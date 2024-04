Tutti i nuovi casino online sicuri in Italia - Lista aggiornata 2024

I nuovi casino online sono piattaforme moderne per il gioco d’azzardo. Quelle più innovative permettono di scommettere senza bisogno di lasciare i dati personali in fase di registrazione.

I nuovi casino online sono piattaforme moderne per il gioco d’azzardo. Quelle più innovative permettono di scommettere senza bisogno di lasciare i dati personali in fase di registrazione. Un esempio sono i nuovi casino online non AAMS che permettono di registrarsi senza il controllo KYC, e che accettano le criptovalute come metodo di pagamento.

La classifica dei nuovi casino online del mese

Vediamo subito la lista dei migliori nuovi casino online del mese con la top 10 dei siti di gioco online sicuri in Italia:

1. TG Casino – Il nuovo casino online totalmente su Telegram 2. Lucky Block – Miglior crypto casino del 2024 con oltre 8.000 giochi e 50 Giri Gratis 3. Mega Dice – Primo Telegram casino con scommesse e prelievi immediati 4. Playzilla – Oltre 400 tavoli da gioco su questo nuovo casino 5. Cashwin – Uno dei migliori nuovi casinò in assoluto del 2024 6. Wall Street Meme Casino – Nuovo crypto casino online su Telegram con bonus del 200% 7. Gxmble – Casino online con bonus crescente fino a 2500 EUR 8. BetMartini – Casino online con bonus fino a 500 EUR 9. MetaSpins – Crypto casino con prelievi gratuiti 10. Vave – Il miglior cashback di benvenuto fino a 1BTC

Come sono stati scelti i nuovi casino online migliori?

Per individuare i casino online nuovi migliori ci siamo concentrati su una serie di caratteristiche indispensabili. Fra queste la qualità della piattaforma, la registrazione senza KYC e la possibilità di accedere da Telegram.

E’ grazie all’innovazione che i nuovi casino online possono attirare l’attenzione dei nuovi utenti. Le persone oggi sono continuamente alla ricerca di metodi di gioco nuovi. In particolar modo i nuovi casino online non AAMS offrono queste opportunità grazie a una maggior libertà d’azione.

Qualità della piattaforma

Come si riconosce se una piattaforma è di qualità o meno? Prima di tutto i nuovi casino online 2024 devono essere facili da navigare, come tutti i migliori casino online. Nella parte alta della pagina non possono mancare i link per registrarsi e accedere, così come le sezioni dei giochi.

La piattaforma deve caricarsi velocemente. È uno degli aspetti ormai fondamentali, infatti la velocità di caricamento influisce sull’esperienza dell’utente in modo decisivo.

I nuovi casino online Italia inoltre devono essere responsive. Vale a dire che la pagina si deve adattare alle dimensioni dello schermo. Sia da PC, smartphone o tablet la visione di ogni singola pagina deve risultare ottimale.

Tutti i nuovi casino online non AAMS che decidono di rivolgersi a un pubblico italiano dovrebbero tradurre tutte quante le pagine in italiano. Anche l’assistenza clienti dovrebbe essere disponibile nella lingua dove il servizio è offerto.

Valida licenza di gioco

Tutti i nuovi casino online devono indicare in modo chiaro quali sono le licenze di gioco che possiedono. Ogni utente allo stesso tempo ha il diritto di poter controllare che tali licenze sono effettivamente valide.

Basta entrare sul sito ufficiale di chi rilascia la licenza e controllare che effettivamente il casinò sia registrato presso quella giurisdizione.

La normativa italiana in materia di gioco d’azzardo richiede ai nuovi casino online che operano sul territorio la licenza ADM/AAMS. Nonostante questo esistono altre valide licenze rilasciate da vari paesi europei.

Tra le licenze di gioco più famose utilizzare dai nuovi casino online troviamo: la licenza di Curacao, la MGA maltese e la GRA di Gibilterra.

Metodi di pagamento

Per scegliere i nuovi casino online migliori abbiamo valutato anche i metodi di pagamento accettati. Ecco i metodi di deposito e prelievo più conosciuti per il gioco e le scommesse online:

• Carte di credito/debito

• Criptovalute

• Wallet Elettronici (PayPal, Neteller, etc.)

• Bonifici bancari

• Voucher

I nuovi casino online Italia cercano di offrire il maggior numero possibile di metodi. In questo modo gli utenti restano soddisfatti e trovano la soluzione più congrua alle proprie esigenze.

