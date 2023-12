Il mercato delle criptovalute vede rosso con 350 milioni di dollari liquidati in 12 ore

Il mondo delle criptovalute si trova in una fase critica, dipinta da un panorama rosso intenso e liquidazioni massicce che hanno colpito il settore con una forza notevole.

Nelle ultime 12 ore, il mercato delle criptovalute ha fatto registrare una perdita collettiva di ben 350 milioni di dollari a causa di liquidazioni che hanno interessato sia il Bitcoin che numerose altcoin.

L'asset leader del settore, il Bitcoin, ha subito una flessione del 5% in un'ora, portando il suo valore a 41.926 dollari al momento della stesura dell'articolo. Questo improvviso crollo è stato accompagnato da liquidazioni che hanno toccato la cifra di 354 milioni di dollari, con la stragrande maggioranza di esse che ha coinvolto posizioni lunghe, ammontanti a circa 313 milioni di dollari.

La correzione del mercato delle criptovalute sembra essere iniziata durante la sessione di trading asiatica di lunedì mattina, causando preoccupazione e incertezza tra gli investitori.

Tuttavia, alcuni analisti ritengono che quanto accaduto rappresenti più che altro uno "svuotamento delle leve", con un trader che ha dichiarato che si tratta di un movimento pianificato al 100% per liquidare coloro che avevano scommesso ad alto leverage.

L'eco di questa correzione si riflette pesantemente anche sulle altcoin, con Ethereum in calo del 5% a 2.238 dollari. Altre altcoin, tra cui XRP, Solana, Cardano, Polkadot, Chainlink, Polygon, Shiba Inu e Litecoin, hanno subito perdite superiori al 6%, contribuendo a una perdita totale di circa 80 miliardi di dollari, pari al 4% del mercato complessivo.

Il futuro resta incerto, ma alcuni analisti suggeriscono che potrebbe essere necessario un periodo di consolidamento prima che il Bitcoin possa riprendere il suo trend rialzista.

Nel frattempo, mentre molte altcoin seguono la tendenza al ribasso, alcune, come Avalanche, Immutable e Injective, si distinguono con guadagni in questa fase di incertezza del mercato delle criptovalute.

Un’altra criptovaluta che si sta distinguendo in questo periodo, è Bitcoin Minetrix, sebbene si trovi ancora in fase di presale. Ma grazie alle sue performance, è proprio qui che molti investitori stanno rivolgendo la loro attenzione.

Una presale che va oltre ogni tendenza

La presale di Bitcoin Minetrix sta attirando l'attenzione degli investitori, avendo già raccolto oltre 5 milioni di dollari in poche settimane.

Bitcoin Minetrix è una svolta nel tradizionale settore del mining di Bitcoin, rendendo accessibile questa pratica a un pubblico più ampio. Tradizionalmente, il mining di Bitcoin richiede hardware specializzato, competenze tecniche e un consumo energetico considerevole, rendendolo un'attività difficoltosa e centralizzata. Tuttavia, Bitcoin Minetrix elimina queste barriere offrendo una soluzione di mining basata su cloud che non richiede hardware costoso o conoscenze tecniche avanzate.

Ciò che distingue Bitcoin Minetrix è l'innovativo approccio "stake-to-mine". Gli utenti possono bloccare i loro token $BTCMTX per guadagnare crediti di mining. Questi crediti possono essere bruciati (dall’inglese “burning”) per ottenere potenza di mining su cloud, consentendo agli staker di fare mining di Bitcoin senza la necessità di possedere e gestire attrezzature di mining fisiche.

Questo approccio unisce due temi popolari dei token ERC-20: lo staking e il mining di Bitcoin. Non solo Bitcoin Minetrix offre una soluzione di mining decentralizzata, eliminando i rischi associati ai fornitori centralizzati di cloud mining, ma fornisce anche un'alternativa conveniente e sostenibile rispetto al tradizionale cloud mining.

La piattaforma offre flessibilità, facilità d'uso e una notevole efficienza energetica grazie all'uso di algoritmi a basso consumo energetico. Inoltre, gli staker di $BTCMTX sono ricompensati con un generoso Annual Percentage Yield (APY), che può arrivare fino al 117%, amplificando ulteriormente l'attrattiva di Bitcoin Minetrix.

L'interesse per questo progetto è evidenziato dal fatto che quasi il 10% dell'offerta totale è già bloccata nel pool di mining, dimostrando la fiducia degli appassionati di criptovalute nell'approccio innovativo di Bitcoin Minetrix al mining di Bitcoin.

Con una presale che ha superato i 5 milioni di dollari e un token $BTCMTX al prezzo allettante di 0,0121 dollari, Bitcoin Minetrix offre un'opportunità a basso costo per chiunque desideri partecipare al mining di Bitcoin senza le tradizionali barriere d’ingresso.

In conclusione, Bitcoin Minetrix si presenta come una forza trainante, che ridefinisce il modo in cui le persone si avvicinano al mining di Bitcoin. Grazie alla combinazione unica di staking, mining accessibile e rendimenti attraenti, Bitcoin Minetrix si distingue come una presale che va oltre ogni tendenza, aprendo nuove vie agli investitori nell'entusiasmante mondo delle criptovalute.

