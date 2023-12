JPMorgan: Ethereum supererà Bitcoin nel 2024. Anche Bitcoin Minetrix potrebbe salire?

Nel sempre più dinamico panorama delle criptovalute, una sorprendente previsione è emersa dall'ombra: JPMorgan ha dichiarato che Ethereum potrebbe superare il Bitcoin nel 2024.

Questa dichiarazione, contenuta in una nota di ricerca pubblicata nella giornata di mercoledì, ha catturato l'attenzione della comunità cripto, soprattutto considerando il recente predominio del Bitcoin sul mercato.

Nonostante il rally di quest'ultimo, che ha fatto registrare un aumento del 156% quest'anno, Ethereum ha fatto segnare un incremento più modesto del 90%. Il rapporto ETH-BTC, misuratore della crescita relativa di Ethereum rispetto al Bitcoin, è sceso da 0,072 a 0,053 all'inizio dell'anno.

L’aggiornamento di Ethereum che non tutti conoscono

Secondo l'analista di JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou, "crediamo che l'anno prossimo Ethereum si affermerà di nuovo e riconquisterà quote di mercato all'interno dell'ecosistema cripto". Quest'affermazione è basata sul recente aggiornamento di Ethereum, l'EIP-4844, che introduce il proto-Danksharding nella rete di smart contract più grande del mondo.

Il Danksharding è una tecnologia di sharding dei dati che utilizza blocchi di dati temporanei attaccati ai blocchi nella blockchain di Ethereum, con l'obiettivo di aumentare la capacità della rete, soprattutto per le reti di livello 2 come Arbitrum che operano su Ethereum.

La previsione di JPMorgan potrebbe essere alimentata da una prospettiva ottimistica legata all'upgrade proto-Danksharding, poiché mira a testare come questa tecnologia possa migliorare le velocità di transazione e ridurre le commissioni di gas su Ethereum. Un successo potrebbe posizionare Ethereum in una posizione più competitiva rispetto a catene ultraveloci come Solana e Cardano.

Un altro elemento che potrebbe contribuire al rafforzamento di Ethereum è l'ipotetica approvazione di un ETF spot su Ethereum. Sebbene non sia esplicitamente menzionato nella nota di ricerca di JPMorgan, BlackRock ha presentato una richiesta alla SEC per un ETF spot su ETH a metà novembre.

Gli analisti si aspettano che, se la SEC approverà un'ondata di richieste di ETF spot su Bitcoin, potrebbe seguire presto un'approvazione per un ETF su Ethereum. Questo evento, se si materializzerà nel 2024, potrebbe innescare un notevole aumento del prezzo di Ethereum, poiché gli investitori speculeranno sulla decisione della SEC e sull'ulteriore integrazione di ETH nel mainstream finanziario.

Ma come potrebbe tutto ciò influenzare Bitcoin Minetrix ($BTCMTX)?

Questo token, unico nel suo genere per le sue caratteristiche di staking-to-mine, potrebbe trarre vantaggio dalla crescita prevista da JP Morgan di Ethereum nel 2024. Gli analisti ritengono che l'aumento delle prestazioni di Ethereum potrebbe portarsi dietro una serie di altcoin costruite sulla sua blockchain, e Bitcoin Minetrix è tra quelle che potrebbero beneficiare di questa tendenza al rialzo.

Il design innovativo di Bitcoin Minetrix mira a rivoluzionare l'estrazione di Bitcoin. I possessori di token $BTCMTX possono mettere in staking i loro coin e guadagnare crediti di mining, riscattabili per hashpower nel cloud.

Il Bitcoin estratto viene quindi inviato al pool di Bitcoin Minetrix e distribuito agli investitori sotto forma di ricompensa. L'aspettativa è che una crescita nell'ecosistema di Ethereum aumenti l'interesse verso le altcoin che utilizzano la sua rete, soprattutto quelle come Bitcoin Minetrix che offrono rendimenti di staking al di sopra della media.

Inoltre, se Ethereum supererà il Bitcoin nel 2024, potrebbe materializzarsi un fenomeno interessante per Bitcoin Minetrix. L’interesse mainstream e i minatori potrebbero spostarsi da Bitcoin a Ethereum, rendendo più facile ed economico estrarre BTC. I titolari di token $BTCMTX potrebbero ottenere più hashpower per i loro $BTCMTX in stake, consentendo loro di estrarre più Bitcoin con la stessa quantità di investimento.

Nonostante la prospettiva positiva, gli investitori hanno un'opportunità limitata per entrare in possesso di Bitcoin Minetrix prima che il volano inizi a girare completamente. Al momento, il token è disponibile in prevendita al prezzo di 0,0122 dollari, ma il tempo stringe. La prevendita ha già raccolto oltre 5,3 milioni di dollari, e il prezzo è destinato ad aumentare tra circa 48 ore.

Per concludere

In conclusione, il 2024 potrebbe essere un anno cruciale per Ethereum e, di conseguenza, anche per progetti come Bitcoin Minetrix basati sulla sua rete. Le previsioni di JPMorgan, unite all'upgrade proto-Danksharding di Ethereum e alla più che probabile approvazione di un ETF spot su ETH, fanno brillare i riflettori sulle potenziali opportunità di crescita e sviluppo nell'ecosistema cripto. Resta da vedere se queste previsioni si avvereranno e come influiranno sulla dinamica del mercato nel prossimo futuro.

