Le migliori e peggiori crypto delle ultime 24 ore e le presale che stanno facendo meglio

Il mondo delle criptovalute è sempre in fermento, con monete digitali che salgono e scendono nelle classifiche in base a una miriade di fattori. Oggi daremo uno sguardo alle performance delle ultime 24 ore delle principali criptovalute e alle prevendite che stanno attirando l'attenzione degli investitori.

Chi sale

Toncoin (TON)

Toncoin (TON) è una blockchain decentralizzata sviluppata nel 2018 dalla piattaforma di messaggistica crittografata Telegram. Dopo essere stata abbandonata dal team di Telegram e presa in carico dalla TON Foundation, Toncoin è stato ribattezzato da "Telegram Open Network" a "The Open Network".

Da quando nel 2020 la tecnologia è stata sviluppata da un gruppo di sostenitori non commerciali e una comunità indipendente chiamata TON Foundation, Toncoin ha guadagnato terreno come criptovaluta nativa della rete TON. Con l'obiettivo di fornire servizi di pagamento veloci, trasparenti e sicuri, Toncoin utilizza il modello di consenso proof-of-stake (PoS) per la scalabilità e l'affidabilità della rete.

Nelle ultime 24 ore, Toncoin ha registrato un aumento del 13,22%, dimostrando la solidità della sua crescita nel mercato delle criptovalute.

Sui (SUI)

Sui (SUI) è una blockchain di livello 1 progettata da zero per rendere la proprietà di asset digitali veloce, privata, sicura e accessibile a tutti. Basata sul linguaggio di programmazione Move, Sui utilizza un modello object-centric che consente esecuzione parallela, finalità sub-second e asset on-chain. La sua scalabilità orizzontale e la memorizzazione scalabile supportano una vasta gamma di applicazioni a una velocità imbattibile e a basso costo.

Nelle ultime 24 ore, Sui ha registrato un aumento del 10,70%, dimostrando che la sua visione innovativa sta attirando l'attenzione del mercato.

Celestia (TIA)

Celestia (TIA) emerge come una pionieristica rete blockchain modulare, che consente a chiunque di creare la propria blockchain in modo semplice e veloce. Caratterizzata da un'architettura innovativa che ridefinisce il concetto di blockchain, Celestia si propone come una soluzione modulare e flessibile. La sua struttura a più livelli, basata su sharding, garantisce notevole scalabilità delle prestazioni di rete.

Nelle ultime 24 ore, Celestia ha registrato un aumento del 5,97%, suggerendo che la sua approccio modulare sta guadagnando popolarità tra gli investitori.

Chi scende

Ethereum Name Service (ENS)

ENS, acronimo di Ethereum Name Service, rappresenta un sistema di denominazione distribuito, aperto ed espandibile basato sulla blockchain di Ethereum. ENS converte gli indirizzi Ethereum leggibili da persone, come ad esempio john.eth, in codici alfanumerici comprensibili dalle macchine, noti ai portafogli come Metamask. Inversamente, è possibile collegare metadati e indirizzi leggibili dalle macchine con gli indirizzi Ethereum comprensibili dalle persone.

Nelle ultime 24 ore, ENS ha registrato un calo del 9,32%, riflettendo una variazione negativa nel suo valore di mercato.

Optimism (OP)

Optimism (OP) è una blockchain di livello due su Ethereum che sfrutta la sicurezza della mainnet di Ethereum utilizzando i rollup ottimistici. Ciò significa che le transazioni sono registrate su Optimism in modo trustless, ma alla fine sono garantite su Ethereum.

Nelle ultime 24 ore, Optimism ha registrato un calo del 6,90%, suggerendo che potrebbe essere un momento di opportunità per gli investitori interessati a questa soluzione di scaling.

Mantle (MNT)

Mantle Network (MNT) è una pila tecnologica L2 progettata per scalare Ethereum. La sua architettura modulare separa l'esecuzione delle transazioni, la disponibilità dei dati e la finalità delle transazioni in moduli, che possono essere aggiornati individualmente.

Nelle ultime 24 ore, Mantle ha registrato un calo del 7,02%, ma il suo approccio modulare potrebbe ancora attirare l'attenzione degli investitori a lungo termine.

Le migliori prevendite

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix è una nuova criptovaluta che in fase di pre-vendita ha già superato gli 8,4 milioni di dollari di finanziamento. Il progetto mira a semplificare il processo di mining di Bitcoin attraverso un innovativo sistema noto come Stake-to-Mine, permettendo agli utenti di guadagnare crediti di cloud mining mettendo in stake i loro token BTCMTX e guadagnando ricompense in BTC.

Meme Kombat

Meme Kombat è un token basato su Ethereum che ha raccolto oltre 6,8 milioni di dollari durante la sua pre-vendita. Integra elementi di gioco, scommesse, staking e finanza decentralizzata, offrendo un'esperienza unica. Gli utenti possono scommettere il token nativo MK in battaglie tra celebri personaggi meme come Doge, Shiba Inu e Wojak.