Attualmente il metodo di pagamento più ricercato sui nuovi casino online sono le criptovalute. Queste permettono di scommettere in sicurezza, in modo anonimo e con prelievi delle vincite immediate. Bonifici bancari e voucher sono invece sempre meno utilizzati a causa dei costi e dei tempi di attesa lunghi.

Promozioni e bonus top nuovi casino online

I migliori casino online nuovi si riconoscono anche dalla presenza delle promozioni e dei bonus. Queste offerte attirano l'attenzione dei nuovi clienti e fidelizzano quelli che si sono già registrati. In generale i bonus nuovi casino online si suddividono in:

• Bonus di benvenuto con deposito . Questo bonus si attiva dopo il primo deposito. I nuovi casino online offrono cifre spesso elevate, anche fino a 25.000€.

• Bonus di benvenuto senza deposito . I nuovi casino online senza deposito sono difficili da incontrare. Risultano comunque poco convenienti a causa del bonus basso e i requisiti per sbloccarlo molto difficili da raggiungere.

• Bonus periodici . Sono quei bonus che vengono offerti periodicamente a chi si iscrive ai nuovi casino online 2024. Per esempio sotto le feste natalizie o di Pasqua, oppure per il compleanno.

• Free spin . Tra i bonus nuovi casino online possono essere offerti in diverse occasioni i free spin. Si utilizzano esclusivamente per le slot machine.

• Cashback . Famosissimo ormai anche sui casinò, permette di recuperare parte delle scommesse perse.

• Promozioni vip . Gli utenti che scommettono grandi quantità di soldi mensilmente e in modo costante entrano a far parte del programma VIP. A loro i nuovi casino online offrono promozioni speciali.

• Bonus con ricarica. in questa categoria rientrano i bonus di benvenuto. Possono però attivarsi anche successivamente con le altre ricariche del conto gioco.

Registrazione immediata senza KYC

Il KYC, acronimo di Know Your Customer, indica tutte quelle procedure che permettono di ottenere le informazioni sull'identità dei clienti.

Il KYC è obbligatorio in Italia per i casinò online, ma anche per gli istituti di credito. Questo adempimento è necessario per combattere la criminalità e rispettare le leggi sull'anti-riciclaggio.

Secondo alcune persone però il KYC viola il proprio diritto alla privacy. Ecco che alcuni dei nuovi casino online non AAMS riesce a evitare questi controlli garantendo agli utenti l’anonimato.

Al momento della registrazione perciò sono richiesti esclusivamente un username, una email valida e una password. Proprio per la mancanza di un'identificazione classica non si parla quasi mai di nuovi casino online senza deposito.

Accesso da Telegram negli online casino

Sui nuovi casino online 2024 è stata introdotta di recente una novità. Alcuni casinò permettono l'accesso attraverso l’app Telegram del proprio smartphone.

Praticamente grazie a un bot della nota applicazione di messaggistica vengono effettuate le scommesse senza entrare nel casinò.

Una novità tecnologica interessante per chi desidera giocare sui nuovi casino online non AAMS se l'accesso è bloccato da chi si logga dall'Italia.

Chi fa l'accesso da Telegram può ugualmente approfittare di tutti i bonus nuovi casino online, di qualsiasi tipo di scommessa e dei molti metodi di pagamento disponibili. Ciò che davvero cambia è che si riduce un po' l'emozione tipica del casinò perché le puntate e i risultati si vedono solo come messaggio di testo.

Questo però ha dei lati positivi. Come una maggior immediatezza, perfetto per chi ha bisogno di fare scommesse velocemente sui nuovi casino online senza deposito e con deposito.

Licenza ADM/AAMS dei nuovi casino online

La licenza ADM è per legge obbligatoria per tutti i nuovi casino online Italia. Chi opera sul territorio italiano perciò dovrebbe farne richiesta. Il suo scopo è quello di regolare il gioco d’azzardo in Italia prevenendo il riciclaggio di denaro e garantendo un ambiente sicuro.

La licenza ADM è considerata tra le più rigide e spesso proibitive. Attualmente infatti non permette di fare le puntate con le criptovalute. I bonus nuovi casino online sono molto più difficili da sbloccare e le vincite non possono essere ritirate immediatamente.

L’aspetto positivo è che si può parlare anche di nuovi casino online senza deposito.

Le licenze non AAMS dei nuovi casino online

I nuovi casino online non AAMS sono sempre più comuni. Gli utenti italiani infatti li cercano per i maggiori vantaggi che si possono ottenere iscrivendosi.

Le licenze non AAMS in genere sono più convenienti sia per il casinò che ne fa richiesta, sia per gli utenti che si iscrivono.

