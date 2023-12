Niente facili entusiasmi, Bitcoin potrebbe tornare sotto i 38.000 dollari

Negli ultimi giorni, il mercato delle criptovalute ha vissuto momenti di tensione, con il Bitcoin al centro dell'attenzione per la sua consolidata posizione nel mondo finanziario digitale. Tuttavia, dietro l’apparente stabilità, alcuni analisti avvertono di non lasciarsi ingannare, suggerendo che la criptovaluta leader potrebbe presto affrontare una sfida importante.

Nella frenetica corsa dei mercati digitali, il Bitcoin ha recentemente subito una brusca diminuzione verso la soglia dei 40.000 dollari, generando un'onda di vendite in un panorama già segnato dalla volatilità. Nonostante il ribasso, la criptovaluta ha poi invertito parzialmente la tendenza, aprendo il trading di lunedì con una perdita del 5% a 42.090 dollari dopo un calo del 8% a 41.900 dollari.

Gli aggiornamenti dei prezzi di CoinGecko mostrano leggere variazioni nel periodo recente, segnalando una fase di equilibrio dopo i picchi di prezzo osservati nei giorni scorsi. Tuttavia, gli analisti mettono in guardia gli investitori dai facili entusiasmi, sottolineando la possibilità che il Bitcoin possa ritornare sotto la soglia critica dei 38.000 dollari.

Uno degli analisti più noti nel panorama delle criptovalute, Josh Olszewicz, noto come CarpeNoctom su X, ha condotto uno studio empirico basato sull'analisi della linea Kijun, un segnale tecnico cruciale nel mondo del trading di criptovalute. Secondo Olszewicz, esiste la possibilità che il Bitcoin possa crollare e scendere al di sotto dei 38.000 dollari, indicando una prospettiva più cupa per la criptovaluta più famosa al mondo.

La linea Kijun, parte integrante dell'indicatore Ichimoku Cloud, fornisce un'indicazione cruciale di tendenza a medio termine. Gli operatori si affidano a questa linea per determinare i livelli di supporto e resistenza, oltre alla direzione generale della tendenza. La sua analisi ha portato Olszewicz a mantenere una visione prudente sul futuro immediato del Bitcoin.

Anche Justin Bennett, un altro esperto di criptovalute con una vasta base di follower sui social network, ha emesso un avviso simile. Bennett suggerisce che il Bitcoin potrebbe sperimentare un'ulteriore crescita prima di affrontare una correzione, indicando sul suo grafico che, dopo il raggiungimento dell'obiettivo rialzista, la criptovaluta potrebbe scendere al di sotto dei 38.000 dollari.

La società di gestione patrimoniale VanEck ha anch'essa espresso cautela, sottolineando che le performance storiche del Bitcoin non garantiscono risultati futuri. La possibile inclusione del Bitcoin nei portafogli tradizionali è al centro di un'indagine condotta da VanEck, mettendo alla prova l'approccio di investimento consolidato del 60/40.

In un contesto in cui gli investitori potrebbero essere tentati dai facili guadagni, gli avvertimenti di questi analisti richiamano l'attenzione sulla necessità di una valutazione attenta del rischio e delle prospettive future. Nonostante la recente volatilità, la comunità finanziaria segue con interesse lo sviluppo del Bitcoin, consapevole che la sua natura imprevedibile potrebbe ancora riservare sorprese nei prossimi giorni.

Detto questo, c’è da sottolineare che se nei primi giorni dell’anno, la SEC dovesse finalmente approvare le richieste di ETF spot, il Bitcoin potrebbe tornare a volare verso nuovi massimi e sulla sua scia, essere seguito da vicino da progetti intrinsecamente legati a questo fattore, come Bitcoin ETF token, una nuova criptovaluta che oggi è possibile ancora acquistare in fase di prevendita.

Bitcoin ETF Token: come ottenere un profitto dall’approvazione del primo ETF

Il token Bitcoin ETF (BTCETF) sta emergendo come un progetto intrigante. L'obiettivo è sfruttare l'approvazione e il lancio degli ETF su Bitcoin regolamentati, e finora la prevendita ha raccolto oltre 3,4 milioni di dollari.

Il prezzo iniziale di 0,005 dollari per BTCETF durante la prevendita è ora salito a 0,0066 dollari dopo vari aumenti, con prospettive di ulteriori rialzi. Il piano del token BTCETF include il burning del 25% della sua fornitura totale in fasi legate all'approvazione dell'ETF, offrendo una dinamica deflazionistica.

Il token applica anche una tassa del 5% su tutte le transazioni di acquisto e vendita, rimuovendo permanentemente questi token dalla circolazione. Questa combo fatta di burning dei token e tassa sulle transazioni crea un meccanismo attraente per gli investitori.

BTCETF stabilisce 5 diversi obiettivi, come il raggiungimento di 1 miliardo di dollari in asset under management da parte degli ETF spot su Bitcoin, per bruciare un ulteriore 5% dei token e ridurre la tassa sulle transazioni. Inoltre, il superamento da parte del Bitcoin della soglia critica di 100.000 dollari attiverà un altro burning del 5% dei token e porterà la tassa sulle transazioni allo 0%.

Con il mercato che aspetta con ansia il verdetto della SEC sugli ETF spot su Bitcoin, avere nel proprio portafoglio il token BTCETF offre agli investitori un'esposizione indiretta alla potenziale crescita e adozione del settore.

