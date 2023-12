Le migliori e le peggiori criptovalute delle ultime 24 ore e quelle ancora in prevendita

Scopriamo quali sono le migliori 3 criptovalute delle ultime 24 ore, le peggiori e quelle ancora in fase di prevendita che stanno attirando l’attenzione degli investitori.

Diamo un’occhiata all'andamento delle criptovalute nelle ultime 24 ore, scoprendo le migliori tre, le più deludenti e quelle ancora in fase di prevendita che stanno catturando l'interesse degli investitori. Da ELF alle altcoin emergenti, analizzeremo le tendenze più recenti per aiutarvi a navigare in questo intricato panorama finanziario.

Top

aelf (ELF)

aelf è una rete blockchain open-source progettata come soluzione aziendale completa, con una struttura di “una main-chain + molteplici side-chains”. Utilizzando il meccanismo di consenso Parallel Processing & AEDPoS, consente lo sviluppo indipendente di DApps su side-chains per ottenere l'isolamento delle risorse. La tecnologia aelf supporta la comunicazione sicura tra main-chain e side-chains, consentendo l'interoperabilità diretta tra di esse. Nelle ultime 24 ore ELF ha guadagnato il 16% circa portandosi a 0,8418 dollari.

FTX Token (FTT)

FTT è la criptovaluta nativa della piattaforma di trading FTX, lanciata l'8 maggio 2019. Attualmente, FTX è in procedura di bancarotta negli Stati Uniti dal 11 novembre 2022. Il team dietro FTX è composto da importanti trader di criptovalute che hanno lanciato la piattaforma per affrontare le lacune nelle borse di futures mainstream. Nelle ultime 24 ore FTT ha guadagnato il 10% circa portandosi a 5,42 dollari.

Neo (NEO)

Neo, inizialmente conosciuta come Antshares, è una piattaforma blockchain open-source lanciata nel febbraio del 2014. Spesso paragonata alla versione cinese di Ethereum per avere funzionalità simili, Neo mira a creare una nuova economia digitale unificando pagamenti, identità e asset. La piattaforma ha due token nativi, NEO e GAS, utilizzati per i voti sulla blockchain e le transazioni. Nelle ultime 24 ore NEO ha guadagnato il 5% circa attestandosi a 12,59 dollari.

Flop

Bonk (BONK)

BONK è la prima criptovaluta a tema canino su Solana, distribuita al 50% alla comunità Solana. Simile a Shiba Inu e Dogecoin, è stata lanciata il 25 dicembre 2022, innescando un aumento del prezzo di SOL del 34% in 48 ore. Scambiata dal 30 dicembre, mira a ripristinare liquidità nei DEX di Solana e diventare una moneta comunitaria completa per tutte le dApp su Solana. Attualmente, il progetto ha una presenza limitata online, tranne per un attivo account Twitter. Nelle ultime 24 ore BONK ha perso il 20% circa scendendo a 0,0000105 dollari.

ORDI (ORDI)

Il totale di bitcoin è di 21 milioni, suddivisibili in 100 milioni di satoshi (la più piccola unità di bitcoin), con un totale di 2100 mila miliardi di satoshi. L'iscrizione avviene tramite il protocollo Ordinals, che scrive contenuti su satoshi senza l'uso di token separati o cambiamenti al Bitcoin. Il protocollo scrive informazioni come testi, immagini, audio e video su ogni satoshi, principalmente in forma di NFT e token, a causa del limite dimensionale dei blocchi di Bitcoin. Nelle ultime 24 ore ORDI è sceso del 10% circa portandosi a 48,20 dollari.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) è una blockchain di primo livello che funge da piattaforma per applicazioni decentralizzate e reti blockchain personalizzate, sfidando Ethereum come principale blockchain per gli smart contract. Con una capacità di transazione fino a 6.500 al secondo, Avalanche utilizza un'architettura unica con tre catene distinte (X-Chain, C-Chain, P-Chain), ciascuna con un obiettivo specifico e meccanismi di consenso diversi. Nelle ultime 24 ore AVAX è crollata del 12% circa portandosi a 36,06 dollari.

Migliori prevendite in corso

Bitcoin ETF Token (BTCETF)

Il progetto Bitcoin ETF Token mira a sfruttare il sentiment positivo attorno al Bitcoin, legato all'approvazione potenziale degli ETF spot. BTCETF rappresenta un token legato a cruciali sviluppi precedenti all'introduzione effettiva dei fondi quotati in borsa basati su BTC. Con caratteristiche tecniche orientate al profitto, si distingue per la natura deflazionistica, con il 25% dell'offerta soggetto a un processo di "burn". La presenza di una commissione sulle transazioni del 5%, con graduale riduzione, e un programma di staking contribuiscono a un potenziale ritorno annuale significativo. La raccolta di oltre 3 milioni di dollari durante la presale riflette l'interesse degli utenti verso questo prodotto. Nel 2024, con l'attenzione sugli ETF spot, BTCETF potrebbe emergere come una delle migliori altcoin in termini di crescita e profitti consistenti.

Bitcoin Minetrix (BTCMTX)

Bitcoin Minetrix è una criptovaluta che utilizza il meccanismo Stake-to-Earn per consentire agli utenti di effettuare il mining di Bitcoin tramite staking sulla sua piattaforma. Bloccando BTCMTX tramite staking, gli utenti ricevono crediti per il cloud mining di Bitcoin, superando le tradizionali barriere di ingresso. La fase di prevendita richiede un portafoglio Ethereum compatibile e l'acquisto di token ERC-20 convertibili in BTCMTX. Il progetto ha raccolto oltre 5 milioni di dollari e il prezzo attuale di 0,0122 dollari offre opportunità di crescita accessibili agli investitori.