Godono spesso di tassazioni e prezzo della licenza inferiori. Pur garantendo la massima tranquillità a chi si iscrive. Obbligano infatti i casino online nuovi che ne fanno richiesta ad avere fondi aziendali e dei clienti separati, e a incentivare un gioco responsabile. Così come a pagare le vincite non appena ne viene fatta richiesta

Curaçao e-Gaming

Moltissimi casino online nuovi oggi utilizzano la licenza di Curacao. Viene rilasciata dall'omonimo stato delle Antille Olandesi.

Il vantaggio per i nuovi casino online 2024 è quello di poter pagare la licenza un prezzo molto inferiore rispetto a quella ADM. Quest'ultima costa circa 200.000 euro. Quella di Curacao solo 30.000 euro.

I controlli inoltre sono meno rigidi. Ciò però non comporta svantaggi per chi si iscrive. Infatti questi nuovi casino online senza deposito o con deposito continuano a offrire pagamenti puntuali e massima sicurezza per i dati personali.

MGA (Malta Gaming Authority)

I nuovi casino online Italia scelgono spesso di utilizzare la licenza MGA maltese, che è una delle più prestigiose a livello europeo. La Malta Gaming Authority è rilasciata dallo stato di Malta e i controlli sono costanti.

Per poter ottenere la licenza MGA il casinò deve rispettare diversi criteri. C'è bisogno che da parte dei nuovi casino online vi sia un impegno per la promozione del gioco responsabile. I fondi aziendali e dei clienti devono essere separati, l'azienda oltre ad avere un bilancio economico attivo.

GRA (Gibraltar Regulatory Authority)

La licenza GRA (Gibraltar Regulatory Authority) è usata dai casino online nuovi di tutta Europa. Tra gli aspetti maggiormente controllati c'è l'erogazione dei bonus nuovi casino online, la presenza dell'RTP e l'RNG e il rispetto delle leggi sull'anti-riciclaggio.

E' tra le più prestigiose quando si parla di nuovi casino online. Questo perché il suo ruolo all'interno dell'Unione Europea è determinante nel settore del gioco d'azzardo. Chi si iscrive a uno dei nuovi casino online 2024 GRA sa di giocare su una piattaforma sicura e affidabile.

UK Gambling Commission

I nuovi casino online Italia ricorrono anche alla UK Gambling Commission. E' tra le organizzazioni più importanti a livello mondiale per quanto riguarda il gioco d'azzardo.

Si occupa solo delle piattaforme online. I casinò terrestri e presenti fisicamente sul territorio inglese sono regolamentati dalle autorità competenti.

I casino online nuovi con questa licenza mantengono sempre il gioco sulla piattaforma responsabile ed equo. Lo fanno prima di tutto controllando il Random Number Generator, che garantisce vincite casuali ed eque.

Top 3 nuovi casino online del 2024

Abbiamo individuato tre dei nuovi casino online 2024 migliori. Sono tutti quanti dei casinò con licenza Curacao e la caratteristica principale è quella di poter scommettere con le criptovalute.

Inoltre questi nuovi casino online non AAMS consentono la registrazione anonima. Per iscriversi basta inserire una email valida, un username e una password.

Li abbiamo scelti analizzando tutte le caratteristiche precedentemente viste. Come i metodi di pagamento, i provider scelti, i giochi presenti sulla piattaforma, se è user-friendly, il tipo di assistenza clienti offerta, etc.

TG Casino

TG Casino offre tra i bonus nuovi casino online migliori. Ben 10 ETH calcolati come il 200% sul primo deposito. Offre anche 50 free spins ai nuovi utenti.

TG.Casino è totalmente collegato a Telegram. Le scommesse quindi si fanno attraverso un bot e i risultati si vedono come messaggio di testo. Anche se da adesso è possibile giocare direttamente da browser.

E' uno dei pochissimi, tra i nuovi casino online Italia, ad avere un token proprietario. E' il $TGC. Chi sceglie di acquistarlo e usarlo sulla piattaforma per scommettere può accedere alla divisione degli utili e tanti altri vantaggi esclusivi.

Sono più di 3.000 i giochi disponibili, decine gli eventi sportivi e ottima la sezione del casinò live. Non rientra invece tra i nuovi casino online senza deposito.

Mega Dice

Siamo davanti a uno dei migliori casino non AAMS del momento. Mega Dice è uno dei casinò online senza licenza ADM e con licenza di Curacao che consente di giocare da browser e dall'app Telegram. Velocizza così le scommesse e le puntate sugli oltre 5.000 giochi.

