute.