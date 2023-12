Le meme coin che hanno guadagnato di più nel 2023 e quelle che possono superarle nel 2024

Se volete iniziare il nuovo anno investendo in alcune delle migliori monete meme, partite da questo elenco. Non solo sono molto popolari, ma ne vengono create continuamente di nuove.

Abbiamo stilato un elenco delle monete meme più redditizie del 2023 e quelle che nel 2024 potrebbero superarle. Le abbiamo esaminate a fondo, in modo che voi, lettori, possiate analizzarle facilmente e fare la vostra scelta.

Dogecoin - La meme coin con la più alta capitalizzazione di mercato

Dogecoin, lanciata nel 2013 per scherzo, è ora la principale meme coin per capitalizzazione di mercato. Resa popolare da Elon Musk, è ancora tra le prime 20 meme coin al mondo nonostante il calo dai massimi del 2021.

Dogecoin è accettato come metodo di pagamento da Sling TV. Nel 2022, Elon Musk ha preso il controllo di Twitter, alimentando le speranze di pagamenti in DOGE.

Come Pesce d'Aprile 2023, Musk ha temporaneamente cambiato il logo di Twitter nell’immagine di DOGE, facendo salire brevemente il suo prezzo. Tuttavia, la valuta oscilla parecchio e molti investitori sono scettici sulle prospettive a lungo termine.

Shiba Inu - Criptovaluta meme con buon potenziale di crescita

Shiba Inu, lanciata nel 2020 come criptovaluta meme, sfida Dogecoin come "Dogecoin killer". Nonostante stia la sua volatilità, ha registrato un aumento del 21.000% nel rally dei prezzi del 2021, diventando una delle migliori criptovalute meme dell'anno.

Contrariamente all'approccio basato sull'hype sui social media, il team di Shiba Inu ha sviluppato un ecosistema con un proprio exchange decentralizzato (ShibaSwap), una collezione di NFT e una blockchain di secondo livello denominata Shibarium. Le previsioni suggeriscono che potrebbe avvicinarsi al suo massimo storico entro la fine dell'anno.

Pepe Coin - Un 2023 che nessuno si aspettava

Nel 2023, Pepe Coin, con il suo iconico meme della rana verde, ha rapidamente raggiunto la top 100 delle criptovalute, superando il miliardo di dollari in poche settimane. In contrasto con Dogecoin, che ci ha messo anni a raggiungere lo stesso traguardo, Pepe Coin è diventato un fenomeno del settore.

Tuttavia, è importante considerare i rischi associati a questa meme coin, poiché il loro valore dipende principalmente dalla percezione degli utenti. Nonostante ciò, osservare l'andamento altalenante di questa "criptovaluta rana" risulta divertente, specialmente per coloro che non ne sono direttamente coinvolti.

BONK - La meme coin di Solana

La memecoin basata su Solana, BONK, ha attirato l'attenzione grazie alla sua rapida ascesa, trainata dall'annuncio di Coinbase di inserirla nel suo elenco. Questo passo cruciale sottolinea la crescente popolarità di BONK nel mercato delle criptovalute.

Ora posizionatasi come la terza meme coin più grande, dopo Dogecoin e Shiba Inu, BONK dimostra di essere più d’una semplice criptovaluta ispirata ai meme. La community di Solana ha abbracciato BONK, sviluppando dApp divertenti che ne hanno rivelato nuovi utilizzi, contribuendo al suo successo nell'ecosistema Solana.

Quali potrebbero essere le sorprese del 2024?

Il 2024 si prospetta come un anno intrigante e ricco di sorprese nel mondo delle criptovalute, e tra le realtà più promettenti spiccano Meme Kombat, Sponge e Wall Street Memes (WSM). Queste criptovalute hanno dimostrato un notevole impatto nel 2023, e gli investitori stanno ora guardando con attenzione alle possibili evoluzioni nel corso del prossimo anno.

Meme Kombat

Meme Kombat, con la sua campagna meme innovativa e un gameplay avvincente, ha catturato l'attenzione degli investitori fin dal suo lancio. La sua presenza nelle community di meme consolidate, come Doge e Shiba Inu, potrebbe continuare a generare interesse e investimenti. Con un aumento significativo della raccolta fondi durante la prevendita e una prospettiva di guadagni potenzialmente elevati, Meme Kombat potrebbe essere una delle sorprese più importanti del 2024.

Sponge

Sponge, una delle criptovalute meme più promettenti del momento, ha già dimostrato un notevole successo nel 2023. Con un aumento del valore di mercato da meno di 1 milione a quasi 100 milioni di dollari, Sponge ha attirato l'attenzione degli investitori grazie alle sue performance straordinarie. Il passaggio da SPONGEV1 a SPONGEV2, insieme all'introduzione del gioco play-to-earn Sponge Racer, aggiunge ulteriore utilità al token, posizionandolo come una potenziale sorpresa positiva per il prossimo anno.

Wall Street Memes

Wall Street Memes (WSM) ha fatto il suo ingresso nel mercato delle criptovalute con grande slancio, sfruttando il successo della collezione NFT Wall St Bulls. La prevendita di $WSM ha raccolto oltre 25 milioni di dollari, posizionandosi tra le principali criptovalute meme per volume di scambi. L'introduzione del Wall Street Memes Casino aggiunge un elemento di utilità, consentendo ai titolari del token di giocare a giochi d'azzardo in modo anonimo e sicuro. Con un piano per "tokenizzare il movimento" ispirato a Wall Street Bets, WSM potrebbe sorprendere nel 2024 con nuove iniziative e una crescita importante dall’attuale livello di prezzo.