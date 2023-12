Il mondo delle criptovalute è ancora una volta al centro dell'attenzione dato che il prezzo del Bitcoin (BTC) sta scendendo per il secondo giorno consecutivo, aggiungendo un altro capitolo alla sua storia di criptovaluta volatile. Dopo aver sfiorato l’importante livello psicologico di 45.000 dollari la scorsa settimana, il Bitcoin è nuovamente in ribasso nelle ultime ore. Ma cosa sta guidando questa discesa?

Il contesto economico globale

La recente flessione del prezzo della criptovaluta è stata innescata dai dati positivi sull'occupazione negli Stati Uniti alla fine della scorsa settimana. I trader, che avevano sperato in una possibile riduzione dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve nel 2024, si sono ora trovati di fronte a un alto livello di incertezza. Il solido mercato del lavoro potrebbe portare a pressioni inflazionistiche, costringendo la Fed a mantenere o addirittura aumentare i tassi d’interesse per contenere l'inflazione, con potenziali impatti negativi su investimenti speculativi come il Bitcoin.

Secondo i dati di Coinglass, oltre 100 milioni di dollari di posizioni in Bitcoin sono state liquidate nelle ultime ore, insieme a quasi 80 milioni di dollari di Ethereum (ETH). Questo ha causato un totale di oltre 300 milioni di dollari in liquidazioni su tutte le criptovalute. L'effetto domino si è esteso ad altre importanti criptovalute, con ETH , Binance Coin (BNB) e XRP.

Le speranze del mercato

La scorsa settimana, il mercato delle criptovalute aveva vissuto un forte rialzo, trainato da due principali speranze. La prima era legata alla possibilità che la Federal Reserve iniziasse a ridurre i tassi d’interesse nel 2024, un evento che avrebbe potuto infondere nuova liquidità nei mercati delle criptovalute.

La seconda era collegata all'approvazione da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti di alcuni ETF spot su Bitcoin da parte di importanti società di investimento. Alcuni nomi noti come BlackRock, Wisdom Tree e Valkyrie erano tra coloro che avevano presentato le proposte. Tuttavia, al momento, gli unici ETF su Bitcoin approvati dalla SEC riguardano i futures di Bitcoin, non gli spot ETF.

