Gli investitori realizzano i profitti con le meme coin e hanno già trovato la nuova gemma

Dopo il crollo del mercato del Bitcoin, anche le altcoin stanno registrando forti cali, specialmente le meme coin.

La domanda se questo sia un vero crollo o soltanto una correzione rimane. I cali significativi di meme coin consolidate suggeriscono una correzione, fenomeno comune dopo forti rialzi di prezzo. In questi giorni, tuttavia, l’attenzione degli investitori è fortemente concentrata - lo si capisce dal successo della prevendita - su una nuova meme coin: Dogecoin20.

L'elevato interesse per questo nuovo progetto indica una notevole fiducia nel suo potenziale di differenziarsi dalle altre.

Nonostante i cali, l'interesse per gli investimenti speculativi rimane elevato. Il successo di questo progetto in fase di prevendita dimostra che la ricerca delle prossime grandi opportunità nel settore delle criptovalute è sempre in corso.

Ecco le ultime notizie sulle meme coin

In questi giorni, le meme coin più famose hanno subito forti cali, mettendo in allarme investitori ed entusiasti del settore. Partiamo con Dogecoin (DOGE), il pioniere tra le meme coin. Attualmente, Dogecoin si attesta a $0,132, con una diminuzione del 20% nell'ultima settimana.

Alle spalle troviamo Shiba Inu (SHIB), un altro importante esponente nel settore delle meme coin. Attualmente, Shiba Inu viene scambiato a $0,00002545, registrando una perdita settimanale anche in questo caso pari al 20%.

Pepe, dopo la ripresa di oggi, perde il 21%. Un nuovo arrivato nella scena delle meme coin è dogwithhat (WIF), che attualmente è scambiato a $2,08. Nell’ultima settimana ha perso il 23%.

Floki (FLOKI), così chiamato in onore del famoso soprannome di Elon Musk, è quotato a $0,0001801. La meme coin ha perso “solo” il 18% del suo valore nell'ultima settimana.

Infine, diamo uno sguardo a Bonk (BONK), attualmente scambiato a $0,000022. Bonk ha subito un calo del 31% durante la settimana.

Questi sviluppi sottolineano la volatilità attuale nel settore delle meme coin e pongono interrogativi sulla direzione futura di questa classe speculativa.

Nuove opportunità nel mercato delle meme coin?

Sembra che il recente ribasso nel mercato delle criptovalute possa presto invertire la tendenza, notizia particolarmente gradita dagli appassionati. Le previsioni di mercato suggeriscono infatti che nelle prossime settimane potremmo assistere a un'auspicabile inversione delle recenti perdite di valore, un'evoluzione che senza dubbio verrà considerata come un'opportunità di acquisto allettante.

Kaduna, un noto analista del settore, sottolinea: "Molte persone trovano difficile prendere decisioni nei giorni in cui i mercati sono in rialzo per incassare profitti, così come è complicato comprare durante le giornate di ribasso. Spesso succede esattamente il contrario: molte persone comprano spinte dalla paura di perdere (FOMO), e vendono in preda al panico quando i mercati sono in calo. Questo è anche il motivo principale per cui la maggior parte dei trader subisce perdite. Gli investitori potrebbero invece semplicemente comprare e poi pazientemente attendere."

Dami DeFi offre un’altra visione del futuro, prevedendo che "le meme coin consolidate" probabilmente si riprenderanno più rapidamente, il che è chiaramente un segnale positivo per Dogecoin e Shiba Inu, che possono sperare in un rapido recupero. Entrambe le meme coin, Dogecoin e Shiba Inu, sembrano essere ben posizionate per il successo a lungo termine, anche se possono attraversare una fase di consolidamento dopo il recente aumento quasi esponenziale.

Nonostante ciò, il mercato delle meme coin offre quotidianamente nuove opportunità. Un progetto particolarmente interessante in questo contesto è Dogecoin20, che ha raccolto oltre $3,7 milioni in pochi giorni attraverso un’ICO (Initial Coin Offering), attirando un vasto interesse.

Ispirato all’originale Dogecoin, Dogecoin20 si avventura in nuovi territori nel settore DeFi.

La creazione di Dogecoin nel 2013 da parte degli ingegneri del software Billy Markus e Jackson Palmer era originariamente uno scherzo. Nessuno avrebbe potuto prevedere che la moneta sarebbe diventata un fenomeno globale con una capitalizzazione di mercato di $84 miliardi.

Ecco dove interviene Dogecoin20. La meme coin migliora l'originale attraverso l'uso di tecnologie innovative e si posiziona quindi come un concorrente serio tra le criptovalute.

Con il suo sistema Stake-to-Earn, gli investitori possono far lavorare i loro investimenti e guadagnare automaticamente. Attualmente è possibile ottenere un APY del 307%, ma questa cifra diminuirà con l'aumentare del numero di token messi in staking.

Inoltre, Dogecoin20 limita consapevolmente il numero dei suoi token a 140 miliardi. Questa strategia di limitazione dell'offerta, conosciuta come principio di "Sound Money" e originariamente introdotta da Bitcoin, offre un chiaro vantaggio rispetto al Dogecoin inflazionistico.

Recentemente, Jacob Bury lo ha inserito tra le migliori criptovalute da acquistare e ha ipotizzato che possa essere "il prossimo Shiba Inu".