Nato nel 2023, offre bonus nuovi casino online stellari. Fino a 1 BTC calcolato sul 200% del primo deposito. Considerando che questa criptovaluta ha al momento un valore per unità di circa 60.000 euro, possiamo considerarlo tra i migliori.

Mega Dice inoltre è al 100% un cripto casino. E' l'unico metodo di pagamento accettato e tutte le vincite possono essere ritirate in modo istantaneo. Dispone anche di un’ampia sezione dedicata alle scommesse sportive e gli Esports, oltre che il casinò live con croupier veri.

Lucky Block

Lucky Block non è uno dei nuovi casino online senza deposito, però rientra tra i casinò con il bonus di benvenuto più alto in assoluto. Con un deposito di 5.000 euro, si ottengono ulteriori 25.000 euro da spendere per soddisfare i requisiti di scommessa.

Lucky Block ha creato un token proprietario, LBlock, da utilizzare sulla piattaforma per le scommesse. Può essere poi utilizzato sugli oltre 6.000 giochi, tra cui le slot machines.

Lucky Block è un casinò senza verifica. Vale a dire che gli utenti che intendono registrarsi non devono inserire i propri dati sensibili e neanche inviare la copia del documento di riconoscimento. Questo significa poter mantenere il massimo anonimato.

Le scommesse su LBlock si fanno unicamente con le criptovalute. Ciò permette di effettuare versamenti e prelievi immediati senza dover pagare commissioni.

Catalogo giochi nei nuovi casino online 2024

Durante la scelta dei nuovi casino online 2024 bisogna anche valutare quali sono i giochi disponibili sulle piattaforme. In questo modo sappiamo se il casinò fa o meno al caso nostro.

• Poker online. Tra i giochi di carte più amati in assoluto, di solito ha bonus nuovi casino online dedicati. La variante più famosa è la Texas Hold’em.

• Blackjack online. Noto anche come 21, è disponibile in tantissime varianti sui nuovi casino online non AAMS. Disponibile nella sezione live.

• Baccarat online. La sua versione più famosa è Punto Banco. Molto più semplice dei due appena visti, è un gioco alla portata di tutti.

• Roulette online. E' il gioco simbolo dei nuovi casino online Italia e del mondo. Le possibilità di vincita sono unicamente legate al caso.

• Bingo online. Ormai integrato nella maggior parte dei nuovi casino online senza deposito e con deposito. Variante della Tombola, consente di vincere grandi somme.

• Dadi online. Un gioco sempre più presente all’interno dei nuovi casino online 2024. Sfidare la fortuna a colpi di dadi è la passione di molti!

• Crash games e Show games. I crash games e gli show games sono stati recentemente introdotti ma hanno conquistato il favore della maggior parte delle persone.

Giochi live nei casino online nuovi

I nuovi casino online possiedono tutti la sezione Live. Al suo interno sono presenti giochi come le roulette, il blackjack, il baccarat, il poker e il bingo. Spesso include anche le lotterie.

I bonus nuovi casino online permettono di aumentare le possibilità di vincita e godere di un’esperienza totalmente immersiva. Si accede alla sezione live con le stesse credenziali utilizzate per registrarsi al casinò.

I provider giochi dei nuovi casino online

I nuovi casino online senza deposito e con deposito si appoggiano ai migliori provider software per fornire i giochi ai propri clienti.

Non sono infatti i casinò online a creare i giochi ma le software house. Queste due realtà stringono poi partnership per offrire il miglior servizio possibile.

Ogni provider ha le proprie caratteristiche e una storia più o meno antica. Vediamo quali sono i più importanti nel settore del gioco d’azzardo.

NetEnt

NetEnt è una software house specializzata nei principali giochi d'azzardo. E' stata fondata nel 1966 in Scandinavia e, in tutti questi anni di attività è stata capace di aggiornarsi e mantenersi al passo con i tempi.

Recentemente è stata acquistata da Evolution Gaming. Attualmente ogni minuto questa società effettua ben 60.000 transazioni in media.

Novomatic

Novomatic fornisce tanti servizi nel settore del gioco d'azzardo. E' stata fondata nel 1980 e a oggi conta oltre 30.000 lavoratori. Gestisce 2.000 nuovi casino online in più di 50 paesi del mondo.

Stringe continuamente collaborazioni con i casinò, offrendo i propri giochi. Dal blackjack fino arrivare alle centinaia di slot machines.

