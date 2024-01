La nuova criptovaluta eTuktuk (TUK) raccoglie 500 mila dollari durante l'ICO

Questa nuova criptovaluta potrebbe rivoluzionare il mondo dei trasporti con una rivoluzione green. Ecco di cosa si tratta e come acquistare il token in fase di prevendita.

La nuova criptovaluta eTukTuk (TUK) sta attirando notevole attenzione e interesse da parte degli investitori, avendo raccolto già un'impressionante somma di 500 mila dollari durante la sua fase di prevendita, nota come Initial Coin Offering (ICO).

Con un titolo accattivante come "La migliore criptovaluta ecologica su cui investire", eTukTuk si presenta come una rivoluzione green nel settore dei trasporti. Certificata da un rigoroso audit di Certik, la sicurezza del progetto è garantita, mentre investitori di alto profilo, tra cui il Capital Maharaja Group e l'Asian Token Fund, conferiscono ulteriore credibilità.

eTukTuk può favorire la sostenibilità in diversi settori industriali

eTukTuk (TUK) emerge come una forza trainante per la sostenibilità in svariati settori industriali, proponendo soluzioni innovative nel panorama dei trasporti ecologici. Il progetto si distingue per la sua visione (trasparente e chiara) e il solido caso d'uso basato sull'adozione di veicoli elettrici (EV) e l'implementazione di stazioni di ricarica efficienti.

In primo luogo, eTukTuk EV si configura come un'alternativa all'avanguardia ai tradizionali TukTuk, offrendo un'opzione più conveniente e affidabile. La svolta green del progetto non si limita al mezzo di trasporto, ma si estende all'intero ecosistema. L'integrazione della tecnologia blockchain e dell'intelligenza artificiale dimostra l'impegno del team nell'instaurare un ecosistema completamente dedicato alla riduzione delle emissioni di carbonio.

L'aspetto finanziario del progetto offre ulteriori incentivi, con il sostegno ai conducenti attraverso potenziali guadagni extra e vantaggi per tutte le parti interessate. La partnership strategica con il governo dello Sri Lanka, finalizzata a stabilire oltre 200 stazioni di ricarica, attesta l'ambizione di eTukTuk di influenzare positivamente l'industria e la comunità.

Attraverso l'integrazione senza soluzione di continuità del Layer 2 opBNB dalla BNB Chain, eTukTuk dimostra di adottare le più recenti tecnologie per massimizzare l'efficienza e favorire l'innovazione. Questa transizione è ancorata al metodo di consenso Proof of Staked Authority (PoSA), che ha registrato notevoli progressi nel 2023, sottolineando l'adattabilità del progetto alle dinamiche del mercato.

eTukTuk si configura quindi come un agente di cambiamento sostenibile in grado di influenzare positivamente una vasta gamma di settori industriali. La sua impronta ecologica, combinata a una visione finanziaria solida e a partnership strategiche, lo rendono una scelta significativa per coloro che cercano investimenti con un impatto duraturo sulla sostenibilità ambientale.

La prevendita del token $TUK ha già ottenuto un notevole successo

La prevendita del token $TUK ha raggiunto sin da subito un importante traguardo, raccogliendo un notevole successo tra gli investitori voti al green. Con un prezzo di 0,026 dollari per token, l'iniziativa ha già attratto un considerevole finanziamento che ha superato la soglia dei 500 mila dollari.

Questo promettente risultato è il frutto della ferma dedizione del team di eTukTuk nel promuovere la propria missione di “contrastare le emissioni di carbonio attraverso soluzioni innovative nel settore dei trasporti”.

L'interesse degli investitori è ulteriormente evidenziato dal notevole Annual Percentage Yield (APY) del 386% offerto per lo staking immediato del token dopo l'acquisto. Tale successo prelude a una fase di sviluppo dinamica per eTukTuk, confermando la fiducia degli investitori nella prospettiva di un impatto positivo e sostenibile nel settore della criptovaluta e oltre.

Come acquistare il token $TUK

Per partecipare alla rivoluzione ecologica di eTukTuk e investire nel token $TUK, segui questi semplici passaggi:

Configura il wallet: Inizia creando un portafoglio cripto compatibile con la piattaforma eTukTuk. MetaMask è una scelta popolare, grazie alla sua interfaccia utente intuitiva.

Connetti il wallet: Collega il tuo portafoglio alla piattaforma eTukTuk selezionando 'Connetti Wallet'. Puoi utilizzare MetaMask o qualsiasi altro portafoglio di tua scelta.

Seleziona la criptovaluta: Dopo la connessione, seleziona la criptovaluta con cui desideri scambiare per i token $TUK.

Acquista il token $TUK: Inserisci il numero desiderato di token e clicca su 'Acquista $TUK Token'. Segui le istruzioni sullo schermo per confermare la transazione.

Visita eTukTuk: Per richiedere i tuoi token, visita il sito web eTukTuk dopo la pre-vendita. Clicca su 'Richiedi' e autentica la transazione.

Ricorda che i token $TUK saranno distribuiti tramite airdrop agli indirizzi idonei durante l'evento di generazione dei token (TGE), tipicamente tre mesi dopo la vendita iniziale. Assicurati che il tuo portafoglio sia pronto per ricevere i tuoi nuovi token e rimani aggiornato attraverso i canali social del progetto come X (ex twitter) e Telegram.