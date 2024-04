Helium (HNT) in crescita mentre i prezzi delle criptovalute crollano: è la migliore altcoin da comprare ora?

Il mercato delle criptovalute è in una fase di correzione da settimane: l’ultimo calo ha visto le principali altcoin come ADA, TON e SOL perdere circa il 15% del loro valore nella settimana appena conclusa. Tuttavia, un’altcoin che ha ottenuto una performance superiore al mercato è HNT di Helium, che ha registrato un rialzo del 30% nello stesso periodo.

Nel frattempo, 5th Scape, un nuovo token AR/VR, si trova attualmente nella quinta fase della sua prevendita e ha raccolto 5,6 milioni di dollari.

Perché il prezzo di Helium sale nonostante il calo del mercato?

Al momento HNT viene scambiato a circa 5,84 dollari, con una capitalizzazione di mercato che supera gli 800 milioni di dollari. Arman Dezfuli-Arjomandi, un analista con 10.000 follower su X, ha condiviso le sue considerazioni sulla recente performance di HNT, che potrebbe essere attribuita all’aggiornamento di Helium Mobile:

“Aggiornamento di Helium Mobile: – ha aggiunto in modo casuale +62.463 abbonati a piani illimitati dal 1° gennaio – ha fatto bruciare quasi 3.000 dollari di HNT al giorno grazie all’utilizzo dei dati negli hotspot Wi-Fi – sono stati avviati test preliminari di integrazione con AT&T (223 milioni di abbonati) e Google Orion per l’offload dei dati”.

Inoltre, Dezfuli-Arjomandi ha sottolineato il lancio di nuove funzionalità e partnership, tra cui i piani business di gruppo da 20 dollari al mese, gli add-on per il roaming internazionale, i pagamenti dei piani telefonici in-app con $MOBILE e la disponibilità di schede SIM su Amazon. Ha inoltre ricordato che:

“Sono anche uno dei più grandi fornitori di wallet Solana (ogni sub ha un wallet in-app) e hanno aggiunto il supporto per tutti i token SPL al wallet, quindi molte opportunità per far entrare in Solana i non nativi delle criptovalute e dare loro un’ottima prima esperienza in cripto”.

Previsione del prezzo di HNT: potenziale segnale ribassista

Secondo DexScreener, la linea MACD si trova attualmente al di sopra della linea del segnale MACD, indicando una tendenza rialzista per HNT. Tuttavia, l’attuale tendenza di queste linee potrebbe presto invertirsi, con la linea MACD che potrebbe scendere al di sotto della linea del segnale, il che rappresenterebbe un segnale ribassista.

L’indice di forza relativa (RSI) si aggira tra 45-50 in tutti i time frame, suggerendo un sentimento di mercato neutrale. Vale la pena notare che il massimo storico di HNT è superiore a 50 dollari e il token è ancora lontano dal raggiungere quel livello.

Poiché non ci sono indicatori forti che suggeriscono di continuare a spingere, è possibile che il prezzo di HNT si raffreddi nei prossimi giorni.

5th Scape: la prevendita a gonfie vele nonostante il calo del mercato

La prevendita di 5th Scape sta ottenendo buoni risultati nonostante il calo dei prezzi delle criptovalute di questa settimana, avendo raccolto 5,6 milioni di dollari nella sua quinta fase. La trasparenza del progetto è encomiabile, con informazioni dettagliate disponibili sul sito web, tra cui il team, i dettagli della prevendita e le specifiche del progetto.

Il tetto massimo è fissato a 15 milioni di dollari, da raccogliere in 12 fasi, con ogni fase che mira a raccogliere 1,25 milioni di dollari. Il prezzo attuale del token $5SCAPE è di 0,00327 dollari e il progetto entrerà nella sesta fase quando raggiungerà i 6,25 milioni di dollari.

5th Scape è un progetto di realtà virtuale (VR) che integra la tecnologia blockchain, il gioco e la realtà aumentata (AR) per creare esperienze di gioco coinvolgenti.

Offre una piattaforma in cui gli utenti possono accedere a contenuti VR premium utilizzando il token $5SCAPE, abilitando le funzioni di gioco e promuovendo una vivace community di gioco. Il progetto si concentra sulle esperienze di gioco play-to-earn, offrendo diversi giochi VR 3D come MMA 3D, Cricket 3D, Soccer 3D e altri ancora, con meccaniche di gioco e storie innovative.

5th Scape garantisce la sicurezza e l’affidabilità delle transazioni attraverso contratti intelligenti, verifiche regolari, crittografia dei dati degli utenti, controlli degli accessi e meccanismi di monitoraggio continuo.

Dando priorità alla protezione dei dati degli utenti, conducendo controlli sui contratti intelligenti e sfruttando la tecnologia blockchain, 5th Scape mira a fornire agli utenti una piattaforma sicura e affidabile, promuovendo un ambiente sicuro e coinvolgente per le interazioni digitali.

Il token nativo del progetto, $5SCAPE, funge da moneta universale per accedere ai giochi, all’hardware e al mercato degli sviluppatori all’interno dell’ecosistema 5th Scape. Permette di utilizzare meccaniche di gioco, ricompense per lo staking e la governance della community.

Alcuni dei più importanti canali YouTube di criptovalute, come quello di Michael Wrubel, e riviste come Techopedia hanno classificato $5SCAPE tra le migliori altcoin su cui investire.

La migliore altcoin su cui investire?

Sebbene HNT di Helium stia crescendo grazie all’aggiornamento di Helium Mobile e alla sua integrazione con importanti operatori come AT&T e Google, gli indicatori tecnici suggeriscono potenziali segnali ribassisti nel prossimo futuro. Tuttavia, la forte community e le caratteristiche innovative della moneta potrebbero continuare a guidarne la crescita.

Per contro, la trasparenza della prevendita e l’approccio di 5th Scape alla combinazione di giochi VR, tecnologia blockchain e AR ne fanno un progetto da tenere d’occhio e potenzialmente una delle migliori altcoin su cui investire ora.

Con un’attenzione particolare alla sicurezza, all’esperienza dell’utente e alla creazione di una community, 5th Scape mira a ridefinire il modo in cui gli utenti si confrontano con i mondi virtuali, offrendo una piattaforma di giochi VR online all’avanguardia.

