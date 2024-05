Le meme coin tornano a salire oggi e salgono anche queste prevendite

In un mercato crypto in costante evoluzione, le principali meme coin come Dogecoin, Shiba Inu, Pepe Coin, DogWifHat e Bonk hanno registrato un’impressionante ripresa. Questi token, spesso visti come indicatori del sentiment generale, hanno registrarto un rialzo significativo, con Dogecoin e Shiba Inu che guidano la carica.

Parallelamente, le prevendite delle innovative meme coin WienerAI e Sealana stanno attirando l’attenzione degli investitori. WienerAI con la sua fusione d’intelligenza artificiale e tematica canina, ha già superato $1,4 milioni nella fase di prevendita, mentre Sealana si immerge nel mercato con un approccio giocoso e un’interessante proposta.

Il rialzo delle principali meme coin

Dogecoin (DOGE): la meme coin per eccellenza, Dogecoin, ha recentemente mostrato segnali di un’imminente “golden cross”, un indicatore tecnico rialzista che in passato ha preceduto un aumento del prezzo dell’8000%. Attualmente, il prezzo di Dogecoin è di circa $0,1517, con un volume di scambio di 24 ore di $1.524.986.954,651.

Shiba Inu (SHIB): Shiba Inu, spesso considerato il rivale di Dogecoin, ha visto un incremento del suo valore di mercato. Con un prezzo attuale di $0,00002344 e un volume di scambio di 24 ore di $405.172.592,71, SHIB continua a mantenere la sua posizione tra le prime criptovalute per capitalizzazione di mercato.

Pepe Coin (PEPE): Pepe Coin ha registrato una crescita costante, con un prezzo attuale di $0,000008591 e un volume di scambio di 24 ore di $742.254.905,53. Questa criptovaluta meme ha attirato l’attenzione degli investitori grazie alla sua resilienza e alla recente adozione da parte di balene cripto.

DogWifHat (WIF): DogWifHat ha visto un aumento del 11% nel suo prezzo a seguito di un investimento da parte di una balena. Con un prezzo attuale di $3,21 e un volume di scambio di 24 ore di $411.623.951,14, WIF si sta affermando come una delle principali meme coin sul mercato.

Bonk (BONK): Bonk ha sorpreso gli investitori con una recente impennata del prezzo del 12% negli ultimi 30 giorni, diventando una delle meme coin più in voga. Attualmente, il prezzo di Bonk è di $0,00002465 con un volume di scambio di 24 ore di $454.414.265,54, dimostrando la sua volatilità e il potenziale di crescita.

Queste meme coin hanno dimostrato che, nonostante la loro natura scherzosa e satirica, possono offrire opportunità di investimento significative e sono in grado di influenzare il mercato cripto con i loro movimenti di prezzo e la loro popolarità.

Le migliori prevendite del momento

WienerAI (WAI)

WienerAI (WAI) è una meme coin che combina l’umorismo dei meme con l’innovazione dell’intelligenza artificiale. Presentandosi come il primo progetto Wiener/Dog/AI, WienerAI si distingue per il suo approccio unico nel mercato delle criptovalute.

Caratteristiche principali di WienerAI

Tecnologia AI : WienerAI integra funzionalità di intelligenza artificiale per offrire un’interfaccia di trading istantanea, predittiva e accessibile anche ai meno esperti.

: WienerAI integra funzionalità di intelligenza artificiale per offrire un’interfaccia di trading istantanea, predittiva e accessibile anche ai meno esperti. Scambi senza commissioni : La piattaforma promette scambi di criptovalute senza commissioni, rendendo le operazioni più convenienti per gli utenti.

: La piattaforma promette scambi di criptovalute senza commissioni, rendendo le operazioni più convenienti per gli utenti. Protezione MEV : WienerAI offre protezione contro i bot di Maximum Extractable Value (MEV), garantendo transazioni più sicure.

: WienerAI offre protezione contro i bot di Maximum Extractable Value (MEV), garantendo transazioni più sicure. Ricompense per lo staking: Gli utenti possono guadagnare ricompense giornaliere partecipando allo staking dei token WAI.

La prevendita di WienerAI ha suscitato grande interesse nella comunità cripto, raggiungendo un valore di $1,4 milioni. Questo successo riflette la fiducia degli investitori nel potenziale di crescita del token e nella solidità del progetto. La prevendita offre un’opportunità per gli investitori di entrare a far parte del progetto in una fase iniziale, beneficiando di prezzi vantaggiosi prima del lancio ufficiale sul mercato.

VAI ALLA PREVENDITA DI WIENERAI

Sealana (SEAL)

Sealana (SEAL) è una nuova meme coin basata sull’immagine di una foca, che si è tuffata nel mare di Solana. Il progetto Sealana si distingue per il suo personaggio principale, una foca sovrappeso che, assorta nel mercato delle criptovalute, ha abbandonato la sua figura snella per una dieta da trader fatta di patatine e tonno in scatola.

Caratteristiche di Sealana

Solana : Sealana approfitta dell’ecosistema Solana, noto per la sua efficienza e velocità.

: Sealana approfitta dell’ecosistema Solana, noto per la sua efficienza e velocità. Critica social : Il progetto funge da critica giocosa al comportamento degli investitori che trascurano la propria salute nella ricerca del prossimo grande investimento.

: Il progetto funge da critica giocosa al comportamento degli investitori che trascurano la propria salute nella ricerca del prossimo grande investimento. Community: Sealana punta a creare una comunità di appassionati che si identificano con il suo spirito e la sua missione.

La prevendita dei token SEAL ha già raccolto $350.000, segno dell’interesse crescente degli investitori. Ogni SOL inviato al progetto durante la prevendita garantisce un certo numero di token SEAL, che verranno distribuiti agli investitori al termine della prevendita. Con il suo approccio unico e la sua affascinante mascotte, Sealana si propone come una delle nuove meme coin da tenere d’occhio.

VAI ALLA PREVENDITA DI SEALANA