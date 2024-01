Il mondo delle criptovalute ha recentemente assistito a un'esplosione dell’attività finanziaria, con un record di 17,5 miliardi di dollari negoziati in prodotti crypto dopo il debutto dell'ETF su Bitcoin.

Questo entusiasmo degli investitori è stato alimentato dalla novità degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti, che ha generato un afflusso di oltre 1 miliardo di dollari nei prodotti crypto. In questo contesto, emerge anche il ruolo cruciale degli Stati Uniti nel plasmare i flussi finanziari nel settore delle criptovalute.

Bitcoin, gli Stati Uniti forniscono i flussi maggiori

La recente approvazione degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti ha scatenato un'ondata di interesse da parte degli investitori, portando a un afflusso di fondi nei prodotti crypto. Secondo il report settimanale di CoinShares, il totale degli afflussi nei prodotti legati alle criptovalute ha raggiunto 1,18 miliardi di dollari, con un picco nei volumi di scambi che ha toccato i 17,5 miliardi di dollari - il più alto di sempre. Ciò rappresenta un aumento notevole rispetto alla media settimanale del 2022, che si attesta sui 2 miliardi di dollari.

James Butterfill, capo della ricerca di CoinShares, ha sottolineato l'eccezionalità di questi volumi di scambio, affermando che "questi volumi rappresentavano quasi il 90% dei volumi di scambio giornalieri sugli exchange affidabili lo scorso venerdì, inusitatamente elevati in quanto di solito si attestano tra il 2% e il 10%".

La distribuzione degli afflussi per asset evidenzia che il Bitcoin ha attratto la maggior parte degli investimenti, con 1,16 miliardi di dollari, corrispondenti al 3% del totale degli asset sotto gestione (AuM) di BTC pari a 38,7 miliardi di dollari. Tuttavia, questa impennata di interesse non si è limitata a Bitcoin, ma ha coinvolto anche altri asset digitali come Ethereum, XRP e Solana, che hanno registrato notevoli afflussi. E tra le migliori altcoin, possiamo citare anche Bitcoin Minetrix, che sta letteralmente prendendo il volo in fase di prevendita.

Anche Bitcoin Minetrix beneficia dell’approvazione degli ETF

Bitcoin Minetrix (BTCMTX) emerge come uno dei progetti che ha beneficiato dell'entusiasmo generale nel settore. Lanciato sulla piattaforma di Ethereum nella seconda metà del 2023, il progetto ha già raccolto una somma considerevole, superando gli 8,5 milioni di dollari. C'è chi ritiene che il suo innovativo protocollo Stake-to-Mine possa consentire a Bitcoin Minetrix di superare la crescita di Ethereum una volta che sarà quotato su piattaforme di scambio centralizzate.

Che cos'è Bitcoin Minetrix - Il mining a portata di tutti

Bitcoin Minetrix si propone di democratizzare il mining di BTC attraverso un modello di staking innovativo. Questo progetto basato su Ethereum consente agli utenti di mettere in stake i token BTCMTX in uno smart contract, guadagnando così "crediti di mining" che possono essere successivamente riscattati per la potenza di mining nel cloud. Questo approccio elimina la necessità di acquistare hardware costoso e avere competenze tecniche avanzate, aprendo il mining di BTC a un pubblico più ampio.

Dato che Bitcoin Minetrix utilizza la blockchain di Ethereum, le transazioni sono aperte e decentralizzate, assicurando ai minatori un controllo totale sui propri token. Partecipare allo staking di BTCMTX permette inoltre di generare un flusso di reddito passivo, con rendimenti che attualmente raggiungono il 76% annuo. Questo schema a “doppio reddito” rende Bitcoin Minetrix particolarmente attraente per gli investitori interessati a diversificare il loro portafoglio e ottenere ricompense regolari.

Già raccolti 8,5 milioni di dollari

Il successo di Bitcoin Minetrix è evidente anche nella fase di prevendita in corso, dove ha già raccolto oltre 8,5 milioni di dollari. Questa raccolta fondi testimonia l'enorme interesse degli investitori nelle caratteristiche uniche offerte dal progetto.

I token BTCMTX sono attualmente in vendita a 0,0128 dollari, ma questo prezzo è destinato a salire leggermente una volta terminata la prevendita. Il team di Bitcoin Minetrix prevede di quotare i token su vari exchange una volta conclusa la prevendita, migliorando l'accesso alla community crypto e aumentando la liquidità.

Conclusioni

In conclusione, il recente exploit degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti ha innescato un'ondata di interesse e attività nel settore crypto, con un afflusso di fondi davvero notevole.

Questo entusiasmo ha influenzato positivamente progetti come Bitcoin Minetrix, che ha catturato l'attenzione degli investitori grazie al suo modello innovativo di staking e mining. Il futuro sembra promettente per gli ETF su Bitcoin e progetti come Bitcoin Minetrix, poiché le criptovalute continuano a guadagnare terreno nell'arena finanziaria tradizionale.