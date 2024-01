JPMorgan: “Crollo di BTC imminente”, ma Bitcoin Minetrix vola in prevendita a $9 milioni

Il mondo delle criptovalute è stato recentemente scosso dall'avvertimento emesso da JPMorgan, una delle principali istituzioni finanziarie globali. La banca ha lanciato un campanello d'allarme, indicando la possibilità imminente di un significativo crollo del Bitcoin, che potrebbe essere innescato da un massiccio deflusso di fondi da Grayscale.

In questo articolo, esamineremo attentamente l'avviso di JPMorgan, analizzando le ragioni dietro questa previsione e valutando le implicazioni che potrebbe avere sul mercato delle criptovalute, oltre alle alternative al Bitcoin che potrebbero far drizzare le orecchia a qualsiasi investitore attento.

L'avviso di JPMorgan: selloff imminente

Secondo l'analista di JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou, il Bitcoin è sul punto di affrontare un periodo di turbolenza considerevole. La banca ha specificamente evidenziato la possibilità di un selloff imminente, sottolineando un probabile deflusso di circa 3 miliardi di dollari dal fondo Bitcoin di Grayscale. Questo avvertimento è stato emesso in seguito alla recente conversione del trust Bitcoin di Grayscale (GBTC) in un exchange-traded fund (ETF) di Bitcoin.

L'analista ha spiegato che il prezzo del Bitcoin è sceso di oltre il 10% dalla recente approvazione degli ETF di Bitcoin spot. La dinamica "compra la voce/vendi il fatto" sembra aver avuto un impatto significativo, con un aumento dei prezzi del BTC in anticipo rispetto all'approvazione degli ETF, seguito da una brusca discesa subito dopo di essa. Al momento della stesura, il Bitcoin viene scambiato a 40.819 dollari, una correzione significativa rispetto al picco di oltre 47.000 dollari di qualche giorno fa.

Un fattore chiave che contribuisce a questa previsione è il deflusso di 1,5 miliardi di dollari dal fondo GBTC di Grayscale. Panigirtzoglou ha suggerito che gli investitori, che avevano precedentemente acquistato il GBTC a uno sconto significativo rispetto al valore patrimoniale netto (NAV) in previsione della sua conversione in ETF, stanno ora accumulando profitti abbandonando completamente lo spazio Bitcoin. Questa uscita potrebbe continuare, mettendo ulteriore pressione sui prezzi del Bitcoin nelle prossime settimane.

Inoltre, l'analista ha evidenziato il significativo influsso di 3 miliardi di dollari nei nuovi ETF spot su Bitcoin, affermando che gran parte di questo afflusso riflette uno spostamento da veicoli Bitcoin esistenti, come gli ETF basati sui futures, o da investitori al dettaglio che si spostano da portafogli digitali più costosi a ETF spot su Bitcoin più convenienti.

L’avvertimento da parte di JPMorgan ha catturato l'attenzione degli operatori di criptovalute e degli investitori, alimentando speculazioni e incertezze sul futuro immediato del Bitcoin e imponendo agli investitori anche la ricerca di alternative.

L'alternativa al Bitcoin si chiama Bitcoin Minetrix

Se da un lato il Bitcoin deve affrontare la prospettiva di un crollo imminente, alcuni investitori potrebbero cercare alternative per preservare o addirittura aumentare il proprio valore. Una delle proposte più interessanti in questo contesto è rappresentata da Bitcoin Minetrix (BTCMTX), un progetto che mira a democratizzare le ricompense del mining di Bitcoin attraverso il meccanismo di staking.

Il mining di Bitcoin è tradizionalmente dominato da grandi operatori con hardware specializzato, rendendo difficile per gli investitori comuni partecipare attivamente. Tuttavia, BTCMTX offre una soluzione creativa consentendo ai titolari del token BTCMTX di guadagnare "crediti di mining" senza la necessità di gestire alcuna attrezzatura di mining.

Mettere in stake i token BTCMTX permette agli utenti di ottenere esposizione ai profitti del mining di Bitcoin in base alla percentuale di token totali che possiedono. Questo modello tokenizzato di staking rende il mining di Bitcoin più inclusivo, abbattendo le barriere d’ingresso per guadagnare un reddito passivo dalle ricompense di mining di Bitcoin.

L'interesse suscitato dalla fase di prevendita di BTCMTX, che superato i 9 milioni di dollari, il che suggerisce che gli investitori stanno vedendo questa alternativa come un modo intrigante per sfruttare le ricompense del mining di Bitcoin senza affrontare i costi operativi diretti dei rig di mining.

Coloro che cercano di diversificare il loro portafoglio di investimenti nel 2024, BTCMTX rappresenta un'opzione interessante per ottenere esposizione alle ricompense del mining di Bitcoin senza l'onere di gestire direttamente l'attrezzatura di mining. In un momento in cui i profitti delle operazioni di mining singolo sono diminuiti, lo staking condiviso attraverso progetti come BTCMTX offre a chiunque la possibilità di beneficiare delle ricompense dei blocchi di Bitcoin.

Conclusioni

L'avvertimento di JPMorgan sul crollo imminente del Bitcoin ha scosso il mondo delle criptovalute, innescando una serie di riflessioni e speculazioni. Mentre il mercato reagisce a questa notizia, gli investitori potrebbero esplorare alternative come Bitcoin Minetrix per mitigare il rischio e mantenere l'esposizione al settore delle criptovalute.