Pragmatic Play

Pragmatic Play è una software house alla quale nessuno dei nuovi casino online può rinunciare. Più di 100 i titoli di giochi prodotti e ormai disponibili a livello internazionale. Uno dei suoi prodotti più famosi è sicuramente Big Bass Bonanza.

Tutti i suoi giochi sono sviluppati, grazie alla tecnologia HTML 5, anche per mobile. A partire dal 2019 ha iniziato a lanciare anche prodotti per i casinò live e per la sezione Bingo.

Play'n GO

Play'n Go è un provider noto ai giocatori più esperti. E' il creatore di molti giochi come la VLT Book of Dead. Oltre a realizzare giochi per PC ha creato anche quelli per i telefoni. In questo modo è riuscito a soddisfare un ampio bacino di giocatori. A partire dal 2017 inoltre ha vinto numerosi premi a livello internazionale.

Evolution

Evolution si è confermato ancora una volta come il più importante per quanto riguarda il settore dei giochi live con veri croupier. Ha realizzato importanti titoli per il poker, il baccarat, il blackjack e le roulette per esempio.

Le sue sedi sono in Lettonia e Malta. Ha diversi studi però sparsi in tutto il mondo. La sua fama è aumentata ancor di più quando nel 2020 ha acquistato NetEnt, colosso nel mondo del gaming.

Criptovalute nei nuovi casino online

I nuovi casino online senza deposito e con deposito accettano ormai le criptovalute. Sono quelli con licenza Curacao di solito a permetterlo. Questo metodo di pagamento non è invece ancora disponibile per i casinò ADM.

Tra le più conosciute criptovalute troviamo:

• Bitcoin

• Ethereum

• Litecoin

• Solana

• Reddit

Possono essere utilizzare quelle già presente su un proprio wallet digitale, oppure si possono comprare direttamente sulla piattaforma. Il vantaggio è l’istantaneità di tutti i movimenti e l’assenza di commissioni.

Token proprietari nei nuovi casino online

Oltre alle criptovalute più famose, alcuni dei nuovi casino online 2024 come Lucky Block e TG Casino hanno realizzato token proprietari.

Il vantaggio dei token proprietari, come Lblock e $TGC, è quello di ottenere dei benefici utilizzandoli per le scommesse. Per esempio si può partecipare alla divisione degli utili del casinò. Oppure si accede a bonus e promozioni esclusive.

Giocare responsabilmente nei nuovi casino online

Tutti i nuovi casino online Italia devono per legge incentivare i propri utenti a giocare in modo responsabile. Questo per prevenire la ludopatia.

• Non scommettere mai più di quanto ci si può permettere di perdere.

• Non inseguire le vincite. Cioè quando si perde non continuare a scommettere per recuperare i soldi persi.

• Impostare un budget giornaliero, settimanale o mensile e non superarlo mai.

• Le vincite rigiocarle solo in parte.

Inoltre è importante ricordare che il gioco è un passatempo e non certo un modo sicuro per fare soldi o avere entrate costanti.

Conclusioni

I nuovi casino online nuovi mantengono le caratteristiche dei classici casinò online, apportando però delle innovazioni. Per esempio la possibilità di iscriversi senza documenti e scommettere con le criptovalute. Ma anche l’introduzione dei crash games e i games show sono una bella novità.

Anche i bonus nuovi casino online rappresentano un settore in evoluzione. I bonus prima erano molto più bassi e con requisiti difficili da sbloccare. Mentre con i nuovi casinò non AAMS è molto più facile ottenerli e con cifre più alte.

Domande frequenti sui nuovi casino online del 2024

Come mi iscrivo ai nuovi casino online?

Molti dei nuovi casino online non AAMS non richiedono dati sensibili o l’invio della copia del documento d’identità. Basta inserire una email, una password e un username.

Quali giochi sono disponibili sui nuovi casino online?

Si può giocare ai grandi classici come il poker, le roulette, le slot machines, il baccarat e il blackjack. Ma anche ai più innovativi come i crash games e gli show games.

E' legale giocare ai nuovi casino online non AAMS?

Si. Nonostante in Italia la normativa obbliga i casinò ad avere la licenza ADM, di fatto le licenze estere non sono illegali e sono anzi sicure e con diversi vantaggi.

Posso scommettere con le criptovalute sui nuovi casino online?

Alcuni dei casino online nuovi hanno scelto le criptovalute come metodo di pagamento esclusivo. Permettono di fare depositi e prelievi istantanei senza commissioni.

Posso aggirare l’auto-esclusione AAMS?

I nuovi casino online Italia senza licenza ADM permettono di aggirare anche l’auto-esclusione AAMS e di tornare così a scommettere.