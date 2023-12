Paxos ottiene il via libera per unirsi alla blockchain Solana

Il mondo delle criptovalute sta vivendo un momento di rivoluzione, con Paxos, l'emittente di stablecoin con sede a New York, che si prepara a compiere un passo significativo nell'ambito della blockchain. Il Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York (DFS) ha recentemente dato il via libera all'espansione di Paxos sulla blockchain di Solana, aprendo nuove opportunità e scenari nel settore delle criptovalute.

Fino ad oggi, Paxos ha emesso la sua stablecoin Pax Dollar (USDP) esclusivamente sulla rete di Ethereum, a causa delle restrizioni imposte dal DFS. Tuttavia, a partire dal 17 gennaio 2024, Paxos prevede di introdurre la sua stablecoin sulla blockchain Solana, un passo audace che potrebbe segnare una svolta nel panorama delle criptovalute.

La “Green Light” regolamentare

La notizia “dell’accensione della luce verde” da parte del DFS per l'espansione di Paxos su Solana è stata accolta con grande entusiasmo nella community delle criptovalute. Questa approvazione regolamentare è il risultato di un'approfondita e esaustiva revisione da parte delle autorità finanziarie di New York, che ha posto l'accento sul quadro di rischio interno di Solana.

Walter Hessert, il responsabile strategico di Paxos, ha dichiarato che questa mossa rappresenta un passo cruciale verso la diffusione delle stablecoin per i consumatori di tutti i giorni. Inoltre, ha evidenziato l'impegno di Paxos nel porre standard elevati in termini di supervisione, gestione delle riserve ed emissione nel mercato delle stablecoin.

"Siamo l'emittente di stablecoin più regolamentato al mondo", ha detto Hessert, sottolineando la differenza con i maggiori competitor, tra cui Tether e USD Coin, che non sono regolamentati dal DFS.

Paxos: pionieri della regolamentazione delle stablecoin

Paxos ha sempre fatto della conformità normativa la sua priorità, diventando nel 2015 la prima società cripto a ottenere una licenza fiduciaria nell'ambito del quadro normativo per gli asset digitali del DFS. Nel 2018, l'azienda ha ricevuto l'approvazione del DFS per emettere la sua prima stablecoin, originariamente chiamata 'Paxos Standard' e successivamente rinominata USDP nel 2021.

Prima dell'espansione su Solana, Paxos ha emesso USDP esclusivamente sulla blockchain di Ethereum. Nonostante le restrizioni, l'azienda ha consolidato partnership con entità finanziarie di rilievo, dimostrando la sua capacità di adattarsi alle mutevoli dinamiche del settore delle criptovalute.

Solana: una scelta strategica

Ma perché Paxos ha scelto Solana? Ebbene, Solana, un protocollo di livello 1 noto per la sua elevata velocità di transazione e costi contenuti, si è rivelato essere la scelta migliore per Paxos per questa espansione. Con una capacità di elaborare circa 50.000-65.000 transazioni al secondo, Solana supera di gran lunga la concorrenza, tra cui proprio Ethereum, che attualmente può gestire circa 30 transazioni al secondo.

L'espansione su Solana potrebbe offrire nuove prospettive per Paxos, consentendo transazioni più veloci e costi inferiori rispetto a Ethereum. Walter Hessert ha suggerito che questa mossa potrebbe essere particolarmente attraente per i partner di Paxos, tra cui PayPal. La possibilità che PayPal possa estendere la sua stablecoin, PayPal USD, a Solana potrebbe portare a una maggiore adozione e utilizzo della blockchain.

Impatto su Solana e prospettive future

L'espansione di Paxos sulla blockchain di Solana potrebbe avere un impatto significativo sulla blockchain stessa. Dati recenti mostrano un aumento della capitalizzazione di mercato delle stablecoin di Solana e dell'afflusso di queste ultime sulla rete. La capacità di Solana di elaborare un elevato numero di transazioni al secondo, insieme al supporto di Paxos, potrebbe contribuire a una maggiore crescita e adozione della blockchain.

Al momento della stesura di questo articolo, Solana registra un notevole aumento del prezzo, con un aumento del 20,41% negli ultimi 7 giorni. Tuttavia, è interessante notare che l'attività di sviluppo sulla rete è diminuita durante lo stesso periodo, sollevando domande sulla sostenibilità di questa crescita.

Conclusioni

Con il via libera da parte del DFS, Paxos si prepara a unirsi alla blockchain Solana il prossimo 17 gennaio, aprendo nuovi orizzonti e influenzando il panorama delle stablecoin e delle criptovalute in generale. Mentre il settore continua a evolversi, l'espansione su Solana rappresenta un passo coraggioso per Paxos, dimostrando la sua volontà di voler abbracciare l'innovazione e adattarsi alle esigenze del mercato in continua evoluzione. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa partnership e osservare come influenzerà il futuro delle criptovalute e delle blockchain.